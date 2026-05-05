Roborock Qrevo Edge 2 Pro

Selv om vi liker å anmelde de virkelige flaggskipmodellene, siden det er der de mest spennende nye funksjonene debuterer, er det nok i den beryktede "mellomklasse"-delen av spekteret at folk flest faktisk kjøper. Det er vel og bra at Roborock lanserer en Saros 20 Sonic til litt over 1 300 pund, men statistisk sett er det svært få som bruker så mye penger.

Ok, så Qrevo Edge 2 Pro, som for tiden er tilgjengelig for rundt £ 850, er fortsatt en dyr robotstøvsuger - som i virkelig dyr - men den kan representere et solid kompromiss for gjennomsnittsforbrukeren, tror du ikke?

Visuelt er den ikke spesielt prangende. Roborock satser fortsatt på det "subtile robot"-utseendet, og selv om den ikke akkurat er en skamplett i hvitt og vil passe inn i de fleste hjem, er kurvene fra Curve-varianten virkelig savnet her.

Men det er det som er inni som teller, og her leverer Roborock tilsynelatende akkurat det som er så avgjørende i disse mellomklassemodellene: flaggskipfunksjoner til en lavere pris. Når det gjelder selve støvsugeren, får du 25 000 Pa - verken topp eller bunn, for å si det sånn - men den har også en LiDAR-modul på en teleskoparm, slik at den kan senke seg selv og komme under lavere møbler. Den har også AdaptiLift, som gjør at den kan løfte seg selv med over fire centimeter, slik at den kan navigere inn i rom med høyere dørterskler.

Den har også Saros 20 Sonics DuoDivide-børste, som effektivt eliminerer problemet med hår som vikler seg rundt børsten og gjør støvsugingen mindre effektiv, og den har til og med Roborocks FlexiArm Arc, både for sidebørsten og for moppene på baksiden.

Men for å være helt ærlig har utviklingen stagnert noe de siste to årene, og selv om det av og til kommer modeller som flytter grensene for hva vi kan forvente av kategorien - som Roborocks egen robotarm eller Dreames utskiftbare moppeputer - er det nå veldig spesifikke forventninger til hva en enhet som dette skal kunne klare. Dette gjør også markedet sårbart for produkter som Qrevo Edge 2 Pro, for bortsett fra en sugeeffekt som er litt høyere, får du egentlig alt de store gutta har å tilby for noe sånt som 300 pund mindre.

Ja, det er noen små ankepunkter. Støvbeholderen inne i roboten er på bare 270 milliliter, noe som betyr at den fylles raskt opp under en grundig rengjøring, og den er faktisk mindre enn i tidligere modeller, noe som er litt merkelig. Og som sagt, den er ekstremt lite imponerende visuelt, noe som sannsynligvis ikke vil plage mange, men som jeg igjen mener er et tegn på en noe stagnerende kategori. De trenger ikke å være verken kjedelige eller stygge å se på.

Når det er sagt, er LiDAR-navigasjonen og Reactive AI-pakken effektive, moppingen foregår ved 100 grader akkurat som på flaggskipmodellene, og batteriet på 6400 mAh ga meg noe i nærheten av de 190 minuttene med bruk mellom turer til dokken som Roborock lovet. Det er fortsatt begrensninger. Den sirkulære formen betyr at den ikke kan takle hjørner like effektivt, toleransenivået for når noe setter seg fast eller krever menneskelig inngripen er litt lavt, og den kan fortsatt ikke skrubbe hardt nok til å fjerne gjenstridige flekker.

Men når alt dette er sagt, representerer Qrevo Edge 2 Pro stort sett det beste en robotstøvsuger kan tilby, fra en bunnsolid app til utmerkede resultater, og den gjør det, nok en gang, til en langt lavere pris enn du ellers ville betalt. Nettopp av den grunn er den vel verdt pengene, og mer til.