Huawei Watch Fit 5 Pro

Huaweis Watch Fit 4 Pro har vært min daglige smartklokke det siste året. Jeg har likt den komfortable passformen og den ukelange batterilevetiden mest, slik at jeg kan spore flere målinger uten å tenke, inkludert søvn. Til tross for at jeg har prøvd dyrere klokker fra Huawei, har jeg alltid kommet tilbake til Fit-serien og aldri tenkt på å bytte til et annet merke. Derfor var jeg spent på å prøve den nye Watch Fit 5 Pro, denne gangen i en frisk hvit farge og med noen oppdateringer av funksjonene. Jeg kan allerede si at det har blitt min nye daglige enhet.

HQ

En ting jeg liker med alle Huawei-klokker, er at de ikke bare er designet som en liten skjerm på håndleddet, eller med et stort fokus på apper og teknologi. For Huawei er smarte wearables også moteartikler, og derfor er designet på Watch Fit 5 Pro også denne gangen et av de sterkeste punktene. Huawei har allerede begynt å bevege seg mot sterkere farger og gradienter, særlig på den knalloransje, hvite og blå Watch GT Runner 2. Watch Fit 5 Pro-klokkene fortsetter helt klart i den retningen, og sammenlignet med de mer dempede fargevalgene på Watch Fit 4 Pro føles de nye fargene mer selvsikre og trendy, spesielt den knalloransje versjonen av Watch Fit 5 Pro.

Som jeg nevnte, har jeg brukt den hvite Watch Fit 5 Pro, som etter min mening ser veldig frisk ut, uten at den hvite fargen blir steril. Den hvite fargen har en svak beige tone, noe som gjør den varmere og litt mindre følsom for flekker og misfarging. Jeg går ofte i hvite joggesko, og den hvite klokken passer perfekt til dem, spesielt sammen med uformelle sommerklær, der fargen får den til å føles mindre som en funksjonell teknisk dings og mer som en del av et bevisst antrekk. Tilsynelatende har denne hvite versjonen fått en overflatebehandling med mikrobueoksid som øker hardheten og ripebestandigheten, noe som selvfølgelig er en god ting. På den annen side var dette den første Huawei-klokken som hadde et eksplisitt klistremerke på seg, der det sto at jeg burde unngå å bruke den mens jeg badet, og et ikon som advarte mot såpe.

Fargen er ikke alt jeg liker. Finishen på klokken bidrar til å gi en førsteklasses følelse, og det har blitt lagt mer vekt på den roterende kronen som lar deg bla gjennom menyene, der det nå er en avbrutt hvit linje rundt skjermen. Sistnevnte er en liten detalj, men den gir klokken mer karakter, og sammen med skjermen med 2,5D safirkant føles Watch Fit 5 Pro fantastisk gjennomført og dyrere enn en enkel treningsmåler. Selve skjermen har litt mindre rammer enn tidligere og er fortsatt veldig skarp å se på, og den er også enda lysere og fortsatt lett å lese i sollys. Watch Fit 4 Pro var lyssterk nok, men den ekstra lysstyrken gir lommelyktmodusen et merkbart løft om natten.

Dette er en annonse:

Huawei har også lagt til en LTPO-skjerm, en teknologi du vanligvis hører om i smarttelefoner, som gjør at oppdateringsfrekvensen kan falle veldig lavt, til og med ned til 1 Hz. Du legger ikke merke til dette mens du bruker klokken, men jeg mistenker at det bidrar til den lange batterilevetiden, spesielt når du bruker Always On Display. Selv med Always On Display slått på fikk jeg nesten en ukes batterilevetid, men hvis du slår den av og bruker skjermen sjeldnere, kan du strekke den enda lenger. Dette er fortsatt en av Huaweis største fordeler sammenlignet med klokker som må lades nesten hver dag, ettersom lading bare er nødvendig omtrent én gang i uken - selv om du har Always On Display aktivert - og det tar bare rundt en time å få deg gjennom de neste dagene.

Når det gjelder funksjoner, er Watch Fit 5 Pro mer en forfining enn en revolusjon, der mye er overført fra tidligere Huawei-klokker, for eksempel golf- og sykkelsporing fra Watch Fit 4 Pro. Det er også løpe- og maratonfunksjonene fra Watch GT Runner 2, som er videreført. For alle utendørs treningsøkter finnes det et fargekart som viser hvor du befinner deg, som spores svært nøyaktig ved hjelp av Sunflower-posisjoneringssystemet. Det gikk overraskende raskt å laste opp offline-kart via Bluetooth, og søvnregistreringen er fortsatt veldig nyttig. Jeg har sovet dårlig de siste ukene på grunn av mye å gjøre, og det var tydelig synlig i Huawei Health-appen. Den nye lursporingen fungerte også bra da jeg tok noen lur, selv om jeg skulle ønske at disse lurene ble vist tydeligere i den generelle søvnoversikten.

Selv om klokken sporer målingene dine, trenger du Huawei Health-appen på telefonen din for å samle alt sammen. Det er her du finner den mest omfattende oversikten over søvn, kaloriforbruk, løpe- eller sykkelruter osv. Det er også her du kan endre urskiver, inkludert med dine egne bilder eller videoer som bakgrunn, eller laste opp MP3-filer. Installasjonen er enkel, selv om den går utenom Google Play Store eller Apples App Store, og jeg fant ingen begrensninger ved bruk av en Android-telefon. Det finnes en rekke premiumfunksjoner i appen, for eksempel betalte urskiver og treningsplaner, men de er helt valgfrie og utgjør ikke kjernen i produktopplevelsen.

Dette er en annonse:

En ting du må huske på er at det nå er så mange funksjoner at du virkelig trenger å gå gjennom dem ordentlig under oppsettet. Etter halvannen uke innså jeg at jeg ikke engang hadde aktivert kontinuerlig pulsmåling, rett og slett fordi jeg antok at den allerede var på. For flere helsefunksjoner må du gi tillatelse både på klokken og i Huawei Health-appen, selv når du oppgraderer fra en tidligere Huawei-enhet. Det er fornuftig med tanke på personvern og batterilevetid, men det første oppsettet kunne vært tydeligere, og kanskje Huawei kunne la deg velge alle tillatelser samtidig, nå som antallet nødvendige tillatelser har vokst.

Det er også en ny minitreningsfunksjon. I stedet for bare å minne deg på å bevege deg når du har sittet stille for lenge, foreslår klokken nå en kort treningsøkt med en liten panda. Jeg prøvde det noen ganger, og det føles godt å bevege seg et øyeblikk, men jeg vil kalle det mer en morsom gimmick enn en stor ny funksjon. Det føles litt som om den er lagt inn bare for å ha noe nytt, og pandaen kan også brukes som urskive og blir sprekere eller svakere avhengig av hvor mye du beveger deg. Personlig synes jeg at panda-urskiven er for barnslig for en så pen klokke, og jeg foretrakk standardurskiven med sitt stilige, litt iskalde utseende.

Når det gjelder komforten, er denne ganske enkelt utmerket. Jeg foretrekker vanligvis nylonremmer på smartklokker, men den hvite reimen i fluorelastomer kommer overraskende nær. Den er lett, fleksibel og enkel å justere, og jeg opplevde bare ubehag da jeg ved et uhell hadde den for stramt en dag, noe som etterlot ganske dype merker i huden og fikk meg til å svette. Når Watch Fit 5 Pro sitter litt løsere, er den så lett at du knapt legger merke til den. Den er behagelig nok til at jeg også kan sove med den på uten at det er til hinder, og jeg tar den vanligvis bare av når jeg dusjer eller lader den.

Som smartklokke tilbyr Huawei fortsatt ikke det samme apputvalget som Apple, men det dekker de viktigste funksjonene for de fleste. Du kan ringe, se varsler fra meldingsapper som kommer raskt, og svare med forhåndsinnstilte svar eller skrive på et lite tastatur, selv om det i praksis er for tungvint å skrive på en hvilken som helst klokke. Det er også støtte for NFC-betalinger i mange europeiske land nå, gjennom Curve Pay. Jeg har prøvd å få dette til å fungere på Watch GT Runner 2 tidligere, men jeg kom ikke gjennom KYC-screeningen, så jeg har ikke klart å prøve det på Watch Fit 5 Pro heller. Det finnes en navigasjonsapp og et og annet enkelt spill, men ellers ingen apper som er verdt å nevne, noe som kan være en ulempe hvis du vil ha nesten telefonlignende funksjoner på håndleddet.

Alt i alt er jeg igjen imponert over denne enheten i Watch Fit Pro-serien. Det er den samme komforten, den gode batterilevetiden og den overbevisende pakken med nyttige funksjoner i en smartklokke som jeg allerede var vant til på Watch Fit 4 Pro. Likevel vil jeg ikke si at pandatreningen eller tillegget av Watch GT Runner 2s løpemålinger er grunner til å oppgradere. Funksjonsmessig er forrige generasjons Watch Fit-enheter fortsatt veldig like, men eksteriøret har fått en nydelig oppfriskning, og jeg liker virkelig den hvite fargen som jeg har brukt de siste to ukene. Den oransje versjonen er sannsynligvis flott i virkeligheten også, og med en skarp skjerm, flott design, enestående batterilevetid og alle de grunnleggende funksjonene du trenger, er det nok en veldig overbevisende pakke fra Huawei. Jeg vil anbefale den til hvem som helst, da den er en perfekt bro mellom funksjonalitet og stil. Prisen er også mye mer interessant sammenlignet med den dyrere Huawei Watch GT-serien eller Apples eller Samsungs alternativer, for med en pris på €300 (eller mindre med dagens rabatter) synes jeg den gir veldig god valuta for pengene.