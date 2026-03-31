Nothing Telefon (4a) Pro

Nothing-telefonene er annerledes, både når det gjelder programvare og maskinvare. Den halvgjennomsiktige designen i aluminium er etter min mening fantastisk. Som i tilfellet med Nothing Phone (4a) Pro, som fortsatt er slank, har den en unibody i aluminium kombinert med dampkjøling, og selv om den kan se fantastisk futuristisk og sprø ut på samme tid, er den IP65-klassifisert, og Nothing hevder at de har testet den i 25 cm vann. På siden finner du en programmerbar "Essential"-knapp som kan brukes til mange ting, og siden jeg selv er veldig vaniljepreget, brukte jeg den til å ta skjermbilder.

For å legge til den unike designen har Pro et glyf-grensesnitt på 137 piksler som er opplyst av mini-LED med 3 000 nit. Tanken er at det skal gi deg tilleggsinformasjon før du har låst opp telefonen. Det er et veldig interessant konsept når det kombineres med Nothing OS 4.1, men det har begrenset funksjonalitet, og med tanke på at de fleste hovedsakelig vil bruke det til å få oppdateringer om hva klokken er, ser jeg på det som en morsom liten funksjon og sørger ikke over at det teoretisk sett kunne vært brukt til mye mer. Livet er for kort til det.

HQ

Nothing OS er helt annerledes enn alt annet på markedet, og jeg elsker det. Selv om alt virker annerledes, er det også veldig intuitivt, og jeg liker de ekstra personvernalternativene, inkludert et eget passord for et hvelv der du kan lagre hva du vil, på samme måte som dual-sim-kortet - som bare finnes i svært dyre telefoner - gir ekstra fleksibilitet.

Den 6,83" AMOLED-skjermen har en oppløsning på 1,5K og 144 Hz med ekstremt tynne rammer, 1,82 mm tynn, og en lysstyrke på 1500 nit ved normal bruk med en topp på 5000 nit. Jeg er ganske sikker på at dette er den mest lyssterke skjermen jeg noensinne har testet. For spilling kjører den med en berøringssamplingsfrekvens på 2 500 Hz, noe som slår selv dedikerte spilltelefoner. Den er lyssterk, rask og flytende. Høyttalerne er også fine. Og så følger det med et gjennomsiktig etui i esken, noe som burde være standard for alle telefoner.

Dette er en annonse:

Brikkesettet er Snapdragon 7 Gen 4, og dette betyr respektable 8 kjerner, men ingen Wi-Fi 7. Batteriet er på 5.080 mAh, som varer to dager uten problemer og lades på 50 Watt. På grunn av telefonens metallkropp støtter den imidlertid ikke trådløs lading. Ja, jeg er klar over at det er teknisk mulig, men det må ha vært for dyrt å implementere. Jeg lader med kabel til vanlig, men for de som har gått over til et trådløst liv, vil dette være en dealbreaker.

En ting som Nothing underspiller litt for mye, er det strålende trippelkameraoppsettet som bruker deres egen TrueLens-motor. Et 50MP hovedkamera med Sony IMX896-sensor, et 8MP Sony-basert ultra-wide og et Samsung JN5-basert 50MP periskop som gir deg 3,5x optisk, 7x "lossless" og 140x ultra-zoom. Selv om noen få andre telefoner har litt bedre bildekvalitet totalt sett, er det ingenting som slår dette i prisklassen, og bildestøyreduksjonen er tydelig synlig når man zoomer inn i etterkant. Jeg er imidlertid mindre imponert over fargekalibreringen, da det virker som om de tre kameraene ikke har helt samme fargeprofil som standard, og det er en veldig tydelig forskjell mellom den optiske og den digitale zoomen, til tross for at den digitale zoomen er bedre enn hva den normalt er. Jeg anbefaler alltid å unngå digital zoom og holde seg til den optiske, og det rådet gjelder også her. Dessverre bruker de også "Ultra Zoom" (140x), som fungerer ved hjelp av generativ AI. Det betyr at noen av pikslene i bildet ditt ikke er der, ettersom de er generert, og det er et alvorlig problem etter min mening. Det hører hjemme i etterredigering av bildet og ikke når du tar det.

Til tross for at zoomfunksjonen er i fokus, er jeg faktisk mye mer imponert over nattfotograferingen. Dette er kanskje de nattbildene med lavest bildestøy jeg noen gang har tatt, noe som er ganske imponerende for en telefon i denne prisklassen. Det fungerer ved å kombinere syv bilder til ett bilde og deretter bruke AI til støyreduksjon. Det er slik du bør implementere AI i produktene dine! Til tross for denne ekstremt kraftige fotofunksjonen, klarer telefonen bare 4K/30FPS og kan ikke tilby 60FPS, noe jeg mener den trenger for å kunne måle seg med flaggskipmodellene fra andre merker.

Dette er en annonse:

Prisene er enkle: €429 gir deg 8 GB + 128 GB og €499 gir deg 12 GB + 256 GB. Du vil ønske å få sistnevnte. Det er lovet tre år med Android-oppdateringer og seks år med sikkerhetsoppdateringer.

Jeg er litt splittet, for jeg elsker metallkroppen på telefonen og hvordan den føles, men det halvgjennomsiktige, futuristiske utseendet med kretskort er nedtonet, og det er det jeg liker best med Nothing-telefoner. Skjermen er flott og virker helt over toppen for en telefon i dette prisnivået, og jeg opplevde ingen problemer eller forsinkelser når jeg brukte den til spilling eller multitasking. Batterilevetiden er god, og det samme er kameraytelsen, i hvert fall når man holder seg innenfor grensene for den optiske zoomen.

Det er en solid 8/10. 60FPS/4K-video, Wi-Fi 7, bedre optisk zoom og trådløs lading er nødvendig hvis den skal hoppe høyere. likevel er jeg litt i tvil ettersom jeg har forelsket meg i operativsystemet og den generelle estetikken til telefonen.