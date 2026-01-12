Her på Gamereactor har vi i en årrekke konsekvent gitt LGs flaggskip-TV-er toppkarakter. Det er en ganske enkel forklaring på dette: Selv om direkte innovasjoner noen ganger glimrer med sitt fravær, leverer den koreanske produsenten konsekvent det beste bildet på markedet, kombinert med en vedvarende vane med å glatte ut de små gjenværende knausene i brukeropplevelsen som kan merkes i daglig bruk.

Snart vil LG G5 ikke lenger være den aktive toppmodellen, ettersom LG introduserte nye modeller på CES 2026, men det vi kan si er at dette sannsynligvis vil forbli flaggskipet en stund fremover, og at mange vil ende opp med å kjøpe uansett, på grunn av sterke kampanjepriser og relativt lav tilgjengelighet de første månedene av året.

Så, er LG G5 verdt pengene, lurer du kanskje på, og svaret vårt vil nok ikke komme som en overraskelse. Vi snakker om en Primary RGB Tandem OLED -skjerm i 4K, som tilbyr Dolby Vision, HDR10 og HLG når det gjelder HDR-formater, fire HDMI 2.1-porter, VRR, AMD FreeSync Premium Pro og Nvidia G-Sync - alt er fortsatt her, inkludert WIFI6, ALLM og en rekke andre viktige formater, kombinert i den typiske Gallery-profilen, der TV-en knapt stikker ut fra veggen.

Det nevnte Primary RGB Tandem OLED -panelet er den viktigste nyheten her, sammen med LGs nye Brightness Booster Ultimate, som forsterker standard NITS-lysstyrken fra panelet, og dermed forbedrer HDR-opplevelsen generelt. Den nye paneltypen har fire lag og erstatter LGs tidligere Micro Lens Array. Det er to blå, ett rødt og ett grønt lag, og til sammen øker disse fire lagene lysstyrken med opptil 40 %, slik at den kan nå en topp på 2200 NITS under de rette forholdene. Dette skjer uten at det går på bekostning av sRGB- eller DCI-P3-fargenøyaktigheten, som holder seg over 100 % og ikke etterlater mye å ønske.

I tillegg kan TV-en nå kjøre 4K/165 Hz fra en PC eller en fremtidig konsoll, hvis dette skulle bli mulig, og sammen med Dolby Vision Gaming er dette et virkelig godt alternativ for dem som enten ønsker å flytte en stasjonær datamaskin inn i stuen eller vil forberede seg på en fremtid der konsoller uansett oppfører seg mer som en PC.

Det er også små, men avgjørende forskjeller i den nye webOS 25, som nå lar deg styre smarthjemmet ditt via Google Home mye mer sømløst og bruke den samme fjernkontrollen til å styre en PS5, en Switch, en Apple TV - you name it. Forsiden, hovedmenyen, er fortsatt ikke tilpasningsdyktig nok og har fortsatt store, stygge annonser som rett og slett ikke passer inn i en TV du betaler så mye for, men totalt sett har LG gjort mye for å forbedre responsen og brukervennligheten, og det vises.

Den nyeste versjonen av fjernkontrollen er endelig ganske attraktiv å se på og bruke. Ja, den er fortsatt av plast, men den er mindre, mer håndterlig og mye enklere å bruke for en ikke-ekspert.

Enten du er typen som bruker Filmmaker Mode og finjusterer bildet i drastisk grad, eller om du lar alt være standardisert og bare nyter å bruke TV-en til hverdagsunderholdning, er G5 bare... ja, sublim, det er den virkelig. Bare prisen er fortsatt en smule høy, men du kan for tiden finne tilbud på rundt 2 000 kroner for 65-tommersversjonen, noe som faktisk ikke er så urimelig for en TV som så direkte utkonkurrerer konkurrentene.