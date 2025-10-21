Logitech G RS50 (+ RS-pedaler)

Det tok Logitech en god stund før de bestemte seg for å gå inn på det stadig voksende markedet for direktedrift, men da de først gjorde det, var deres første forsøk en meget kapabel rattbase med en meget god motor, suveren hurtigkobling og perfekt programvare. Rattbasen Logitech G Pro DD11 var og er fortsatt ren kvalitet, men den solgte aldri så godt som Logitech hadde håpet, og jeg forstår hvorfor. For det første er det for dyrt (£550 for basen alene), og for det andre er Logitechs økosystem av spesifikke typer ratt og diverse periferiutstyr for lite innholdsrikt... I tillegg er formfaktoren til denne 11 Nm rattbasen helt, helt feil. Den er unødvendig stor, unødvendig trekantet og minner mer om en gammel remdrevet modell enn om en av de nye, moderne, aluminiumsbaserte DD-rattbasene vi er vant til.

HQ

Designspråket ble født hos Fanatec, som nå stort sett har gått forbi alle konkurrentene, og jeg klager ikke. Det er pent og ryddig med de typiske kjøleribbene du ser i dag.

Nettopp derfor er det så fint å se at Logitech har tatt kritikken til seg og ladet om. Den nylanserte RS50 er mye mindre enn DD11, den huser en nyere versjon av den samme motoren, som kan håndtere 8 Nm kontinuerlig dreiemoment, den har et aluminiumschassis som er betydelig mindre vanskelig å montere og mindre merkelig utformet enn storebror DD11, åh og forfinet force feedback. Uten rattet koster basen også £ 250... Det er hele 300 pund mindre enn den marginalt kraftigere forgjengeren, og selvfølgelig kommer den med den samme suverent utformede Logitech G Hub -programvaren som før. Har Logitech fått det til her, rettet opp feilene som ble gjort med den forrige rattbasen og nå konkurrerer hardt med rivaler som Simagiq, Fanatec, og Moza?

Svaret på det spørsmålet er et rungende JA, skrevet med store bokstaver.

Logitech G RS50 er en helt fenomenal hjulbase, noe jeg faktisk ikke hadde forventet på forhånd. Jeg forventet en anstendig budsjettløsning hvis standard jeg spådde ville ligge godt under Fanatecs GT DD og Moza R9, men jeg tok selvfølgelig feil igjen. RS50 er overlegen begge disse rattbasene, og nå skal jeg forklare hvorfor.

Dette er en annonse:

FFB produsert av denne 8 Nm akselavstanden er intet mindre enn strålende.

Til å begynne med er RS50 bitteliten. Den veier mindre og tar mindre plass enn noe annet med 8 Nm på markedet, noe som selvsagt er kjærkomment med tanke på hvor stor DD11 er. Den har smidigere og smartere (i henhold til bransjestandarder) monteringsalternativer enn forgjengeren og det samme NRG-baserte, suverene hurtigkoblingssystemet. Når det gjelder funksjonalitet, har Logitechs ingeniører forbedret den allerede glimrende kraftresponsen og kan nå skryte av den mest detaljerte og troverdig responsive "budsjettbasen" i hele sim-racing-verdenen, for her er det mye god FFB. RS50 har en type følsomhet i styrken som jeg ikke har funnet i noen annen rattbase i denne prisklassen, og det er så mye balanse og dynamikk i hvordan alt formidles at jeg i løpet av den første timen for det meste bare satt der og gliste som en idiot.

For noen år siden føltes Logitechs eget Trueforce -system som et gimmickaktig markedsføringstriks, men etter mange år med flikking, finjustering og finpussing må selv denne sim-racing-idioten bøye seg i støvet. Trueforce er i bunn og grunn et system som bruker spillets telemetri og lydbilde til å kartlegge motoreffekter i form av haptisk FFB, som legges som et ekstra lag på toppen av spillets FFB og det servomotoren i utgangspunktet genererer og formidler. Endelig fungerer dette nå som tiltenkt, og i alle spill som støtter det, vil jeg si at i tilfellet RS50 er det et fantastisk tillegg til et allerede suverent ratt. Trueforce legger til detaljer, Trueforce legger til realisme og følelse, og når den delen kalibreres for å balansere spillets krafttilbakemelding i denne rattstammen, kommer Logitech skremmende nær å reprodusere det som kanskje er den beste bilfølelsen i noen rattstamme under 300 pund.

Wheel Hub (knappeboks) med magnetiske girspaker er veldig bra, mens ringen (RS Round) føles litt liten.

Dette er en annonse:

Kjøper du RS50 som en pakke (£600), får du i tillegg til hjulbasen også selve rattet, som består av RS Wheel Hub og RS Round Wheel. Hvis du også vil ha RS Pedals, koster de £120 for et sett med fotplate og gasspedal/brems. Jeg har anmeldt rattet med tilhørende knappeboks (Hub) ved en tidligere anledning og synes fortsatt det er flott, bortsett fra at jeg synes selve rattet er litt lite. En diameter på 29 centimeter er for lite for meg med mine Andre the Giant hender, og jeg hadde definitivt foretrukket 31 centimeter i stedet, men heldigvis er målene på knappeboksen racingstandard, noe som betyr at hvis du har store hender, kan du droppe Logitech-hjulet og i stedet skru på en Sparco -variant eller noe fra OMP/Momo.

120 pund for disse pedalene er et røverkjøp.

Pedalene i seg selv er Logitechs budsjettversjon, og som de fra Fanatec og Moza, får du det du betaler for. De er ikke i toppklasse, men for £ 120 må du si at RS Pedals er god valuta for pengene, spesielt når det gjelder bremsen (lastcellebasert), som jeg synes føles bedre enn Fanatecs CSL ekvivalent. Jeg liker også fotplaten og monteringsalternativene, der det er tydelig at Logitech har tenkt litt på det.

Oppsummert er det ikke akkurat slik at £ 600 pluss £ 120 bør betraktes som lavpris, budsjett eller billig. Det koster fortsatt nærmere 700 kroner å spille racingspill med skikkelig utstyr, men sammenlignet med konkurrentene har Logitech priset dette produktet riktig og imponert meg virkelig med ytelsen. Krafttilbakemeldingseffektene som produseres av denne rattbasen er intet mindre enn strålende, formfaktoren føles helt riktig, og Trueforce har endelig blitt det systemet det alltid var ment å være.