Asus ROG GR70

Det er ikke lett å designe og produsere en effektiv "mini-PC", og i hvert fall ikke når denne minimalistiske, kompakte maskinen er designet for spill. Ja, plassbesparelse er viktig for noen, men det entusiastene først og fremst er ute etter, er ytelse, og det er nettopp ytelsen som teoretisk sett blir kompromittert når plassen er begrenset.

Asus har imidlertid gjort flere forsøk, noen ganger med suksess, med sine ROG mini-PC-er. Det siste tilskuddet til familien, ROG GR70, ble presentert på CES 2026 og er nå på vei ut i butikkene. Her ser vi et kabinett på bare tre liter og med målene 28x18x6 centimeter.

Inne i dette virkelig lille kabinettet, som har samme grunnform som en PlayStation 5, men er en tredjedel av størrelsen, har Asus funnet plass og kjølekapasitet til en AMD Ryzen 9 9955HX3D (som tilbyr 16 Zen 5-kjerner), et RTX 5070 på 115W (i praksis laptop-versjonen av kortet med 8 GB GDDR7 VRAM), opptil 96 GB DDR5-5600 RAM (det er et PCIe 5-spor og et PCIe 4-spor på brettet), to M.2 2280-spor, som kan romme så mye lagringsplass du vil, og et vell av porter på baksiden, som stort sett samsvarer med det vi normalt forventer av en semi-seriøs spillmaskin, dvs. to DisplayPort 2.1-porter, seks USB 3.2 Gen 2-porter og to HDMI 2.1-porter.

På innsiden finner vi et trippelt viftesystem som Asus har kalt "QuietFlow", og ideen er ganske enkelt at det tar inn kald luft fra hele siden, som den varme luften sendes bakover til. Dette gir en veldig jevn luftstrøm, og disse tre viftene skaper også en veldig subtil lydprofil som, selv under press, ikke gir plass til den høyere, hvinende lyden som ofte kan høres når man for eksempel presser bærbare datamaskiner til det ytterste.

De største tekniske gevinstene vi kan se på her, er overgangen til Zen 5, og vi har tidligere testresultater fra en Ryzen 9 8945HS, som bruker den gamle generasjonen. Her så vi innledningsvis en Cinebench R23 flerkjernescore på 34 856, noe som er omtrent 20 % mer enn med den forrige Ryzen 9-varianten, noe som kan tilskrives overgangen til Zen 5. Når vi går videre til 3DMark for å teste denne 115W RTX 5070 GPU-en, ser det ut til at den presterer veldig likt en RTX 4070 desktop-variant, med Time Spy-resultater på i gjennomsnitt rundt 18 767 etter noen få tester. Det er en liten kritikk av GR70 at strømbudsjettet til den bærbare GPU-en er noe begrenset, og dette vil sannsynligvis merkes fra starten av og også over tid.

Rent praktisk testet vi spill i 1440p, hvor for eksempel Cyberpunk 2077 med Path Tracing og DLSS 4 aktivert ga oss 85-95 fps. Det bør imidlertid bemerkes at DLSS 4s Multi Frame Generation ga spillet et betydelig løft her, og det er sterke meninger om disse kunstig innsatte rammene. Microsoft Flight Simulator 2024 presterte 75-80 bilder per sekund i vår test.

Som nevnt skaper QuietFlow en relativt pålitelig kjøle- og støyprofil. Vi målte 45 desibel i Performance Mode, men generelt ligger vi på rundt 35 desibel. Det er faktisk ikke mye å klage på når det gjelder den faktiske ytelsen, og ROGs programvarepakke er også fleksibel nok til at du kan tilpasse individuelle profiler for de oppgavene du ønsker å gi GR70.

De eneste mindre klagene er den massive eksterne strømforsyningen, som Asus ikke fant plass til inne i selve kabinettet, og det faktum at de kunne ha oppdatert ROG-merkets generelle designprofil litt. Men når det gjelder ren ytelse, er dette veldig bra, og når vi nærmer oss en Steam Machine-lansering, er det flott å vite at andre produsenter også tenker på PC-ytelse fra et mye mer plassbesparende perspektiv. Asus har dette godt under kontroll, det merker man.