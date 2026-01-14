Harman Kardon Enchant 1100 (og Enchant Sub)

Det ville være noe av en underdrivelse å si at markedet for relativt dyre og veldesignede kombinasjoner av lydplanke og subwoofer er noe mettet. Det ville faktisk være årets underdrivelse. Det finnes nå utallige produsenter som har etablert seg som sterke "go-tos", og selv utenforstående har sett potensiell verdi i å lansere konkurrerende produkter, som for eksempel Marshall.

Men Harman Kardon er for mange et fast inventar, og de har utmerket seg utallige ganger med en dyp, resonant lydprofil og til tider enda litt mer vågale designprofiler. Blant de siste produktlanseringene er Enchant -serien, som i dette tilfellet består av den dyrere lydplanken (Enchant 1100) og Enchant Sub, som til sammen omtrent tilsvarer en Sonos Arc Ultra og den nyeste Sonos Sub - en WiFi-basert, trådløs Dolby Atmos hjemmekinoløsning som også fungerer som en generell høyttalerkombinasjon for hele hjemmet.

Estetisk er det dessverre ikke mye å bli begeistret for her. De "dristige" profilene jeg beskrev i forrige avsnitt ser ut til å gjelde for eksempel Aura og Soundsticks, og Enchant 1100 er egentlig bare en svart, kjedelig, stoffkledd lydplanke uten noen form for tilstedeværelse. Det er riktignok aluminium, det er fint Kvadrat-lignende stoff, riktignok, og det vil sikkert ikke støte noen, men det er heller ikke spesielt særpreget, og det samme gjelder subwooferen.

Men Harman Kardon har alltid imponert når det gjelder hva som ligger under den lett forglemmelige kjølehetten, og det er også tilfellet her. Det er 11 drivere i Enchant 1100 med støtte for Dolby Atmos og til og med DTS:X, som til og med Sonos Arc Ultra mangler. Dette gir en total RMS-effekt på 315 watt. Det er HDMI-passthrough, det er Wi-Fi, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect... det er ikke et eneste aspekt som glimrer med sitt fravær eller skuffer gjennom dårlig utførelse.

Harman Kardons innebygde tuning er også ganske overbevisende, og selv uten subwoofer er det en bunnsolid, romslig lyd som heldigvis ikke faller i den typiske JBL-fellen med å la mer elegante, subtile lyder gå tapt i forsøket på å overvelde med bass. Harman Kardons eget MultiBeam lydformat gjør faktisk Enchant 1100 en tjeneste her.

Subwooferen kobles til trådløst, og i likhet med Sonos gjøres dette først og fremst gjennom en ganske fin, relativt responsiv app som også kan koble begge til et typisk smarthus-økosystem. Fra starten av buldrer den litt for høyt, ikke fordi den er dårlig kalibrert, men litt som noen som ankommer en fest litt for energisk for å virkelig markere sitt territorium. Det er imidlertid relativt enkelt å justere lydbildet og forbindelsen mellom de to enhetene i samme app, og deretter leverer subwooferen dyp, balansert og velfungerende bass hele veien.

Som en standard lydplanke/subwoofer-kombinasjon er Enchant 1100 og Enchant Sub et utmerket alternativ til Sonos og de andre store navnene, og siden du kan få begge deler for rundt 1 000 kroner, er settet også rimelig konkurransedyktig i forhold til Denon og andre high-end-alternativer. Settet er imidlertid ikke i den billige enden av markedet, og det er mulig å få JBLs Bar 1300 MKII for bare £100 mer.

Harman Kardon fortjener ros for et balansert produkt her, som kunne tatt noen flere visuelle risikoer, men som leverer der det betyr noe.

