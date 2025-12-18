Devialet Ultimate Phantom 98dB

HQ

Devialet har lenge vært kjent for å lage formskjønne trådløse høyttalere med imponerende bassrespons, og var noen av de første til å implementere høyoppløst lyd i trådløst format. Med årene har de innsett at det finnes et modent marked for mindre høyttalere, og ikke minst rimeligere høyttalere som deres Mania Bluetooth-høyttaler.

Det har imidlertid vært begrenset med rimeligere "ekte" høyttalere, der Phantom er et av hovedproduktene, nå i sin Ultimate-utgave.

Høyttaleren kommer i en 98dB- og 105dB-versjon, der 98dB-versjonen er den vi har testet, og den er også rimeligere ettersom de to høyttalerne kan se identiske ut til tross for at 108dB-modellen er dobbelt så stor i virkeligheten, og har svært forskjellige konfigurasjoner og maskinvare, noe som er grunnen til at 105dB-versjonen koster mer enn det dobbelte av de 1500 Euro som Devialet Phantom Ultimate 98dB koster. Med mindre du går for Liberace-looken og velger Gold Leaf-versjonen, som koster ytterligere 300 euro - men den ser fristende ut...

Jeg synes det er irriterende til denne prisen at den bare har Wi-Fi 5, det er et nytt produkt som burde ha Wi-Fi 7, og Bluetooth-versjonen er 5.2 - og ingen AptX HD, LDAC eller andre høyoppløselige formater direkte via Bluetooth. Dette indikerer for meg at audiofiler ikke er de virkelige kundene, men folk som liker designprodukter.

Når du vil kjøpe en, blir du lett tilbudt et stereopar, en fjernkontroll - som vi også lekte oss med, men av en eller annen grunn ikke stativet, som ikke akkurat er et designprisvinnende møbel, men det passer og er fint å se på - og ja, det er festet til høyttaleren via et skruesystem for lettere å forhindre at det treffer gulvet fra et lite dytt. Vær oppmerksom på at foten den er født med har en liten vinkel som passer til høyttalerstativet, noe som betyr at det møbelet den plasseres på ikke bør være for høyt, spesielt hvis du vil ha to og bruke dem som et ekte stereoanlegg, noe de er designet for.

Fjernkontrollen og selve høyttaleren er veldig fine og moderne med et tydelig franskinspirert design. De vil passe inn i ethvert moderne hjem, og ser så stilige ut at jeg nesten forstår den enorme prisen. For i en verden av designobjekter er dette billig.

I tillegg til gullfargen kommer den i en off-white farge som kalles "light pearl" og en svartaktig farge som kalles "Deep Forest". Hovedpoenget er imidlertid at den er liten. 16x22x17cm, og denne lille klumpen går ned til 18Hz ifølge deres egen nettside. Jeg tviler sterkt på den siste delen på grunn av, vel, fysikk.

Inngangene er få, men viktige, strøm, mini-toslink og Ethernet. Kontrollene kan gjøres på enheten, de er integrert i det ytre skallet, også kjent som kapasitive knapper, noe som også er en unnskyldning for å kjenne på overflaten, den er overraskende kul og fin å ta på, og det er nesten bortkastet da de fleste bare vil se på den.

En 400 watts forsterker mater to basselementer og et full-range element som fungerer som både mellomtone og diskant, alt i aluminium. Personlig ville jeg ha foretrukket beryllium, da det har en overlegen håndtering av overflatebrudd for lydbruk, men det er også ganske dyrt og tilsynelatende vanskeligere å produsere. Jeg vet at Devialet bruker noen fine forkortelser for forsterkeren sin og hvem de gjør det for, men jeg skulle gjerne sett at de beskrev bedre hva de gjør med bare litt mer tekniske termer, de forteller deg ikke engang størrelsen på basselementene, noe jeg vil anse som veldig grunnleggende. Det er synd, for Devialet bruker et hybridsystem kjent som ADH der en klasse A-krets driver forforsterkerdelen, og et klasse D-trinn for det harde arbeidet - det er litt mer komplisert fra et teknisk synspunkt, men dette er den nedstrippede versjonen, og poenget er at Devialet så vidt jeg kan se bruker sitt eget design i stedet for å bruke standardmoduler, noen av disse har imidlertid rykte på seg for å ha imponerende lyd og ytelse.

Internett er fullt av oppklippede bilder av de tidligere versjonene, og vi kan derfor gjøre en meget kvalifisert gjetning om at bashøyttalerne har enorme motorsystemer og minner meg om gammeldagse servo-subwoofere, noe som er en del av grunnen til at de kan produsere så mye bass, og hvorfor de trenger så mye kraft, de må bevege seg mye, bli varme og få mye sanntidskorrigering, alt dette spiser forsterkerkraft til frokost som varme øst for høyttalerens effektivitet til frokost.

Selv om Devialet flytter grensene med smart ingeniørkunst, trenger de fortsatt den massive kjøleribben på baksiden av høyttaleren for å gjøre jobben sin veldig bra, og integreringen i designet er noe av det beste jeg noensinne har sett, men det er begrensninger, og det føles ikke som +90 dB ved sub-20Hz. Tidligere versjoner av Phantom har imidlertid hatt verifiserte målinger som har vært i nærheten, så det hadde vært interessant å få den testet i et uavhengig laboratorium.

Den kobles til telefonen eller nettbrettet ditt via en app og Wi-Fi, eller kabel om du vil, og selv om Bluetooth støttes med A2DP, er den ment for høyoppløselig lyd over nettverk og optisk, med ikke bare Airplay og Tidal Connect, men også UPnP og den audiofile plattformen Roon - noe som er morsomt ettersom høyttalere som er så billige normalt ikke blir dekket av Roon highend-plattformen. Roon er ikke en strømmetjeneste, men en organiserings- og avspillingsplattform som lar deg utnytte 32bit DSP og 24bit/192kHz-avspilling fullt ut.

Devialets grensesnitt er pent, veldesignet og veldig enkelt å bruke - og siden det tilbyr full integrasjon, trenger du ikke engang å bruke det, siden de fleste strømmetjenester også har innebygd volumkontroll. Den gir deg tre moduser, forskjellige EQ-alternativer, eller du kan bare stille den til flat.

Og lyden. Selv om de bruker aluminiumsdrivere, er dette ikke den skrikende, harde lyden som du hørte for 20 år siden. Disse er moderne, DSP-kompenserte, og selv om jeg ikke anbefaler å skru volumet til maks, vil den levere en behagelig, men presis lyd, selv om bassen har en tendens til å bli overaksentuert når SPL stiger. Det virker som om den er ment å fungere som en lydkilde i mindre rom, ettersom den lett fungerer som både Bluetooth-høyttaler, TV-lydplanke og stereo (monosystem) på én gang. Lyden er sammenhengende, men den er også litt tørr og, vel, ikke kald, men med en stram og presis gjengivelse som gjør at den, i mangel av et bedre uttrykk, mangler litt liv og sjel. Det kan delvis skyldes bassen, den begrenser seg selv ved høyere SPL-nivåer, mest sannsynlig på grunn av DSP-en, men den prøver også for hardt å være korrekt frekvensflatt, men uten samme detaljnivå og mangel på egenklang som en studiomonitor av høy kvalitet. Det gjør den veldig forskjellig fra de mange konkurrerende produktene som ofte lider av overentusiastisk bassrespons som drukner alle de finere detaljene.

Lyden er imponerende fra en så liten enhet, men skru opp volumet, og kompresjonen setter inn. Fysikken har sine begrensninger, og hvis du forventer samme dynamikk og gjennomslagskraft som 2x18" langstokk-enheter, vil du bli skuffet, men fokuspunktet er at de fleste ikke engang vil vurdere en subwoofer, og for størrelsen er bassen tilstrekkelig, og impulsresponsen og driverkontrollen matcher prisen. Bassen er kanskje til og med litt over det den burde være på normalt lyttenivå, men den gir litt fylde og fylde som ellers mangler.

Vi testet den for det meste i mono, men vi var så heldige å få låne et komplett stereosett, som til vår store overraskelse gir et skikkelig lydbilde og en mye høyere bassgjengivelse.

Mellomtonen er klar og tydelig, og siden det er en fulltone, flyter den flytende over i diskanten. Den er også noe kjedelig, og mangler det siste angrepet og slagkraften. Den er, for å være litt klisjéaktig, ren og polert, men mangler sitt eget uttrykk, og ikke i den ultralineære betydningen av uttrykket.

Så spørsmålet er - er det noe for deg? Vel, har du pengene, og en Bang & Olufsen-TV som matcher stuen din? Ja? Da er det definitivt noe for deg. Du må være klar over at det er imponerende teknikk, men det kompenserer også for en veldig liten størrelse, rettet mot designerhjem, og du betaler en premiumskatt for et luksusmerke. Hvis du ikke er villig til å gjøre det, må du kanskje vurdere alternativene dine.