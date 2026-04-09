Braun MultiGrill 9

For en stund siden kom jeg hjem til samboeren min og de to herlige barna mine og fortalte at jeg endelig hadde funnet tid - og energi - til å begynne å bake. Det ble møtt med en viss skepsis, kanskje på grunn av den selvhøytidelige måten jeg overbrakte nyheten på, noe som må sies å være helt i orden. Men i ukene som fulgte, kastet jeg meg ut i det ene prosjektet etter det andre.

I den forbindelse var jeg naturligvis også på utkikk etter måter å bruke opp alt brødet jeg hadde stappet inn i den allerede overfylte brødboksen og fryseren, og så kom jeg over Brauns MultiGrill 9 som en passende allsidig måte å mette den ellers ganske velfødde familien min på. Og for en suksess det har vært.

Så hva er egentlig MultiGrill 9? Jo, det er en måte å kombinere en rekke kjøkkenfunksjoner på - som tidligere enten var vanskelige eller krevde separat utstyr - i én enkelt dings, en tilnærming vi nesten alltid har ønsket velkommen på tvers av markeder her på Gamereactor. Utsiden er laget av rustfritt stål, men grillplatene er støpt i aluminium, noe som betyr at de lett kan gå i oppvaskmaskinen med et PTFE-belegg som ikke bare slites av.

Det integrerte varmeelementet kan levere en effekt på opptil 2200 W. Det er mye, men oversatt til mer forståelige termer snakker vi om opptil 230 grader, og på de to dreiehjulene som lar deg stille inn temperaturen, er det også en Sear-knapp som skrur varmen opp til 265 grader, og som er spesielt designet for å gi for eksempel biffer en fin sear. Ja, MultiGrill 9 er nærmest en slags bordgrill, som du i prinsippet kan bruke som vaffeljern den ene dagen og som åpen grill til steking av biff den neste.

Det er en 3-i-1-design, noe som betyr at den kan være helt lukket når familien, til deres store overraskelse, vil ha pappas panini på hjemmelaget focaccia igjen. Men den kan også være åpen ved 180 grader, eller brukes som en "ovn" med det øverste lokket hevet. Det er utrolig elegant hvordan MultiGrill 9 veksler mellom disse modusene, og etter min mening har varmen - helt avgjørende - alltid vært jevn, noe som er vanskeligere å oppnå med større ovner.

Det er to uavhengige termometre som overvåker varmen, og i det hele tatt virker hele maskinen utrolig nøyaktig konstruert. I tillegg får du disse platene med på kjøpet, noe som gjør den svært allsidig og gjør det mulig å lage de nevnte paniniene og vaflene, som ærlig talt lett kan betraktes som høydepunktet i en kaotisk helg.

Prisen på ca. 170 pund er ingen liten sum, og det er absolutt en god del sammenlignet med en billig Melissa-brødrister. Men MultiGrill 9 er ikke bare genialt satt sammen, den har også et vell av funksjoner i én og samme enhet, og den gjør det til og med bedre enn noen av de dedikerte maskinene. Etter min mening betyr det at den ikke bare kan anbefales, men at den er rett og slett genial.

