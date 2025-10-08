Samsung Bespoke AI Jet Ultra

Markedet for trådløse støvsugere har blitt stadig mer overfylt de siste årene, og mange av de store, etablerte merkene har vært trege med å tilby avanserte produkter som kan konkurrere med de mange kinesiske merkene. Selv om prisene generelt ikke er billige, og hvis du har en støvsuger, er det ikke overraskende, har det tatt altfor lang tid å innse at det er penger å tjene i dette segmentet.

HQ

Her ser vi på Samsungs toppmodell, Bespoke AI Jet Ultra, en støvsuger som er så avansert at den rett og slett har intelligent rengjøring, et begrep som kanskje har blitt brukt litt for ofte av markedsavdelingen. Og det er synd, for ingeniørene har gjort en ganske solid jobb.

Den har et intelligent system som automatisk justerer sugekraft og børsterotasjon avhengig av underlaget, noe som er en veldig god idé. Den krever imidlertid Wi-Fi og at alt går gjennom SmartThings -appen. I utgangspunktet krever den at du bruker den medfølgende "Slim LED Brush+", som er standardhodet, og det gir god mening. Men det hadde vært kult om "Active Dual Brush"-hodet, som også har LED-lys og to forskjellige typer børster og er ganske effektivt, eller hvis du, som meg, har flere kjæledyr og derfor ofte må bruke "Pet Tool+"-børsten, også fungerte med AI. Men for å være ærlig bruker jeg stort sett bare Slim LED Brush+, da den tar seg av stort sett alt uten problemer. Jeg har knapt rørt de spesielle børstene som følger med den for hjørner og andre områder, da det rett og slett ikke er nødvendig. Og ja, LED-lyset har en reell funksjon, og ja, du har en tendens til å støvsuge oftere fordi du innser hvor raskt det blir skittent igjen. Spesielt med kjæledyr...

Den ligner på mange andre systemer på markedet, så hvis du ikke liker pistolgrepet den bruker - og stort sett alle konkurrentene bruker det også - må du gå tilbake til en modell med ledning. Det er en fin LED-skjerm med all relevant informasjon, og min eneste kritikk er at teleskoprøret bare kan justeres i tre trinn, men det er nok fordi det ikke er så langt. I fremtiden skulle jeg gjerne sett et kortere rør som kan forlenges mer, men i praksis må jeg også innrømme at det passet meg perfekt. Jeg tror jeg leste et sted at man også kan ta telefonsamtaler gjennom det, men hvis det er sant, er jeg glad jeg overså det, for det virker bare for sprøtt.

Dette er en annonse:

HexaJet -motorsystemet leveres med ti års garanti, noe som er ganske imponerende. Og hold deg fast, det er 33 luftinntak som mater de 12 syklonene i Jet syklonsystemet. Markedsavdelingen må ha hatt en festdag med dette produktet. Det er også vaskbart, og selv om jeg må innrømme at jeg ikke fikk prøvd dette, er det faktisk en superhygienisk funksjon som jeg er en stor fan av.

Den har fem lags filtrering, et HEPA-filter - som er nødvendig hvis du har kjæledyr eller små barn - og til og med en holder for alle de ekstra munnstykkene og tilbehøret. Det virker dumt, men det er både praktisk og fint, så det skal du ha poeng for.

Prisen er ganske høy, 1 199 pund, men den er noen ganger på tilbud til halv pris, faktisk så ofte at det sannsynligvis er den reelle markedsprisen. Det tyder på at elektronikkbutikkene tjener for mye... Til den prisen hadde det imidlertid vært fint om det fulgte med noen slanger som gjorde den egnet for bruk i bil. Jeg mener også å ha lest at man kan få et ekstra vaske-/dampehode til den. Igjen, til den prisen burde det ha vært inkludert etter min mening.

Dette er en annonse:

Selve støvbeholderen er overraskende tiltalende når man ser på hva som ellers finnes der ute, men støvsugerens beholder kan være litt vanskelig å sette på plass på grunn av høyden - det er mitt problem - og vekten. Her kunne jeg imidlertid ha valgt å bruke et lettere hverdagsbatteri i støvsugeren i stedet for det med maksimal kapasitet. Men det er jo sprøtt at batteribytte, slik vi kjenner det fra elektroverktøy til hagen, faktisk er blitt standard i det som kan beskrives som husholdningsapparater. Posene er imidlertid ikke akkurat billige, og hvis det jeg kan finne ut er riktig, har de bare halvparten så stor kapasitet som en vanlig støvsugerpose (2,5 l mot 5 l). Prisen er også litt høyere, men det kommer an på om du vanligvis bruker merkevareprodukter og om det er spesielt hygieniske typer som disse.

Det følger et bredt utvalg av tilbehør med denne ellers elegante og moderne støvsugeren, men de fleste vil nok bare bruke standardhodet. Jeg savner imidlertid at den bare spiser opp små matbiter uten å klage, slik min gjør. Men for å være rettferdig må jeg påpeke at jeg sannsynligvis burde ha fjernet dem med en feiebrett og en liten kost før jeg støvsugde. Jeg er bare lat. Men langt viktigere er sugeeffekten, noe som vanligvis er et problem med støvsugere med ledning som går på 220 V og kan trekke flere kilowatt fra stikkontakten...

Dette er et monster på 400 watt, og det er 400 watt sugeeffekt, ikke 400 watt strømforbruk. De aller fleste går ikke på akkord med sugeeffekten, men med strømforbruket, som varierer fra 250-500 watt avhengig av modell. Her snakker vi om 400 watt sugeeffekt og et forbruk på 1050 watt, noe som gjør batterilevetiden enda mer imponerende: 100 minutter på det vanlige batteriet og ytterligere 60 minutter på reservebatteriet. Ja, det er på den laveste av fem innstillinger, men det er mer enn nok til nesten all vanlig rengjøring.

Den bråker en del på høyeste innstilling, men ikke like mye som min egen støvsuger med ledning. Og de forskjellige børstene er bare mye mer effektive enn de gammeldagse standardbørstene som finnes på de fleste støvsugere med ledning.

For meg er det løpende vedlikeholdet et av de mest positive punktene. Den er lett og enkel å flytte rundt på, og støyen er overraskende lav på de to laveste sugeinnstillingene. Men samtidig er den kraftig nok til å ta opp det meste av smuss. Håndtaket med motoren er ikke akkurat lett - kanskje på grunn av motoren og den solide byggekvaliteten - men for meg gjorde det ikke så mye, kanskje fordi jeg fikk 10 års garanti i retur.

Den faktiske markedsprisen gjør Bespoke AI Jet Ultra noe mer attraktiv. AI-funksjonen og det medfølgende børstehodet gjør rengjøringen mye enklere, ettersom du slipper å bytte børstehode eller innstillinger hele tiden. Når min ledningsbaserte "Pet Control Ultra"-støvsuger en dag dør, er jeg overbevist om at en ledningsfri, håndholdt støvsuger har både kraften og egenskapene som skal til for å holde et hjem med kjæledyr og små barn rent.