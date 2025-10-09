Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless

Det finnes lettvekt, og så finnes det den klassen Corsair Sabre V2 Pro er i. Med en vekt på 36 gram føles det som å holde i ingenting, nesten som luft. Dette er ganske imponerende, siden musen har en solid kropp og ikke bruker noen form for hul bikakedesign for å redusere massen.

Mens DPI-veksleren er borte, ofret på alteret for lettvekt, har den fortsatt Corsairs egen kraftige Marksman S -sensor, som tilbyr 33K DPI med en nøyaktighet på 99,7% i henhold til Corsair, 750 IPS, og selv om det er vilkårlig for de fleste, så vel som avstemningsfrekvensen på 8000Hz, er dette topp spesifikasjoner for enhver mus, spesielt en som prøver å barbere av hvert eneste gram. Til tross for dette er en batterilevetid på 70 timer mulig, men det er ved 1000 Hz avstemningsfrekvens. Hvis du bruker hele 8K, noe vi ikke anbefaler - 4K er mer enn nok selv for konkurransespill - vil du bare få omtrent 16 timer. På det nivået teller hvert eneste store sveip med musen. Når det er sagt, kan batterilevetiden være vanskelig å måle. Det ser ikke ut til å tikke av gårde, men bare flytte indikatoren i ganske store steg om gangen. Jeg har fortsatt ikke funnet ut om 5 % tilsvarer 10 eller 40 minutters batterilevetid når jeg bruker en avstemningsfrekvens på 4000 Hz. Å, og det er ingen Bluetooth. Det var ekstra vekt og måtte vekk.

Og DPI-bytte, dette gjøres bare ved å holde to knapper på musen inne i tre sekunder, noe du aldri ville gjort mens du bruker den uansett. Med mindre du har et spesielt tilfelle for å bytte DPI ofte inne i et spill, gjør dette effektivt DPI-bryterknappen ubrukelig, ettersom RGB inne i musen tilsvarer et DPI-mål som du har angitt i driveren, så visuell indikasjon er også i spill.

Bryterne er Corsairs egne og mekaniske, noe som betyr en levetid på 100 millioner klikk. Apropos, USB-dongelen kan festes til ting - ikke mye, men det kan den - og, viktigst av alt, den er ikke laget for å settes inn i hovedkortet, men for kablet tilkobling for å sikre riktig plassering.

Selv om det øker vekten, må jeg berømme Corsair for å inkludere sidehåndtak i gummi i esken som brukeren kan legge til. Disse er langt bedre enn noe som er forhåndsprodusert. De inkluderer også noen ekstra skøyter til musen hvis du er misfornøyd med de eksisterende, som av en eller annen grunn er UPE og ikke PTFE. Det gjorde liten forskjell for meg med min nåværende musematte, men det vil være viktig for andre.

Driverprogrammet er byttet ut med Web Hub, et nettbasert system som fungerer fantastisk, for å være ærlig, og musen trengte ikke engang å være koblet til via kabel, da alt kunne gjøres trådløst. Jeg har bare ventet i rundt 15 år på en slik løsning... Noen vil kanskje påpeke at en nettbasert driver gjør det problematisk å bruke den uten internett, men det er bare nødvendig når man skal endre en innstilling, og de fleste spill i dag er uansett mer eller mindre avhengige av en eller annen form for online-verifisering. Det finnes også et makroalternativ for de som er spesielt eventyrlystne, siden det er så få knapper på den. Men la oss være ærlige, å droppe iCUE -programmet er kanskje noe av det mest brukervennlige Corsair kunne gjort.

Så, prisen. Trådløs. Ultralett. Høy DPI. Ser vi på 150 euro, 180, 200? Nei. 110 euro. Av en eller annen grunn har Corsair valgt mindre for grådighet og mer for salgstall. Jeg var ganske overrasket over at denne musen ikke er over 150 euro.

Men er det verdt det? Vel, ja, musen er ekstremt lett, men den delen er lett å venne seg til i løpet av 30 minutters bruk, og enda viktigere er det at sensoren er ekstremt presis, og musepekeren føles som en forlengelse av hånden din snarere enn et grovt verktøy for å peke. Til tross for den lille størrelsen - drøyt 3,8 cm i høyden - passer den til den indre formen på hånden min, så poeng for ergonomi på den nakne plastoverflaten. Men enda viktigere er det at begge sideknappene lett kan nås med tommelen uten at den overstrekkes på noen måte. Jeg bruker et halvklo/halvhåndflategrep, så den lille størrelsen passer meg perfekt. Musehjulet har litt for mye motstand, etter min mening, og har ikke den samme skarpe taktile følelsen som hovedknappene. Det tar imidlertid litt tid å venne seg til å lade musen.

Selv om den lette vekten gjør musen ekstremt rask og presisjonen er høy, finnes det ingen ekstra funksjoner. Hvis du er avhengig av ekstra knapper eller snarveier, er dette ikke noe for deg. Det er heller ingen RGB, ikke engang underglow, og mens folk som ønsker å være modne og profesjonelle i sin tilnærming til spilling kanskje ikke har noe imot det, er dette viktig for andre. Hvis du har det i bakhodet, vil du ha det veldig bra med Sabre V2 Pro.