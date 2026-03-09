Huawei Watch GT Runner 2

Huawei har tidligere rettet seg mot spesifikke nisjer med sine smartklokker, for eksempel ved å legge til golfmoduser i Watch GT- og Watch Fit-seriene. Som navnet på Watch GT Runner 2 antyder, er dette siste tilskuddet av smartklokker rettet spesielt mot løpeentusiaster. Under Huaweis offisielle avduking av Watch GT Runner 2 i Madrid fikk jeg vite at dette er en klokke for alle som liker å løpe: fra amatører som tar en joggetur for å forbedre sin generelle kondisjon, helt opp til profesjonelle maratonløpere. Jeg er en ganske aktiv person som trener regelmessig, men jeg er ikke en løper, enn si noen som kan fullføre et maraton. I denne anmeldelsen vil jeg derfor reflektere over Watch GT Runner 2s verdi som en regelmessig treningsledsager og bruken av den som en smart enhet i hverdagen.

HQ

Før jeg går nærmere inn på spesifikasjoner og brukervennlighet, er jeg en person som setter pris på et godt utseende på et produkt, spesielt en wearable. Med Watch GT Runner 2 er det fargerike utseendet det første som skiller seg ut. Jeg har prøvd versjonen "Dawn Orange", som kombinerer en trefarget nylonklokkerem med en sirkulær urkasse i en mørk metallfarge med oransje aksenter. Kombinert med urskivene i de samme fargene på den 1,32" store, sirkulære skjermen, er det etter min mening et svært gjennomtenkt design. Den oransje, blå og hvite gradientklokkeremmen passer til lignende gradientfarger på urskivene på skjermen. Det hele oser av bevegelse, og det er rett og slett utmerket design for en løpeklokke.

Som en fin bonus har Huawei lagt ved en ekstra klokkerem i fluorelastomer i esken. I mitt tilfelle i hvitt med oransje perforeringer. Denne egner seg godt til å bruke Runner 2 til andre anledninger enn sport, og gir den et mer sofistikert, men fortsatt veldig fargerikt utseende. Jeg hadde den på meg under en treningsøkt en gang også, men følte at den ble for svett og endte opp med å foretrekke nylonstroppen det meste av tiden. Hvis du ikke bare er ute etter målinger og sportsmålinger, men fokuserer mer på utseendet, får Watch GT Runner 2 full pott etter min mening. Det er rett og slett en flott smartklokke som puster sport og energi.

Dette er en annonse:

Utseendet er selvfølgelig ikke alt. For at dette skal være en vellykket klokke å ha på seg når man trener, er komfort og lav vekt logiske forutsetninger. Når det gjelder komfort på smartklokker, har jeg funnet ut at nylonreimer er det beste alternativet. Også i Watch GT Runner 2s tilfelle er nylonremmen både myk og uten å irritere huden, selv når jeg svetter under trening. Kombinert med en tykkelse på litt over 10,7" og en vekt på 34,5 gram uten remmen, er klokken også kompakt og lett nok til at den ikke hindrer bevegelse under trening. Jeg har hatt den på meg under flere blandede treningsøkter med både styrke- og kondisjonstrening, og jeg merket ikke engang at jeg hadde den på håndleddet.

Det er enkelt å konfigurere og spore treningsøkter på selve klokken, selv om du må installere Huawei Health-appen for å kunne bruke enheten. Sistnevnte gjøres relativt enkelt ved å laste ned appen og skanne en QR-kode på enheten for å koble den til telefonen. Når du trener, kan du trykke på knappen nederst til høyre for å få opp en liste med treningsalternativer. Det betyr at du for eksempel kan starte en løpeøkt med tre klikk. Du får tilgang til andre apper på enheten ved å trykke på kroneknappen øverst til høyre, for eksempel stoppeklokke, lommelyktmodus, treningsoppføringer og EKG- og SpO2-målinger.

Det er mange sportsaktiviteter som kan spores, med ulike relevante mål som samles inn. Under en fottur vil klokken for eksempel måle distanse, skritt og høydemeter. Ved styrketrening vil den fokusere mer på hjerterytme og kaloriforbrenning. Jeg opplever pulsmålingen som svært nøyaktig: Jeg sammenlignet pulsen på klokken med pulsmålingene på en hjemmetrener på treningssenteret, og de to samsvarte konsekvent, med bare noen ganger opptil to slag i forskjell. Klokken har også modus for ski, sykling og golf, blant mange flere. Klokken er også IP69-vanntett og kan brukes til dykking på opptil 40 meters dyp for vannsportaktiviteter.

Dette er en annonse:

Jeg måtte naturligvis også prøve løpemodusene på Watch GT Runner 2. For det første lar Huawei Health-appen deg sette mål for løpetreningen, for eksempel å fullføre en hel maraton innen 5,5 timer. Når du aktiverer utendørs løping eller maratonmodus på klokken, vil du se detaljert sporing av ytelsen din. I maratonmodusen får du informasjon om estimert sluttid og forskjellen i forhold til tidligere løp, i tillegg til gjennomsnittstempo, bakkekontakttid og vertikal svingning, som også finnes i vanlig løpemodus. Du kan også spore posisjonen din på et farget kart, forutsatt at du har lastet ned det frakoblede kartet først. Jeg er som sagt ingen løper, men kombinert med standarddata som pulsmåling, virker dette som et flott sett med beregninger for å følge med på løpeprestasjonene dine.

Når det gjelder appmangfoldet, er ikke Watch GT Runner 2 like stor på apper som for eksempel Apple Watch-serien. De grunnleggende nødvendighetene er imidlertid til stede. Det finnes navigasjonsapper, du kan laste opp mp3-filer for å lytte til musikk, og det er mulig å ta mobilsamtaler eller svare på meldinger på klokken hvis du har telefonen med deg. Det er mulig å gjøre klokken personlig med mange forskjellige gratis urskiver. Det finnes også videourskiver, som du selv kan laste opp til klokken. Jeg er imidlertid skuffet over at du ikke kan bruke bare din egen video som urskive. Som på Watch GT 6-serien, vil rundt fem standardklipp også spilles av som standard, noe som virkelig ødelegger hele ideen om å personalisere klokken. Forhåpentligvis vil Huawei fortsatt fikse dette senere, selv om jeg tviler på det på dette tidspunktet.

For å snakke litt mer om ytelsen, er den 1,32" store AMOLED-skjermen av god kvalitet. Den er skarp, fargerik og i stand til å produsere nok lysstyrke selv i direkte sollys. Batterilevetiden har blitt et av Huaweis sterkeste punkter på deres wearables, og Watch GT Runner 2 er intet unntak. Den har offisielt opptil 14 dagers batterilevetid, men i realiteten synker den til rundt sju dager hvis du slår på den alltid påslåtte skjermen og gjennomfører et par treningsøkter. Det er likevel imponerende, og betyr at du kan ha den på uten å bekymre deg for om den vil fungere, og faktisk bruke enhetens søvnregistrering. Til slutt vil jeg nevne at Watch GT Runner 2 alltid kjører problemfritt, med flytende animasjoner og apper eller treningsøkter som lastes inn raskt.

Avslutningsvis synes jeg Watch GT Runner 2 er nok en flott enhet fra Huawei. Jeg elsker spesielt designet, som sannsynligvis er den flotteste sportsklokken på markedet akkurat nå. Den er elegant og utstråler bevegelse gjennom fargeforløpene på remmen, fargeaksentene på urkassen og de matchende urskivene. Den ekstra klokkeremmen er en fin bonus. Det finnes mange nøyaktige treningsalternativer som gjør dette til en flott personlig treningsassistent. Jeg setter også pris på den utmerkede batteritiden, den lave vekten og den komfortable passformen. Men med en lanseringspris på €399 er den litt dyr etter min mening, og Huawei selv tilbyr interessante alternativer. Jeg tror at hvis jeg var ute etter en komfortabel smartklokke som sporer de fleste av sportsaktivitetene mine, ville jeg valgt Watch Fit 4 Pro til en mye lavere pris. Likevel, hvis du liker Watch GT Runner 2 mer, eller hvis du er en løpeentusiast og kan sette pris på de ekstra funksjonene, vil jeg absolutt anbefale den, da det er vel anvendte penger på en kvalitetsenhet.