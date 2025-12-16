OnePlus 15R

HQ

Mens OnePlus 15 var overraskende billig, har OnePlus laget en litt annerledes og enda mer budsjettvennlig versjon. De kaller den et "verdiflaggskip", og for en gangs skyld har markedsføringen av et teknologiprodukt klart å finne et ord som både er presist og meningsfylt.

Men la oss ta et øyeblikk til å dvele ved batteriet, det massive 7400 mAh-batteriet, som må mate både Snapdragon 8 Gen 5 - den første telefonen som bruker dette brikkesettet - en berøringsresponsbrikke for spill og en G2 Wifi-brikke. Den nye Snapdragon-brikken er mye raskere enn forgjengeren, 36% i rå CPU-ytelse i henhold til deres egne tall, og OnePlus har lagt til litt egen firmware for å forbedre spillytelsen ved å gi alle spillrelaterte aktiviteter førsteprioritet.

Det følger ikke med noen lader, så hvor raskt den faktisk lader med 80W SUPERVOOC er ukjent for meg for øyeblikket, men det er uansett raskt, mindre enn ett minutt per prosent. Og ja, batteriet varer i to hele dager.

Telefonen kommer med tilpasset dampkammerkjøling, til og med aerogel for å isolere skjermen fra resten og en omarbeidet kameramodul og OnePlus Oxygen OS 16 med faktisk nyttig AI-integrasjon. Generelt har bruken av AI blitt mindre om funksjoner og mer om faktisk bruk det siste året eller så, sårt tiltrengt. Den har til og med Bluetooth 6 som en av svært få enheter på markedet. Og for lydentusiasten, ja, den har LDAC, AptX HD og LHDC 5.0.

Designet er veldig likt sitt større søsken, to farger er tilgjengelige, og skjermen er en 6,832" 1,5K LTPS AMOLED 165 Hz-skjerm, eller rettere sagt, den er 120 Hz, med 144 Hz og 165 Hz som støttes av noen få utvalgte spill, i dette tilfellet vil spilloverlegget på telefonen fortelle deg hvilke. Berøringsresponsen har sin egen dedikerte maskinvare inne i telefonen, noe som forklarer oppdateringsfrekvensen på 3200 Hz for berøringskontrollene, som hevdes å være den raskeste i verden - og det tror jeg på. Den har 1800 nit og 100 % DCI-P3-farger, men det er de fleste avanserte skjermer.

Dette er kombinert med noe av det raskeste minnet og lagringsminnet man kan kjøpe for penger, UFS 4.1-lagring og LPDDR5X Ultra-minne. Testmodellen hadde 12 GB minne og 256 GB lagringsplass - veldig fine tall for en telefon som ryktes å koste mellom rundt 740 Euro (~ £ 650), og med et dyrere alternativ med 512 GB lagringsplass til 840 Euro (~ £ 740) - vi gjetter litt, må jeg legge til.

Telefonen har fire forskjellige IP-klassifiseringer, noe som ærlig talt gjør meg litt forvirret, større er bedre, og hvis noe kan tåle høytrykksstrømmer av varmt vann, trenger jeg ikke en egen klassifisering for å fortelle meg at det vil være i orden i regn.

Som forventet er spillingen flytende og responsiv, skjermen har levende farger, til og med høyttalerne er veldig anstendige, selv om litt falsk surroundlyd er slått på som standard, og du tenker virkelig ikke over at dette ikke er toppmodellen, med ett unntak, kameraet.

AI-integrasjonen er Google Gemini-basert, og har blitt fullt integrert med Existing Plus Mind-systemet som lar deg, i veldig store verdener, lage en mini-LLM med dine egne data og notater. Det er en god idé, men det krever en kraftbruker for å huske å bruke disse funksjonene, men flere og flere bør vurdere dette på lang sikt. En funksjon jeg ikke brukte, men som ser fantastisk ut, er AI-opptakeren som hevdes å lage møtenotater i sanntid, og som både kan oppsummere og skille hver person fra hverandre.

Brukergrensesnittet er typisk OnePlus, rent, glatt og med en tydelig visuell profil. Enda viktigere, OnePlus lover at batteriet vil vare i minst fire år med 80 % kapasitet igjen - og det samme vil Android-oppdateringene, mens sikkerhetsoppdateringene er på minst seks år. Med tanke på fokuset på ressursoppbevaring, er det et flott trekk.

OnePlus bruker sin egen DetailMax-motor, og deres dobbelteksponering for nattfotografering skjer samtidig i stedet for en og en som med de fleste andre. Hovedkameraet på 50 MP bruker en Sony IMX906-sensor, og er sammenkoblet med en 8MP Ultra wide - legg til at det virkelig er behov for en telefoto, og ærlig talt, bare litt mer optisk zoom. 13R hadde det, og kameramodulen føles bare for nedgradert fra 15 som hadde utmerkede optiske zoomalternativer, og det OnePlus kaller "Optical Quality zoom" - som lett er bra nok for de fleste. Kameraets ytelse er ikke dårlig som sådan, spesielt ikke når det er nok lys, og bildene er skarpe og svært detaljerte, selv når man zoomer - men bevegelse og mangel på lys er alle bilders fiende, og selv om nattfotografering er langt bedre enn for bare noen få år siden, er vi fortsatt langt fra optimal bildekvalitet. Når det er sagt, vil kvaliteten på den digitale zoomen være tilstrekkelig for de fleste vanlige forbrukere, og de som vil ha mer, vil kanskje gå for den vanlige OnePlus 15 uansett. Men på den lyse siden får du 4K 120 FPS-video - ikke på noen måte normalt for dette prisnivået.

Spesifikasjonene du får er ekstremt imponerende. Til tross for at vi har prøvd å drukne den i spill og apper med høy belastning, har det ikke vært noen problemer under testingen, noe som ikke dukker opp ved benchmarking, men noe som virkelig skiller avanserte telefoner fra resten. Mye minne og lagringsplass, en svært kraftig CPU og det største batteriet jeg noensinne har sett - det eneste minuspunktet er mangelen på optisk zoom. Det ville ha gjort susen - spesielt siden prisøkningen fra storebroren ikke er så stor hvis du har den dyrere versjonen, men ærlig talt, hvem trenger 512 GB?

Etter å ha prøvd begge telefonene, er kameraet det eneste aspektet som gjør en reell innvirkning på daglig basis, og jeg ville personlig kjøpt den billigste 15R, og fortsatt få det største batteriet og den mest effektive CPU-en, men likevel ha nok strøm til å drive gjennom ethvert spill eller app som trengs. Prisforskjellen er, mest sannsynlig med vilje, stor nok til at jeg kan leve med det.