Det er sjelden jeg blir overrasket over hva som er bra i det lavere mellomsegmentet av trådløse hodetelefoner. Vanligvis har det virket som en saga blott å lete etter kvalitet eller noen virkelig kule funksjoner under prisklassen på €100. Men denne EarFun Tune Pro har fullstendig rokket ved min holdning til alt. Og jeg kan fortsatt ikke forstå det.

For å sette oss inn i bildet. EarFun Tune Pro er en trådløs Hi-Fi circumaural hodetelefon med ANC. De er ganske lette (289,5 gram), har et ganske nøkternt design og er egentlig ikke veldig prangende i sin utvendige design. Hodebøylen med ørepute har en metallkjerne med et plastdeksel og lette detaljer på leddene. Materialene ser kongelige ut, men de vitner heller ikke om premiumkvalitet. Håndteringen er også veldig enkel, med én MFB-knapp for sammenkobling med Bluetooth-mottakere, to for volum og én for å aktivere eller deaktivere den aktive støyreduksjonen. Jeg anser dem som funksjonelle og svært budsjettvennlige løsninger for ikke å øke den endelige prisen. Heldigvis er det mye under panseret på disse Tune Pros, og nesten alt er bra.

EarFun Tune Pro beveger seg på en frekvens på 2,4 GHz og har en rekkevidde på ca. 15 meter med en overføring på mindre enn 7 dBm, forutsatt at det ikke er noen hindringer i mellom. Ettersom hodetelefonene ikke er tunge, er det lett å glemme at du har dem på når tiden går under en lang lytte- eller arbeidsøkt. De er svært enkle å koble sammen, med Bluetooth 5.4, slik at du også kan koble til flere enheter samtidig. Ideelt hvis du vil svare på telefonsamtaler og ha PC-lyden på samtidig.

Og mens vi snakker om funksjoner, har den innebygde Game Mode en Extreme Low Latency -modus som kan aktiveres via Earfun Audio -appen, og Cinema Mode forbedrer også den romlige lydkvaliteten dramatisk. Hvis du også ønsker å forbedre strømmekvaliteten, finnes det også et kablet alternativ (følger med i esken).

Kvaliteten er anstendig. Jeg forventet ikke den samme klarheten som jeg vanligvis får fra OMEN 50L på PC, og heller ikke den samme bassen som jeg får fra JBL Tour Pro 3 -øreproppene mine, men de høres langt fra middelmådige ut. Der jeg kanskje har vært mindre imponert, er i bassen, og når jeg prøver forskjellige musikksjangre, forstår jeg at den ikke klarer å nå den etterklangen ved lave frekvenser.

Så, hva er det magiske med disse EarFun Tune Pro? Hva er det som gjør at denne modellen alltid vises som utsolgt hos de største distributørene som Amazon? Svaret ligger i batterilevetiden, som virkelig er vanvittig. Spesifikasjonene sier at det er 1100 mAh, og lover en batterilevetid på 80 timer med aktiv støyreduksjon på, og opptil 120 timer hvis den er slått av. En ganske god NCA, forresten. Husk at vi alltid snakker om trådløse hodetelefoner med en offisiell pris på rundt 80 euro, selv om du kan finne dem rabattert til og med under 60 euro på EarFun-butikkens side, og med den autonomien slår EarFun Tune Pro alle hodetelefoner fra konkurrentene. Det er uovertruffen.

Faktisk har ikke enheten vi har for denne anmeldelsen blitt ladet en eneste gang siden vi fikk tak i den, og det var på forsommeren. Det er først nå, flere måneder senere, at vi har mottatt det første "lavt batterinivå"-signalet, og vi har måttet lete med lys og lykte etter ladekabelen i esken (selv om vi kunne ha brukt hvilken som helst, siden det er en USB-C-inngang).

Jeg kunne ha viet denne teksten for flere uker siden til å snakke om hvordan EarFun Tune Pro er et bemerkelsesverdig multifunksjonshodesett, både for å lytte til musikk og for å ta samtaler og delta i fjernarbeidsmøter med god mikrofonkadence. Flott hvis du ikke vil bruke mye penger, men da hadde jeg ikke vært klar over den enorme bekvemmeligheten ved å ha et trådløst hodesett som du kan glemme å lade batteriet og likevel bruke til daglig. Purister som er opptatt av perfekt, ren lyd, vil se dem som et mindre interessant alternativ, men jeg tror de fleste brukere vil synes at disse EarFun Tune Pro er et mye mer attraktivt alternativ enn andre med et større navn bak seg.