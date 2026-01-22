Jeg har hatt hendene mine på et par Oppo-telefoner de siste månedene, spesielt den sammenleggbare Find N5 -telefonen og sist mellomklassetelefonen Oppo Reno 14. I begge tilfellene holdt jeg kvalitetsprodukter som kombinerte flotte skjermer med gode kameraer. Jeg var derfor glad for å få prøve Oppos nyeste flaggskiptelefon, Oppo Find X9 Pro. Etter å ha deltatt på en pre-briefing på Find X9 Pro og hørt om all innsatsen som er lagt ned i å optimalisere kameraene, var jeg spesielt ivrig etter å prøve foto- og videomulighetene, og de skuffet ikke.

For å begynne med utseendet: Oppo Find X9 Pro har et ganske tradisjonelt og funksjonelt design. Den er med andre ord litt kjedelig, en følelse jeg også hadde med Reno 14. Skjermen har en helt flat overflate med avrundede kanter på toppen og bunnen, og telefonens sider er også rette og laget av aluminium. På baksiden er det en rektangulær øy der kameraene er plassert, som stikker mer ut enn vanlig. Det tunge kameraområdet gjør at telefonen føles topptung og gjør den faktisk litt ukomfortabel å holde i uten et etui, som dessverre ikke følger med i esken. Det hele ligner mye på Apples iPhone, og det er lite sannsynlig at du vil velge denne telefonen på grunn av designet.

Når du slår på telefonen, blir Oppo Find X9 Pros utmerkede skjermkvalitet raskt tydelig. Den 6,78" store AMOLED-skjermen har Oppos tynneste rammer så langt, nesten helt ut til kantene. Med sin høye oppløsning og opptil 120 Hz oppdateringsfrekvens ser skjermen utrolig skarp og flytende ut, slik jeg er vant til med andre Oppo-telefoner. Denne gangen kan skjermen tilsynelatende gå fra 1 nit helt opp til 1 800 nit i lysstyrke, noe som skal bidra til å bevare batterilevetiden, samt sikre lesbarhet i dagslys. I vintersolen har jeg i hvert fall kunnet se komfortabelt på skjermen hele tiden.

Batterilevetiden og ytelsen har også blitt oppgradert sammenlignet med fjorårets X8 Pro. Min erfaring er at batteriet på 7500 mAh holder i opptil to dager, avhengig av bruken, og at det også gir mulighet for hurtiglading på opptil 80 W. En lader er imidlertid ikke inkludert i esken. Når det gjelder ytelse, tilbyr Find X9 Pro som kjører MediaTek Dimensity 9500 en helt flytende brukeropplevelse, med jevn rulling til enhver tid og ingen problemer med å kjøre flere apper samtidig. Gjengivelse av video, for eksempel ved bruk av DJI Mimo -appen, er også rask og smidig.

Den flotte skjermen og den gode ytelsen gjør dette til en telefon som egner seg svært godt til konsumering av innhold og mobilspill. Jeg har spilt mye Brawl Stars i det siste, og et fargerikt spill som dette spretter virkelig ut av skjermen på Oppo Find X9 Pro. På samme måte er det en førsteklasses opplevelse å se på film eller serier på denne telefonen, med levende 10-biters farger og, som nevnt tidligere, muligheten til å senke lysstyrken på skjermen til et svært lavt nivå hvis du ser på i mørket.

Kameraene er et av de viktigste fokuspunktene for Oppo på denne enheten. For å nevne noen av de tekniske tingene Oppo har investert i for å optimalisere kameraytelsen, har de et dedikert fjerde spektralt kamera som kun fanger opp farger for de andre kameraene. Deretter behandles bilder ved hjelp av parallell i stedet for sekvensiell databehandling, noe som betyr raskere behandling. Ifølge Oppo er det også den første telefonen som tar bilder i 50 megapiksler som standard (under gode lysforhold), i stedet for å bruke pikselbinning for å kombinere flere piksler til én. Til slutt er det en dedikert telefoto-sensor på 200 megapiksler, som har en større sensor som hovedkameraet, noe som skal føre til bilder av høyere kvalitet.

I praksis har jeg funnet ut at Oppo Find X9 Pro faktisk tar flotte bilder, spesielt med hovedkameraet. Selv med mye bevegelse, som fugler som basker med vingene, blir bildet skarpt. Portretter blir også skarpe, og den større sensoren gjør det mindre sannsynlig at portretter blir uskarpe, selv om den ikke eliminerer dem helt. Jeg er også veldig glad i telekameraet, siden jeg liker å ta motivet på nært hold. Selv under dårlige lysforhold klarte jeg å ta noen fine bilder. Jeg zoomet for eksempel inn for å ta noen bilder av barn som lekte på en fotballbane etter mørkets frembrudd. Både i video og bilder var detaljene godt bevart, selv om jeg la merke til noe AI-efterbehandling. Når du zoomer inn forbi 3x zoom, ser det ut til at AI tar over mer, og bildene blir raskt mindre tiltalende.

Hovedkameraet på 50 megapiksler er det beste kameraet totalt sett, med muligheten til å ta bilder i mørket. Selv i nesten fullstendig mørke vil det spytte ut et brukbart bilde, noe som tele- og vidvinkelkameraene vil slite med å gjøre. Spesielt portretter blir gjennomgående veldig bra, med god fokus på personer og en fin, myk og uskarp effekt på bakgrunnen. Frontkameraet på 50 megapiksler er også i stand til å ta flotte portrettbilder, selv om de ble uskarpe litt oftere enn jeg hadde forventet. Selfies blir likevel bra, og er helt klart en klasse bedre enn det mellomklassemobiler som Oppos egen Reno -serie tilbyr.

Når det gjelder video, ble jeg også imponert over hva Find X9 Pro leverer. Jeg klarte å ta opp flotte videoer både på dagtid og i svakt lys, og igjen gir telekameraet på 200 megapiksler mye flere kreative muligheter uten at det går på bekostning av kvaliteten. Den optiske bildestabiliseringen kommer både fotografering og video til gode på begge kameraene. Ultraviddesensoren er som alltid den minste av de tre, men kan være fin til å ta panoramabilder på dagtid.

iPhone Oppo har lenge hatt som mål å fange oppmerksomheten til profesjonelle innholdsskapere. Oppo tilbyr lignende funksjoner med X9 Pro. Det er Log videoopptak tilgjengelig i en spesiell Pro Video -modus i kameraappen. Her kan Oppos O-Log aktiveres, og det er til og med to valgfrie Luts (SDR Rec.709 og HDR HLG) innebygd for de som ønsker å etterbehandle videoen sin. Modusen Pro gir også mulighet til å kontrollere ting som ISO-verdi og fokus, med stopp som støttes av haptisk tilbakemelding. Sammen med den utmerkede optiske stabiliseringen av både hoved- og teleobjektivet, tror jeg det absolutt er et alternativ å utforske hvis du driver med semi-profesjonell videografi.

I tråd med fokuset på fotografering er det også en dedikert utløserknapp på høyre side av telefonen. Med denne kan du ta bilder og videoer som med et ekte kamera. Ved å klikke på knappen tar du et bilde, og ved å sveipe den til venstre eller høyre kan du zoome inn, noe som er mye enklere enn å klype på skjermen. Jeg liker ideen, men dessverre er det veldig upraktisk når du tar selfies, ettersom du kommer til å trykke på knappen for å balansere telefonen i den ene hånden, og den begynner å zoome inn og ut.

Når det gjelder programvaren, er ColorOS 16, som kjører på X9 Pro, et svært brukervennlig operativsystem. Jeg liker spesielt Flux themes som legger til dynamiske bakgrunnsbilder og låseskjermbakgrunner. Det er for eksempel mulig å legge til din egen video som går over i en statisk bakgrunn. Det hele ligner veldig på OxygenOS som kjører på OnePlus-telefoner og til og med Xiaomis HyperOS. Det fungerer etter min mening helt fint, og burde ikke avskrekke noen med grunnleggende telefonferdigheter.

Avslutningsvis tilbyr Oppo Find X9 Pro en flott allroundpakke. Utmerket batterilevetid som realistisk sett varer i to dager, og utmerkede, allsidige kameraer er to av de viktigste høydepunktene etter min erfaring. Ytelsen er også god, med en skjerm av høy kvalitet som er blant de beste. Det er også verdt å merke seg muligheten til å ta opp video i Oppos O-Log, slik at videoen kan etterbehandles av innholdsskapere. Ulempene er at telefonen ikke ser veldig spesiell ut på noen måte, og at telefonen stort sett trenger et etui, ettersom kameramodulen stikker mye ut og gjør telefonen ubalansert i hånden. Den dedikerte kameraknappen er også både fin og irriterende, da den uønsket zoomer inn og ut når du tar selfies. Bortsett fra det, hvis du er i stand til å betale for telefonens premiumpris, er det en flott telefon å eie som sannsynligvis ikke vil skuffe.