Logitech G305 X Superlight

Selv om mus finnes i mange forskjellige former og størrelser, fungerer alle mus i bunn og grunn etter de samme prinsippene og har de samme målene. Enten du liker større enheter med en mengde knapper du fritt kan tilpasse, eller foretrekker små og lette alternativer med et minimum av knapper, uavhengig av personlig preferanse, må en spillmus i bunn og grunn være presis og føles komfortabel i håndflaten. Hvis den klarer å overvinne disse utfordringene, er musen allerede på vei til å bli et godt og funksjonelt verktøy, og det er tilfellet for Logitechs G305 X Superlight.

Det vi har her, er mer av det sistnevnte som nevnt ovenfor. Det er et lett tilbehør på 61 gram som er ganske lite og legger seg godt i håndflaten, der den blir omsluttet og «kvalt» av hånden din, samtidig som den også bare har en håndfull knapper. I hovedsak snakker vi om en mer strømlinjeformet gadget, den typen verktøy FPS-spillere uten tvil flokker seg mot, for utover venstre- og høyreklikk, et rullehjul og en midtknapp for å endre museprofiler, har vi to knapper på venstre side av musen som kan tilpasses etter eget ønske, for nærkamp, å dukke seg, eller hva enn du måtte ønske. Dette er en mus laget for raske reflekser og spillere som ikke vil ha unødvendige funksjoner, en høyrehendt gadget som har noen ekstra triks i ermet.

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For det første kan G305 X Superlight brukes både trådløst og med kabel, og den trådløse versjonen har til og med tilpassbare alternativer via en Lightspeed-mottaker som kan tilby en pollingfrekvens på 8 000 Hz, noe som ærlig talt er langt mer enn de fleste noensinne vil eller kan trenge. I tillegg kommer et praktisk rom på undersiden av musen for sikker oppbevaring av Lightspeed-dongelen, pluss et integrert batteri som ifølge produsenten gir over 130 timers batteritid på én lading. Vi har aldri vært så langt unna en ladeløsning at vi har trengt en slik batterilevetid, men det er en glede å ha den tilgjengelig, noe som ikke bør overses.

På toppen av alt dette kommer en Hero-sensor som kan tilby utrolig presis kontroll med en topp på 44 000 DPI, noe som, i likhet med pollingfrekvensen, er langt mer enn de fleste noensinne vil trenge. Men hei, hvis du kan tilby det i en kompakt pakke og til en rimelig pris, er jeg helt for det.

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Utover dette er det en svært liten RGB-effekt under rullehjulet, som du kan tilpasse i Logitech G Hub-programvaren, som fortsatt er et brukervennlig og godt sammensatt program som er lett å navigere i og gir brukerne massevis av alternativer. RGB-belysningen er faktisk ganske svak, og jeg kan ikke la være å føle at hvis den ikke hadde vært der, ville det ikke ha påvirket inntrykket av denne musen, men noen liker å ha et fargesprut som dette, så jeg vil ikke klage så mye på det heller.

Byggekvaliteten er solid, og plastmaterialet musen er laget av er fast og motstandsdyktig. Den tilbyr akkurat det du trenger fra et bruksperspektiv, og det er god allsidighet i det kablede/trådløse elementet og tilpasningsmulighetene også. Personlig liker jeg litt mer tyngde i en mus, så vekten på 61 g gjør at jeg kanskje ønsker meg litt mer, men det er ikke et stort problem på samme måte som musens faktiske størrelse etterlater litt å ønske. Jeg anser ikke meg selv som en med store hender, men den kompakte og lille formen på G305 X Superlight fremstår ofte som for liten til at jeg kan bruke den regelmessig. Hendene mine omslutter musen og fyller hele kroppen hennes til et punkt der jeg ofte finner meg selv i å dra både tommelen og lillefingeren over musematten mens jeg beveger enheten. Den er kanskje 20 % for liten for hendene mine, som jeg igjen ikke vil klassifisere som store, noe som betyr at hvis du anser deg selv for å ha store hender, bør du kanskje se etter noe annet.

Til tross for denne kritikken oppfyller G305 X Superlight de fleste krav når det gjelder å være en funksjonell og nyttig mus. Ville jeg ønsket at den var litt større for å passe bedre? Absolutt. Ville min interesse for litt ekstra vekt være i strid med «Superlight»-designfilosofien? Uten tvil. Utover dette har Logitech laget en pålitelig og verdig mus som bør tilfredsstille de fleste brukere, og alt til en ganske rimelig pris på £ 69,99/€ 79,99.

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