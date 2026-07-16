Verken appen eller grensesnittet på Teufel-radioen overbeviser oss. Bakpanelet er ryddig og rommer antennen, USB-porten (kun type A), minijack-kontakten og strømuttaket, som for øvrig heller ikke er USB-C.

I våre tester har vi prøvd oss frem med disse alternativene, med hovedfokus på FM-radio og Spotify, og selv om enheten høres overraskende bra ut i forhold til hvordan den ser ut ved første øyekast, virker den litt treg og klumpete når den håndterer disse inngangene, noe som forstyrrer det som burde være en jevnere opplevelse.

Dette bringer meg faktisk til min viktigste kritikk av Teufel Radio 3SIXTY: brukergrensesnittet og brukeropplevelsen. Den innledende konfigurasjonen er svært mangelfull, med sparsomme instruksjoner og forvirrende, manuelle eller app-baserte alternativer som føles ufullstendige; nettopp det siste man ville forvente av en «konfigurasjonsassistent» for en enhet som, på papiret, burde være så enkel i 2026. Hvis dette skjer med deg og du blir frustrert, anbefaler vi at du slår enheten av og på igjen etter å ha koblet den fra strømnettet, da dette ser ut til å være måten å få den til å godta Wi-Fi-innstillingene, klokkeslettet og så videre.

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Selv om appen er på mitt lokale språk (den heter forresten «Teufel Remote» og ikke som angitt i instruksjonene, og den lar deg ikke sveipe for å styre avspillingen), vises radiomenyene kun på engelsk og tysk, noe som er vanskelig å forklare i disse dager. Skjermen er heller ikke av særlig høy kvalitet, og i likhet med brukeropplevelsen og grensesnittet virker den som hentet rett fra forrige tiår og passer ikke helt til den moderne maskinvaren den følger med. Til slutt tar det en evighet å starte den opp, den glemmer noen ganger den innstilte tiden, og vi har lagt merke til sporadiske lydutfall under strømming, som – selv om de kan skyldes nettverksproblemer – ikke skjer for oss med Yamaha-mottakeren vår i det samme økosystemet.

Så når du først har bestemt deg for at konseptet med en stasjonær eller fast radio som kilde til både strømming og analog musikk er noe som tiltaler deg for et bestemt hjørne av hjemmet ditt, bør du vite at Teufel Radio 3SIXTY ser stilig ut i enhver innredning, og at lyden overraskende fyller rommet og holder seg godt selv ved høyt volum. Men først anbefaler vi at du prøver den (en stor fordel med Teufel er at de tilbyr opptil to måneders gratis prøveperiode) og ser hvordan du kommer overens med menyene og responsen. Til 300 euro uten bærbarhet vil du ikke at den skal ende opp som en overpriset vekkerklokke, og vi mener dette er et klart eksempel på førsteklasses maskinvare og design som sviktes av utdatert programvare.