Samsung Galaxy Book Ultra4

Få har kommet nærmere å levere en "Windows MacBook" enn Samsung, men som vi har nevnt flere ganger i årenes løp, mens deres Galaxy Fold har vært en langsom, iterativ, men stødig marsj mot noe ganske betydningsfullt, som nå endelig føles realisert med Fold7, har utviklingen av Galaxy Book -maskinene vært mer ujevn.

Galaxy Book Ultra4 er for eksempel ikke akkurat siste skrik og er faktisk fjorårets modell, men selv om vi er litt sent ute, er det påfallende hvor mye Samsung faktisk har fått med seg av det grunnleggende her og hvor langt de har kommet på enkelte områder.

Selve konstruksjonen er fantastisk. Den matte, grå overflaten fungerer glimrende og gir maskinen et profesjonelt utseende, med en stor, stilig styreflate og et fantastisk tastatur med numpad. Den veier også 1,86 kilo, noe som er ganske imponerende over hele linjen, og det er uten å ofre noen viktige porter. Du får to Thunderbolt 4 -porter, USB-A, HDMI 2.1, WI-FI 6E og Bluetooth 5.3. Det er ingenting som mangler som sådan.

Skjermen er også fin, men her støter vi på en grunnleggende feil. Ja, den er 16 tommer, ja, det er et AMOLED WQXGA+-panel på 2880x1800, og ja, det er 120Hz, og det er gode nyheter. Videre er det teknisk sett et 16:10-panel, men likevel, kanskje på grunn av størrelsen på kabinettet, er det en "hake" nederst som ikke gjør annet enn å huse en Samsung-logo, noe som virker som bortkastet. Men det betyr ikke at skjermen er dårlig, tvert imot.

Med opptil en Intel Core Ultra 9-185H og en RTX 4070, og 64 GB LPDDR5x RAM, får du også ytelse for pengene. Nei, den kommer ikke i nærheten av Asus ProArt PX16, som tilbyr de nyeste GPU-ene i 50-serien fra Nvidia, men du bør kunne få Samsungs modell litt billigere, og det er aspekter der en Book Ultra4 er lettere og yter bedre.

For selv om Book Ultra4 ikke slår ProArt PX16 i benchmarks, noe som er logisk siden det er en generasjon mellom dem, fikk vi faktisk over 12 timer ut av en enkelt lading med lette kontorrelaterte oppgaver. Ja, hvis du presser maskinen, faller utholdenheten dramatisk, akkurat som med Asus, men det er en slående forskjell i måten disse maskinene genererer varme, støy og batteriforbruk på, alt til Samsungs fordel.

Som nevnt gir det kanskje mindre mening å teste ytelsen til Galaxy Book Ultra 4, ettersom dette er en maskin fra i fjor som vi først fikk tak i veldig sent, men siden mange nok kjøper denne for spesielt kreative oppgaver, kjørte vi likevel en liten testserie.

Geekbench 6



Enkeltkjerne: 2452



Flere kjerner: 12469



3DMark:



Night Raid: 35909



Fire Strike: 17790



Tidsspion:



8029



Håndbrekk video (4K til 1080p):

I denne sammenhengen så vi at CPU-en holdt seg overraskende kjølig, om enn med Samsungs egen innebygde TDP for både CPU og GPU, som enkelte andre medier sier har begrenset ytelsen noe. Vi så i underkant av 40 grader, noe som selvfølgelig er merkbart, men ikke brennende varmt, og selv om støynivået lå rundt 45 desibel, var det en ganske behagelig lyd uten den "coil whine" som Kim her på kontoret har demonstrert, og som er langt mer irriterende over lengre perioder.

Galaxy Book Ultra4 er i utgangspunktet en utmerket idé, og de er farlig nær ved å matche Apple her. Kanskje hadde det vært bedre om Samsung hadde forsøkt seg på en liten redesign av kabinettet for å understreke at Ultra -versjonen er noe litt annerledes - litt mykere kanter, kanskje - men uansett får du ytelse, batteritid og robusthet for pengene.