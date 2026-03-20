iPhone 16e markerte en kjærkommen og sårt tiltrengt tilbakevending til et mer budsjettvennlig prisnivå for Apple, en produsent som i stadig større grad selger ideen om et økosystem fremfor et spesifikt produkt. Nettopp av den grunn er det flere grunner enn noensinne til å velge et rimelig Apple-produkt, fordi så mange av fordelene er gjennomgående i hele porteføljen.

Nettopp av den grunn er iPhone 17e på mange måter noe av en slager for Apple. De kan faktisk lene seg litt tilbake på økosystemets innebygde fordeler, og dermed skape en smarttelefon med åpenbare feil og mangler, men som utvilsomt vil appellere til et bredt, bredt publikum.

Ok, så estetisk følger 17e designtradisjonen fra iPhone 14-tiden, noe som betyr at vi ikke får Dynamic Island igjen. Det er synd, det er ikke til å komme utenom, for dette er ikke bare et spørsmål om estetikk (selv om den faktiske forskjellen mellom et såkalt "hakk" og den lille utskårne pillen er minimal), men kanskje mer kritisk, det er en programvaretradisjon som 17e bevisst henger etter, og det er nettopp det Apple ikke burde gjøre.

Når det er sagt, er den IP68-sertifisert, batteriet holder lett til halvannen dags bruk, det er Ceramic Shield 2 for ripebestandighet, og nå er det MagSafe med 15 W trådløs lading... endelig. Dette er avgjørende, og vi trenger ikke bruke mer spalteplass enn å identifisere dette som en av de største suksessene her.

Apples A19-brikke har en CPU med seks kjerner og en GPU med fire kjerner (sammen med en tilhørende Neural Engine med 16 kjerner). Jeg tviler sterkt på at en typisk 17e-kjøper er opptatt av ytelsesmålinger, og det er kanskje riktigere å si at du aldri trenger å vente på en 17e, enten du spiller Pokémon Trading Card Game Pocket, tar bilder med etterbehandling eller bruker Safari (eller Arc, som jeg selv gjør). Dette er en sømløs opplevelse, og det vil den etter all sannsynlighet fortsette å være.

Det er også 256 GB lagringsplass til å begynne med, noe som absolutt er kjærkomment, pluss 8 GB RAM, noe som også føles passende med tanke på hvor iOS befinner seg akkurat nå. La meg imidlertid si at selv om dette 6,1" Super Retina XDR OLED-panelet på 2532x1170 gir en bunnsolid gjengivelse, jevnhet og metning etter min smak, vil jeg ikke unnskylde meg for de 60 Hz. Nei, kanskje ikke alle vil legge merke til det, men for meg har 90 Hz og til og med 120 Hz rett og slett blitt normen nå, og det er ingen unnskyldning for at Apple ikke følger med i tiden.

Overraskende nok har kameraet vært rett og slett strålende til tross for at det bare har ett objektiv her. Det er et 48-megapikslers Fusion-objektiv med f/1,6 og 2x optisk zoom, og jeg har etter hvert lært meg å bruke det ganske dyktig, delvis på grunn av lengre tid med en iPhone Air. Enten det er den gradvise overgangen til programvarebasert etterbehandling, som Googles, eller den vedvarende finjusteringen av den samme maskinvaren gjennom flere generasjoner, er dette ene Apple-objektivet usedvanlig allsidig, og jeg ville gjerne brukt det selv i vanskelige situasjoner.

Oppdateringsfrekvensen på 60 Hz er irriterende, og mangelen på Dynamic Island er også et stort slag, men det viktigste er at 17e har en komfortabel plass innenfor økosystemets fire vegger, og gjennom funksjoner som MagSafe og A19-brikken, som i fremtiden vil utnytte begge Apple Intelligence-funksjonene (hvis de noen gang faktisk blir nyttige, akkurat som de fleste andre dedikerte AI-suiter). Apple har stort sett truffet blink med denne budsjettorienterte iPhone.