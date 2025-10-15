Asus ROG Xbox Ally X

Den håndholdte Asus Ally har nå blitt lansert i en Xbox-versjon som også har oppdatert maskinvare, noe som gjør den imponerende kraftig. Så fungerer denne kraftpakken som en forlengelse av din Xbox?

Før vi går inn på det tekniske, la oss sette scenen litt. Flere produsenter har i årenes løp forsøkt å lage sine egne "Steam Deck"-lignende konsoller, men med Windows 11 som kjerne, noe som gir mer fleksibilitet i den daglige bruken. Man kan diskutere om selskaper som Lenovo og MSI har lyktes, men mange forbrukere har i det minste gitt uttrykk for sin forakt for Windows 11 i bunnen av slike enheter. Den er rett og slett ikke optimalisert nok for kontrollerinnganger, og det merkes. Så hva gjør man da?

Vel, du gjør tilsynelatende det Asus har gjort her; du samarbeider med Microsoft og Xbox for å lage en håndholdt som fremdeles har fleksibiliteten til Windows, men med et tilpasset Xbox-grensesnitt på toppen, for å muliggjøre enklere bruk av Game Pass, Cloud, og lignende. Men har dette fungert?

Først det tekniske. Xbox Ally X kommer med imponerende 24 GB delt minne og 1 TB lagringsplass, et batteri på 80 Wh - noe som gjør at den er på nivå med noen bærbare spill-PC-er - og triggere med haptisk tilbakemelding, og AMDs AI Z2 Extreme CPU. Denne har en klokkehastighet på opptil 5 GHz, 8 kjerner og 16 tråder - noe som er vanvittig kraftig for en håndholdt - og den driver en 7" 1080p berøringsskjerm i 16:9-format som opererer med 120 Hz og 500 nits maksimal lysstyrke. Alt er bra her, kraftige spesifikasjoner som driver meningsfull maskinvare, men det er åpenbart problemer.

Så nå elefanten i rommet; prisingen. Den er latterlig. Mens ikke-X-versjonen i hvitt har en Z2A CPU, 16 GB minne, 60Wh batteri og kan kjøpes med en 512 GB harddisk fra 599 euro for den lille versjonen, koster denne X -versjonen 949 euro. Ouch.

Og selv om den tilbyr mer lagringsplass, en skjerm med høyere oppløsning og en raskere og mer moderne CPU enn konkurrentene, er den fortsatt nesten 300 euro dyrere, og den har ikke OLED-skjerm som noen av konkurrentene. Faktisk er skjermen på "IPS-nivå" og ikke ekte IPS. Det er en LCD-skjerm, og en veldig adekvat en med anstendige farger (selv om den ikke er veldig nøyaktig, for å være ærlig) og en relativt høy lysstyrke. I rettferdighetens navn, selv om man holder forventningene i sjakk, burde en maskin som selges for nærmere 1000 dollar på hjemmemarkedet virkelig ha hatt en OLED. Det burde den virkelig, virkelig.

Xbox-grensesnittet fungerer bra. Det er enkelt å navigere, selv om jeg synes det sløser bort mye plass når det viser spilltitler. Ikonene er enkle å gjette seg til, og det er en fysisk knapp for Xbox-funksjonaliteten i tilfelle du sveiper den bort for å komme i kontakt med Windows OS som skjuler seg under, slik at du kan bruke den som du ville gjort med en hvilken som helst Windows PC. Og en dedikert for de mange maskinvareinnstillingene - som jeg elsker. Du vil sannsynligvis se dette brukergrensesnittet flere steder snart, men Microsoft og Xbox har gjort det bra her, og det er en verdensforskjell å bruke denne huben sammenlignet med Windows 11, og til og med Asus egen hub-programvare tidligere.

Så vanvittige priser, men en flott programvarehud og solide spesifikasjoner. Men det er flere mekaniske problemer også, er jeg redd.

De fysiske knappene for eksempel, disse er, vel, utilstrekkelige etter min mening. Kvaliteten på D-pad, triggere, pinner og ABXY-knappene varierer på en måte som gjør at jeg ikke er i tvil om at de kommer fra minst fire forskjellige leverandører, og da er ikke de på undersiden av maskinen inkludert. Mens utløserne med haptisk tilbakemelding er glatte, solide og godt laget, går det ned derfra i kvalitet med ABXY-knappene som er vinglete, føles veldig billige, og selv om de har tydelige aktiveringspunkter, føles det som om de skraper mot den indre fordypningen i kontrollerhuset, og noen ganger setter seg fast når du prøver å bruke dem på grunn av det som føles som dårlig toleranse. Det er ikke greit i en maskin til denne prisen.

Den har noen hikke jeg forventer å bli løst ved utgivelsen. Tastaturet dukket ikke opp automatisk ved et par anledninger, men det som er mer problematisk er at nedlastingen er utrolig treg. Vi snakker om nesten en hel dag for å laste ned et spill på 150 GB. Et enkelt mobilspill tok hele kvelden. Dette blir ikke akkurat bedre av at tre timers nedlasting koster meg 25 % batteritid.

Xbox Cloud ville ikke starte, noe som fikk meg til å henvende meg til Nvidias GeForce Now skyspiltjeneste, noe som egentlig ikke er poenget med en tungt Xbox-integrert enhet som denne. Den fortalte meg at jeg måtte koble til en trådløs kontroller, og ga meg ikke noe alternativ for å avslutte popup-vinduet. Kom igjen, dette er en veldig stor del av hensikten med maskinen... Den våget til og med å ha en seks timer lang svart skjerm med "vennligst vent, oppdaterer" dagen før jeg skrev denne anmeldelsen. Det fungerte til slutt, med Hollow Knight: Silksong som i beste fall kjørte under 55 FPS, og ofte under 30 FPS, med en input-lag på mer enn to hele sekunder. Jeg antar at det er noe galt med nettverksdriveren for enheten, for det ser ut til at de fleste nettverksproblemene ble løst 30 minutter før jeg leverte inn denne anmeldelsen, ettersom en ny Windows-oppdatering hadde blitt brukt. Jeg forventer derfor ikke at dette skal være et problem hvis sluttbrukeren sørger for at maskinen er fullstendig oppdatert før bruk.

Igjen, disse problemene kan være løst når du selv kjøper og bruker denne enheten, men vi kryssrefererte med en internasjonal kollega, som også bekreftet noen av disse problemene på sin testenhet, og vi er likevel nødt til å anmelde enheten som kommer hjem til oss.

Ytelsesmessig kjørte vi i 35W Turbo -modus. Dette gir litt over to timers spilletid, akkurat som konkurrentene, og gir den visuelle troskapen som er nødvendig for en 7-tommers skjerm. Grafikken var generelt flytende, med levende farger som er slanke og jevne, om enn med noen få tilbakeslag. Kjølingen fungerer bra, med overraskende lite støy, men med en hard lukt av noe brent i starten på oppsiden, der høyttalerne er greie, og takket være den dedikerte innstillingsknappen kjørte jeg den i Turbo -modus hele tiden.

Vi brukte Forza Horizon 5 som hovedreferansespill, ettersom det er veldig konsistent i FPS, med omtrent 10 % avvik fra vårt ytelsesmål på 65 FPS ved høye innstillinger, samtidig som belastningen på CPU og GPU ble holdt under 80 %. Dette ga en termisk ytelse på 66 grader. Den steg imidlertid opp til 72 grader ved enkelte anledninger, noe som sammenfalt med makrostutter i spillet, noe som tyder på at kjølingen, selv om den er behagelig stillegående, ikke er nok i Turbo -modus. Det er synd, for på høye innstillinger er 65 FPS en fantastisk håndholdt opplevelse, og 120 Hz LCD-skjermens livlige farger er midt i blinken for et arkaderacingspill. Det hjelper å skru ned til en lavere strøminnstilling, men det vil også redusere de grafiske hestekreftene, og dermed bildegjengivelsen.

Alternativt kan du tilpasse innstillingene selv, noe jeg synes var nyttig for å finne den rette blandingen av ytelse og visuell kvalitet som gjør at du kan holde deg like under enhetens termiske terskel. Asphalt Legends, som er et mobilspill, hadde en bedre track-record med bare noen få ganger som falt til 57 FPS fra 60, og holdt en jevn 65 grader i enheten, noe som etter min mening fortsatt er høyere enn jeg ville forvente av et mobilspill. Wild Life Extreme fra 3D Benchmark gir en 6954 poengscore, med 72 grader på termiske forhold. Det er på ingen måte en dårlig score, ettersom en RTX 5090-utstyrt bærbar PC gir omtrent 48850 i samme test til tross for at den er enormt mye kraftigere. Cyberpunk 2077 gjorde 46 FPS i Steamdeck-innstilling ved 72 grader, noe som igjen indikerer at problemet er begrensning på grunn av termiske problemer, og ikke selve maskinvaren.

Vi kan gå over individuelle spill, og de går frem og tilbake, men jeg føler meg komfortabel med å si ganske utvetydig at med AI Z2 Extreme og denne mengden RAM, vil den gi deg fleksibiliteten til å spille de mest krevende titlene med skjermens oppløsning i 60+ fps. Og dette er med en spesielt liberal bruk av innstillingsalternativene, ettersom det å slå av lysrefleksjon og svært avanserte grafiske funksjoner bare forringer den visuelle opplevelsen litt på en skjerm av denne størrelsen, samtidig som det fjerner en svært belastende arbeidsbelastning på prosessoren.

Jeg forventet ikke full PC-ytelse - vel, til prisen burde jeg kanskje ha gjort det - og selv om ROG Xbox Ally X er i stand til å spille fullverdige PC-spill, er det etter min mening best å bruke den sammen med skyspill for nyere, mer krevende AAA-titler, som Game Pass støtter på selv det mest grunnleggende nivået. I mellomtiden kan eldre titler, spesielt de som ikke krever internettforbindelse, spilles på enheten. Jeg er imidlertid litt kritisk til kvaliteten på noen av de fysiske knappene og det faktum at du ikke får en OLED-skjerm i et svært høyt prisnivå i 2025.

Selv om jeg liker Xbox-integrasjonen og muligheten til å bruke denne som en komplett Xbox-spillopplevelse, må kvalitetskontrollen heves et hakk, og i en perfekt verden må det snart lanseres en oppdatert versjon med OLED-skjerm og en mer aggressiv pris.