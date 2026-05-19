Selv om de ikke alltid har lykkes, er Satechi utvilsomt på sitt beste når de tilbyr byggekvalitet og design til en mye lavere og mer konkurransedyktig pris. Dette merket gjør seg bemerket på kontorer, på de industrielle flatene der en Logitech MX Master eller en Apple Magic Mouse tradisjonelt ville blitt plassert på skrivebordet. Men for mye, mye mindre kunne det like gjerne vært en Satechi Slim EX.

Denne veldig, veldig lille musen koster bare 30 dollar. Det er mindre enn halvparten av prisen på en Magic Mouse, og bare en tredjedel av en MX Master. Faktisk konkurrerer den med de billigste av de billige fra de kjente produsentene, og det setter også lista for forventningene.

Den veier 90 gram og kommer i en overraskende stilig tofarget design, der selve knappene er laget av matt plast, mens kroppen er i skifergrå aluminium, og den ser uendelig mye dyrere ut enn den faktisk er. Men det er et problem her. Denne musen er liten, virkelig liten. Med min relativt store hånd er den rett og slett for ukomfortabel å bruke til daglig, da den tvinger frem et slags klogrep, og selv om det kanskje er greit for spilløkter, holder det ikke når vi snakker om åtte timers kontorarbeid. Vi har imidlertid latt noen i redaksjonen med mindre hender prøve den, og de sa at den var ganske komfortabel.

Når det gjelder selve spesifikasjonene, er dette helt pålitelig. Ja, denne sensoren har "bare" 1200 DPI, men det er det samme som de to konkurrerende modellene vi sammenligner den med her, og via Bluetooth 5.0 er det mulig å koble den sammen med opptil tre enheter. Det finnes til og med en 2,4 GHz-dongle som kan lagres inne i selve musen, noe ingen av de to andre tilbyr.

Den har til og med utskiftbare batterier som varer i mange, mange uker, så det er vanskelig å finne noe å klage på. Når det er sagt, mangler musen noen av de små ekstrafunksjonene som noen "power-brukere" kanskje er ute etter, for eksempel en knapp for DPI-justering eller rett og slett ekstra museknapper, på grunn av musens svært enkle design.

På den annen side er både rullehjulet og Quick Click-bryterne ganske gode, og i tillegg til at de er stillegående, har de også en passende taktil følelse. Alt i alt beholder Slim EX det som gjør Satechi til noe helt spesielt. De overgår konkurrentene uten at det umiddelbart er åpenbart, men du bør sjekke om hendene dine synes dette designet er behagelig.

