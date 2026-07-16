Teufel Radio 3SIXTY
Den tyske produsenten gjør seg bemerket på det voksende radiomarkedet med en kraftig subwoofer.
Ikke alt trenger å være bærbart i disse dager. Selv om utallige batteridrevne høyttalere har passert gjennom testbenkene våre de siste årene (fra de du kan feste på jeansene til de som trenger hjul), må vi ikke glemme at det finnes stasjonære produkter med svært spesifikke funksjoner som går utover det tradisjonelle stereoanlegget eller hjemmekino-mottakeren.
Dette gjelder absolutt radioer, som er på vei tilbake i hjemmene. I stuen på anretningsbordet, på nattbordet eller kanskje som selskap i kjøkkenet eller på arbeidsrommet, kan det være lurt å vurdere en multifunksjonell lydenhet som går utover en Bluetooth-høyttaler når det gjelder funksjonalitet og tilstedeværelse, men som er et hakk dårligere når det gjelder bærbarhet. Hvis du er interessert i noe slikt, kan du lese videre.
Teufel Radio 3SIXTY fanger oppmerksomheten med sitt diskrete design og et snev av klassisk stil, samtidig som den beholder moderne linjer – utvilsomt ment å passe inn i ethvert interiør. Den er kompakt og ligger et sted mellom en mellomstor Bluetooth-høyttaler og det man kan beskrive som en høyttaler i boombox-stil. Formen minner om noen vintage-radioer, men i større skala.
Fraværet av batteri har gjort det mulig for de tyske ingeniørene å være sjenerøse med forsterkeren og dermed bruke hele enhetens bunn til å skjule en subwoofer som peker mot «gulvet», noe som gir en nesten uventet fylde til musikkgjengivelsen, mens de for mellomtone- og diskantdriverne har de valgt å vinkle dem oppover i stedet for fremover, med sikte på å spre lyden og la den reflektere fra vegger og tak for å skape et virtuelt 360°-lydbilde ved hjelp av Dynamore-teknologi. Det er et bevisst valg som, helt ærlig, fungerer godt gitt enhetens størrelse; den er for smal til å skille et stereobilde ordentlig, men likevel bred nok til å romme to høyttalere og dermed overgå enhver bærbar høyttaler av tilsvarende eller mindre størrelse.
Med andre ord bør du ikke tenke på denne radioen som den typen du måtte sitte rett foran, eller som et av de gammeldagse mini-stereoanleggene. I hvert fall når det gjelder lytteposisjon, for når det gjelder lydkilder, er det nettopp det den gjør – men med moderne formater. Uten I våre tester har vi prøvd oss frem med disse alternativene, med hovedfokus på FM-radio og Spotify, og selv om enheten høres overraskende bra ut i forhold til hvordan den ser ut ved første øyekast, virker den litt treg og klumpete når den håndterer disse inngangene, noe som forstyrrer det som burde være en jevnere opplevelse. Dette bringer meg faktisk til min viktigste kritikk av Teufel Radio 3SIXTY: brukergrensesnittet og brukeropplevelsen. Den innledende konfigurasjonen er svært mangelfull, med sparsomme instruksjoner og forvirrende, manuelle eller app-baserte alternativer som føles ufullstendige; nettopp det siste man ville forvente av en «konfigurasjonsassistent» for en enhet som, på papiret, burde være så enkel i 2026. Hvis dette skjer med deg og du blir frustrert, anbefaler vi at du slår enheten av og på igjen etter å ha koblet den fra strømnettet, da dette ser ut til å være måten å få den til å godta Wi-Fi-innstillingene, klokkeslettet og så videre. Selv om appen er på mitt lokale språk (den heter forresten «Teufel Remote» og ikke som angitt i instruksjonene, og den lar deg ikke sveipe for å styre avspillingen), vises radiomenyene kun på engelsk og tysk, noe som er vanskelig å forklare i disse dager. Skjermen er heller ikke av særlig høy kvalitet, og i likhet med brukeropplevelsen og grensesnittet virker den som hentet rett fra forrige tiår og passer ikke helt til den moderne maskinvaren den følger med. Til slutt tar det en evighet å starte den opp, den glemmer noen ganger den innstilte tiden, og vi har lagt merke til sporadiske lydutfall under strømming, som – selv om de kan skyldes nettverksproblemer – ikke skjer for oss med Yamaha-mottakeren vår i det samme økosystemet. Så når du først har bestemt deg for at konseptet med en stasjonær eller fast radio som kilde til både strømming og analog musikk er noe som tiltaler deg for et bestemt hjørne av hjemmet ditt, bør du vite at Teufel Radio 3SIXTY ser stilig ut i enhver innredning, og at lyden overraskende fyller rommet og holder seg godt selv ved høyt volum. Men først anbefaler vi at du prøver den (en stor fordel med Teufel er at de tilbyr opptil to måneders gratis prøveperiode) og ser hvordan du kommer overens med menyene og responsen. Til 300 euro uten bærbarhet vil du ikke at den skal ende opp som en overpriset vekkerklokke, og vi mener dette er et klart eksempel på førsteklasses maskinvare og design som sviktes av utdatert programvare.
I våre tester har vi prøvd oss frem med disse alternativene, med hovedfokus på FM-radio og Spotify, og selv om enheten høres overraskende bra ut i forhold til hvordan den ser ut ved første øyekast, virker den litt treg og klumpete når den håndterer disse inngangene, noe som forstyrrer det som burde være en jevnere opplevelse.
Dette bringer meg faktisk til min viktigste kritikk av Teufel Radio 3SIXTY: brukergrensesnittet og brukeropplevelsen. Den innledende konfigurasjonen er svært mangelfull, med sparsomme instruksjoner og forvirrende, manuelle eller app-baserte alternativer som føles ufullstendige; nettopp det siste man ville forvente av en «konfigurasjonsassistent» for en enhet som, på papiret, burde være så enkel i 2026. Hvis dette skjer med deg og du blir frustrert, anbefaler vi at du slår enheten av og på igjen etter å ha koblet den fra strømnettet, da dette ser ut til å være måten å få den til å godta Wi-Fi-innstillingene, klokkeslettet og så videre.
Selv om appen er på mitt lokale språk (den heter forresten «Teufel Remote» og ikke som angitt i instruksjonene, og den lar deg ikke sveipe for å styre avspillingen), vises radiomenyene kun på engelsk og tysk, noe som er vanskelig å forklare i disse dager. Skjermen er heller ikke av særlig høy kvalitet, og i likhet med brukeropplevelsen og grensesnittet virker den som hentet rett fra forrige tiår og passer ikke helt til den moderne maskinvaren den følger med. Til slutt tar det en evighet å starte den opp, den glemmer noen ganger den innstilte tiden, og vi har lagt merke til sporadiske lydutfall under strømming, som – selv om de kan skyldes nettverksproblemer – ikke skjer for oss med Yamaha-mottakeren vår i det samme økosystemet.
Så når du først har bestemt deg for at konseptet med en stasjonær eller fast radio som kilde til både strømming og analog musikk er noe som tiltaler deg for et bestemt hjørne av hjemmet ditt, bør du vite at Teufel Radio 3SIXTY ser stilig ut i enhver innredning, og at lyden overraskende fyller rommet og holder seg godt selv ved høyt volum. Men først anbefaler vi at du prøver den (en stor fordel med Teufel er at de tilbyr opptil to måneders gratis prøveperiode) og ser hvordan du kommer overens med menyene og responsen. Til 300 euro uten bærbarhet vil du ikke at den skal ende opp som en overpriset vekkerklokke, og vi mener dette er et klart eksempel på førsteklasses maskinvare og design som sviktes av utdatert programvare.