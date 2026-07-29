Som en som bruker kamera daglig til videoproduksjon, er jeg ofte på jakt etter raskere og mer problemfrie løsninger for å ta opp videoinnhold. Det er for tiden en avveining mellom kvaliteten et ekte kamera gir, og utfordringene ved å integrere det i oppsettet ditt – spesielt når det gjelder programvare, maskinvare og plassbehov for å kunne bruke et kamera sømløst i hverdagen. Vi snakker om monteringsutstyr, riktig belysning, de nødvendige kablene, et dummy-batteri som fungerer som strømgjennomgang, og ikke minst plass til å sette alt dette sammen til én enhet, samtidig som det fortsatt er rom for å gjøre endringer hvis det skulle være nødvendig. Jeg har brukt et kamera i mange år, og likevel sliter jeg fortsatt med å få alt dette til å fungere som en helhet uten at det ser ut som et mareritt av kabler og plast.

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Det sier seg selv at jeg lengter tilbake til de dagene da jeg bare brukte et fastmontert webkamera til alle nødvendige videoopptak. Det er noe så beundringsverdig og enkelt ved å koble et webkamera til datamaskinen med én enkelt USB-kabel, plassere det på toppen av skjermen og deretter fortsette med det daglige arbeidet uten ytterligere bryderi. Webkameraer ofrer imidlertid kvalitet for bekvemmelighet, men de blir stadig bedre – og i et imponerende tempo.

Dette bringer meg til OBSBOT Meet Flip. Dette er det nyeste monterbare webkamera-systemet fra OBSBOT, som i likhet med mange andre teknologiprodusenter i dag tilbyr en rekke lignende enheter som selv entusiaster vil ha vanskelig for å skille fra hverandre. Det finnes mindre og rimeligere webkameraer laget for massemarkedet, men også mer etablerte kamerasystemer til betydelig høyere priser for de som er ute etter bedre kvalitet. Uansett hvilket produkt det dreier seg om, har de alle en ganske liten formfaktor og er designet for å være «plug and play», om man vil.

Det samme gjelder OBSBOT Meet Flip, som er en del av webkamera-serien. Det er en liten enhet som veier mindre enn 38 gram, og som bruker et stativ i ett stykke for å festes på skjermer, bærbare datamaskiner og til og med stativer hvis du ønsker en mer stabil montering. I utgangspunktet er det et lite kameramodul som kan vippes opp og ned etter behov, noe som også gir enheten et mer betryggende element av personvern. Som OBSBOT uttrykker det, er den sammenleggbare konstruksjonen laget for å gi «privacy by design», og jeg synes det er en langt mer estetisk tiltalende måte å tilby dette på enn å bare ha en skyvedør foran linsen.

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Uansett er selve linsen en ½" CMOS-sensor som kan ta opp video i 4K UHD. Ja, det er et kvalitetskamera vi snakker om her, et som kombinerer Exmor RS-arkitektur og Quad Bayer-teknologi for å tilby brukerne enten 4K/30 FPS-opptak eller 1080p/60 FPS. Etter min erfaring med å teste OBSBOT Meet Flip de siste par ukene, er videokvaliteten ganske forbløffende, spesielt hvis du allerede har noen kameraverktøy tilgjengelig, som for eksempel et ringlys for å forbedre belysningen i bildet. Har det samme dybde som et etablert kamera? Det er ikke fullt så skarpt eller klart, men det er mer enn godt nok for de som leter etter en rimeligere og brukervennlig videoløsning.

Det jeg vil legge til, er at du kan gjøre mange endringer på farten med Meet Flip. Siden det ikke er noen knapper eller innganger på selve enheten, håndteres alle endringer og justeringer i OBSBOT Center-programvaren, som er gratis å laste ned og utrolig effektiv. Du kan justere belysning, hvitbalanse, farge, bildeutsnitt, fokus, HDR, selve rammen (horisontalt, vertikalt eller tilpasset akkurat slik du ønsker), og til og med flytte utsikten og gimbalen. Alternativene er utrolig omfattende, og måten de er satt sammen og presentert på er så enkel at du bare trenger grunnleggende kunnskap om fotografering for å dra nytte av dem. Hvis du, i likhet med meg, blir helt opprørt når du blar gjennom de endeløse innstillingsalternativene på et kamera, vil OBSBOT Center føles som en drøm som går i oppfyllelse.

Som en ekstra bonus kan du teknisk sett også bruke OBSBOT Center til å ta opp møter og lignende, noe som betyr at du til og med kan unngå det marerittet som OBS Studio kan være, hvis du ønsker det.

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Det er også innebygde mikrofoner i Meet Flip hvis du vil bruke enheten til å ta opp lyd, nærmere bestemt et Dual-Mic-system som kombinerer en rundstrålende og en retningsbestemt mikrofon, med fire alternativer tilgjengelig for å tilpasse disse til din situasjon. Det vil være nyttig for de som leter etter en sømløs løsning for nettmøter, men hvis du for eksempel har tenkt å streame ved hjelp av Meet Flip, er mikrofonenheten ikke særlig effektiv til å dempe klikkelydene fra tastaturtastene og lignende.

OBSBOT har også inkludert en rekke AI-funksjoner i Meet Flip, med varierende nytteverdi og tilgjengelighet. Det siste gjelder at noen funksjoner krever ekstra betaling (f.eks. «Magic Notes»-funksjonen), men mange er rett og slett nyttige verktøy for å fjerne stresset med å få riktig innramming. Det minner litt om Apples Center Stage, i og med at Meet Flip analyserer og studerer videoen din, og zoomer, fokuserer på nytt og justerer bildet etter behov i sanntid. Den kan gjøre dette både med en gruppe og med en enkelt person foran kameraet, og etter min erfaring fungerer det utmerket.

Faktisk vil jeg gå så langt som å si at OBSBOT Meet Flip fungerer utmerket i så å si alle situasjoner. Det vi har her, er et utrolig effektivt webkamerasystem som har nok teknologi og kraft under panseret til å konkurrere med mange kameraer, samtidig som det overgår dem ved å være langt mer strømlinjeformet og enklere å bruke. Hvis du er helt fortrolig med kamerateknologi og kan dra full nytte av det store utvalget av innstillinger, er det ingen tvil om at Meet Flip ikke kan måle seg, men hvis du er nybegynner eller en bruker på grunnleggende nivå når det gjelder kameraer, er denne enheten et bemerkelsesverdig effektivt alternativ, spesielt når man tar prislappen på 119 dollar i betraktning. Selv for enheter i mellomklassen er dette en svært konkurransedyktig pris.

Jeg har hatt det så gøy med å bruke denne mini-enheten de siste par ukene at jeg virkelig lurer på om jeg rett og slett skal bytte ut det etablerte kameraet mitt med den. Brukervennligheten og den lille størrelsen er rett og slett et stort pluss. Alt i alt er det en utrolig flott enhet.