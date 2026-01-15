HQ

Roborock Roborock har spredd sine vinger over hele verden i det siste, der dette kinesiske hjemmepleiemerket har lansert mange robotstøvsugere og andre smarte rengjøringsløsninger. Med opprinnelse fra Xiaomi har Roborock aldri hatt som mål å bare være et billig alternativ, men har i stedet rettet seg mot brukere som ønsker at rengjøringen skal være så effektiv som mulig, helst med en enkelt smart enhet. Roborock F25 Ultra , som vi har testet, fortsetter denne trenden ved å introdusere en våtmoppstøvsuger som gjør gulvvasken til en lek. Men kan den erstatte den tradisjonelle moppen?

Pakken avslører en ganske stor og tung pinnestøvsuger med et kantet vaskeutstyr i retrostil som ruller på gulvet. Egentlig er skaftstøvsuger et misvisende begrep, og enheten burde heller kalles en smartmopp, ettersom den ikke er ment å brukes som en tradisjonell skaftstøvsuger, og heller ikke er beregnet for bruk på tepper. Den avtakbare, gjennomsiktige vanntanken som sitter på toppen, rommer i underkant av en liter vann, og det er en liten beholder til vaskemiddel, men ifølge Roborock er det ikke nødvendig å bruke den i damprengjøringsmodus. Vaskemiddel kan brukes ved gulvmopping om ønskelig, men det anbefales å kun bruke Roborocks egne vaskemidler "for å sikre kompatibilitet."

Når du setter opp enheten, kobles den til et trådløst nettverk for å bruke mobilappen. Heldigvis er programvaren godt utformet, og det var ikke noe problem å sette opp og bruke appen. Først oppdaterte støvsugeren fastvaren, dvs. enhetens programvare, og kommuniserte sine handlinger på engelsk. Du kan slå av skravlingen via appen hvis du vil.

Dette er en annonse:

Det er noen få vaskemodus, hvorav den mest bemerkelsesverdige er dampvasken, som det tar omtrent et minutt å forberede. Under forberedelsen fungerer enheten i automatisk modus, slik at du kan fortsette rengjøringen uten å måtte vente. I automatisk modus brukes ikke damp, men støvsugeren kan justere seg selv mellom tørr og våt rengjøring, som var den mest brukte modusen under testingen. Damprengjøring er ikke egnet for alle gulvmaterialer. Kork absorberer for eksempel fuktighet, så det anbefales å sjekke gulvets vaskbarhet før damprengjøring. Støvsugeren egner seg imidlertid godt til tradisjonelle parkettgulv. Andre tilgjengelige rengjøringsmåter inkluderer varmtvannsrengjøring (der vannet varmes opp til 86 grader Celsius, men ikke til 180 grader Celsius damp) og vannfri mopping, som egner seg best til å tørke opp væsker som har havnet på gulvet. Rengjøringen gjøres lettere ved hjelp av et praktisk, svakt lys som tydelig avslører smuler og skygger.

Heldigvis har testleiligheten vår, i tillegg til badene, også flisgulv i andre rom, så denne funksjonen kom godt med. Og jammen fungerte det bra! Damprengjøring med bare vann fjernet både gjenstridige flekker og sprut, men en enda større overraskelse var mengden usynlig smuss som kom til syne når skittenvannstanken ble tømt. Vannet var gjennomgående svartgrått, selv når vinylkorkoverflatene ble vasket uten damping. Interessant nok begynte materialenes overflater også å føles annerledes etter vask.

Å navigere med støvsugeren er hyggelig, bortsett fra i trapper. Det virker som om enheten kjører seg selv fremover eller bakover, omtrent som en elsykkel. Støvsugeren gjenkjenner raskt når brukeren ønsker å trekke den bakover, og da endrer den retning. Hvis maskinen holdes på plass, har den en tendens til å gjøre en lett rykkende bevegelse, noe som hjelper til med å skrubbe bort selv det mest gjenstridige smusset. Drivkraften kan også justeres etter egne preferanser via appen. Apparatet er tydelig designet for å brukes med én hånd, og håndtaket og kroppen roterer som et ratt til omtrent 90 grader til sidene, slik at det er slik du svinger. Den naturlige rotasjonen av håndleddet er designet for å være ideell for støvsuging, og støvsugerarmen eller -kroppen kan også brettes opp og ned, noe som gjør den enkel å flytte under møbler, og som også gjør at den holder seg på plass som nevnt tidligere. Det bør imidlertid bemerkes at høyden på støvsugeren er ca. 15 cm, noe som betyr at den ikke passer under alle sofaer og kommoder, til tross for at den kan foldes sammen.

Dette er en annonse:

Det automatiske systemet gjenkjenner for eksempel vegger og trapper, slik at den ikke kjører seg selv inn i en vegg. Det er imidlertid ikke enkelt å rengjøre trapper med støvsugeren, da den veier så mye at det er vanskelig å løfte den fra ett trinn til et annet, ettersom rengjøringsdelen bøyer seg nedover og lett drypper noen dråper skittent vann fra moppdelen. Situasjonen blir ikke bedre av at trekkfunksjonen umiddelbart begynner å trekke støvsugeren fremover. Roborock kommer med en trappeklatrende robotstøvsuger senere i år, så la oss se om den blir den første som takler trapper!

Et annet irritasjonsmoment er den generelle spredningen av skittent vann her og der, noe som er spesielt merkbart når man skifter retning. Det er logisk at når våtstøvsugeren ikke rekker å suge det skitne vannet ut av moppen og moppens rotasjonsretning endres når vaskeretningen endres, blir det skitne vannet fra moppen liggende igjen på gulvet. Likevel kunne dette være en funksjon som forbedrer brukeropplevelsen. På den annen side kan du unngå slike situasjoner ved å ta de riktige grepene når du først vet dette. Det krever bare at du bruker hjernen din i stedet for den smarte støvsugeren! Et annet problem med skittent vann er at selv om hele tanken med rent vann brukes opp uten å dampe, er det bare en brøkdel av det som finnes i skittenvannstanken. Moppen suger neppe opp mer enn noen få liter, så det skitne vannet har utvilsomt flyttet seg fra ett sted til et annet...

Støvsugeren må rengjøres etter hver bruk. Skittvannstanken, som er lett å ta av, består av en tankdel og en filterramme. Rengjøringen er en relativt omstendelig operasjon, selv om det bare er tre avtakbare deler, moppen ikke medregnet. En rengjøringsbørste kan brukes til å fjerne moppen, rammen og ekkelt slam som har satt seg fast i slamkanalene. Hvis dette ikke gjøres, vil støvsugeren begynne å lukte ekkelt når biomassen begynner å mugne.

Støvsugeren kan også rengjøre seg selv på ladestasjonen og kommunisere sine arbeidsfaser, men den kan ikke mekanisk fjerne smuss som har satt seg fast, og heller ikke tømme den skitne beholderen. Enheten damper og tørker moppen, men til tross for kommunikasjonen er det uklart om den faktisk gjør noe annet.

Med en pris på 699 euro er ikke smartmoppen spesielt rimelig, men denne typen teknologisk gulvrengjøring appellerer til nerder, selv om det samme resultatet kunne oppnås med en tradisjonell mopp, som også kunne brukes i trapper. Det er bare det at ingen blir sittende fast med den tradisjonelle moppen... noensinne.