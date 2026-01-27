Marshall Bromley 750

"Som du vil se, krevde det en spennende pappløsning", sto det i e-posten fra den vennlige PR-kontakten. Og ja, å frakte en 24 kilo tung høyttaler krever selvsagt litt oppfinnsomhet, så to klassiske flytteesker omsluttet skjønnheten da den heldigvis ankom via hjemlevering rett til døren min. Når du pakker ut dyret, er det lett å forveksle det med en klassisk Marshall -forsterker, for det er det designet de har gått for her. Dette er Marshalls første partyhøyttaler, og selv om det finnes noen større Bluetooth-høyttalere fra samme produsent, er det ingen som er så kraftige som denne, verken når det gjelder størrelse eller lyd.

HQ

La oss starte med designet. Som nevnt minner den veldig om en forsterker og har det klassiske Marshall -utseendet som vi kjenner igjen fra hele produktserien deres. I tillegg til å fungere som høyttaler kan den også brukes som en mer eller mindre komplett forsterker, ettersom den for eksempel har innganger for to mikrofoner. På baksiden finnes det RCA-, XLR-, minijack- og USB-C-porter hvis du i stedet ønsker å koble til telefonen din. Du kan også justere balansen på hver av disse inngangene individuelt, så hvis du vil bruke den som en karaokemaskin, eller kanskje som et komplett oppsett for en trubadur med instrumenter og vokal, er den svært allsidig.

Den er ekstremt tung, men de myke håndtakene og hjulene gjør den likevel håndterbar.

Det er imidlertid først og fremst som høyttaler at den har vært interessant for meg. Paringen med en mobiltelefon går raskt, men det bør nevnes at de første to-tre sekundene ofte har en tendens til å hakke litt. Jeg har testet den med tre forskjellige telefoner, og det samme har skjedd på alle. Det er ikke noe som plager meg, og etter noen sekunder fungerer forbindelsen perfekt, og det er på tide å begynne å lytte ordentlig. Jeg har ikke lagt merke til at noen andre har nevnt dette i anmeldelsene sine, så jeg tar et lite forbehold her og tenker at jeg bare har vært litt "uheldig", og som sagt, det skjer bare helt i begynnelsen.

Det første du legger merke til med lyden er bassen. Det er som en perfekt rumling eller et lett slag i magen på høyere nivåer. Du kan skru den skikkelig opp, definitivt høyt nok til å få naboene til å banke sint i veggen. Men saken er den at uansett volum låter det ekstremt bra. Joda, å ha dette som litt bakgrunnsstøy føles nesten som en fornærmelse. Dette må skrues opp. Og ikke bare er basstonene blant de mest fremtredende jeg har hørt en høyttaler produsere, basskabinettet står også i sentrum og dunker på en måte jeg ikke tror jeg noen gang har hørt en høyttaler klare. Den er på sitt beste når ren festmusikk fyller rommet. Men også mitt favorittband, svenske Kent, låter søtere enn noensinne i sine pulserende melodier. Å sette på "Don't Stop Believin" av Journey er som å oppleve en liten konsert hjemme, og den fantastiske, duse synthtunge "Bäst i Sverige" av Junior Brielle er et perfekt spor for å demonstrere hvor melodiøs høyttaleren er, uansett sjanger eller melodi.

Stilig som bare det og mange knapper å skru på.

Takket være de mange høyttalerne rundt den er lydbildet bredt og ekspansivt. Høyttaleren har doble basselementer og diskanthøyttalere på sidene, men også på baksiden og toppen for å skape 360-graders lyd. Det høres riktignok ikke like klart og kraftig ut i alle retninger, men lyden forsvinner i det minste ikke, slik den har en tendens til å gjøre når den bare er rettet forfra. Hvis du plasserer denne midt i rommet, kan flere få glede av lyden uavhengig av hvor de befinner seg.

Jeg har kastet alt jeg kan tenke meg på denne, og jeg har blitt imponert hver gang. Lyden fyller virkelig rommet, og det er fantastisk å oppdage nye nyanser, spesielt i bassen, i sanger du har hørt tusenvis av ganger. Det er vanskelig å la være å vippe med foten til en fremtredende stortromme som ser ut til å pulsere over gulvet, basstoner som høres ut som om bassisten står der i rommet, og et samspill mellom alt som føles levende og oppløftende.

Er det noe negativt med den lydmessig? Nei, egentlig ikke. Jeg har litt vanskelig for å tro at "Dynamic/Loud"-funksjonen faktisk gjør så mye mer med lydprofilen enn å heve og senke den litt. I mine ører skaper den ikke den kontrasten eller forskjellen som den sannsynligvis er ment å gjøre, og føles litt overflødig. En annen ting som både er en fordel og en ulempe, er at fordi alt består av fysiske knapper - som riktignok ser utrolig stilige ut - lider appen litt. Det er rett og slett ikke mulig å justere noen EQ eller gjøre så mye annet i den. Det føles riktignok utrolig fint å kunne justere kontrollene, men det hadde vært fint å kunne gjøre litt mer enn bare å heve/senke volumet via telefonen.

Den svarte steindesignen er stilig og attraktiv, og du kan til og med krydre den med et lysshow. Høyttaleren har 36 lysdioder på fronten, noe som kan virke som en gimmick, men de ser faktisk veldig bra ut når de blinker i de tre ulike modusene. Det er selvfølgelig bare en stemningsforsterker til fest og ikke noe annet, men som lysshow er det likevel ganske kult, selv om det hadde vært flott med noen flere varianter enn de som er tilgjengelige. Dette beistet er også overraskende lett å flytte rundt takket være hjulene og håndtaket. På baksiden er det et rom for det solide batteriet. Det lover 40 timers bruk, og et stort pluss er muligheten til å ta ut batteriet og sette inn et nytt. Hvis du er på en festival eller lignende der det ikke er tilgang til strøm, kan du bruke et ekstra batteri til å kjøre den i flere dager.

Marshall Bromley 750 veier 24 kilo og koster 900 pund, noe som selvsagt ikke er småpenger. Så hvis du vil høre på musikk hjemme eller ha en liten fest, finnes det alternativer for betydelig mindre penger som også gir suveren lyd. Jeg må imidlertid vurdere denne ut fra det tiltenkte formålet, og hvis du ønsker å fylle en stor hage eller et annet stort rom med lyd, er det ingen tvil om at den kan gjøre jobben, og litt til.