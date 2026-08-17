Redmagic 11S Pro

Jeg hadde absolutt ingen forkunnskaper om merket Redmagic, og alt jeg hadde klart å finne ut før den kom, var at det var en «dedikert» spilltelefon. Jeg var ikke helt sikker på hva det betydde, men nå har jeg testet telefonen i et par uker og har klart å bruke flere funksjoner enn jeg noensinne trodde jeg ville gjøre på en mobiltelefon.

HQ

Du skjønner, jeg er en ganske vanlig bruker av slike enheter. Å ringe, sende SMS, bruke sosiale medier og så videre er det viktigste jeg gjør. Selvfølgelig har jeg spilt noen enkle spill gjennom årene, og da mener jeg ikke bare den klassiske Snake.

Det er spesielt to funksjoner her som føles litt «unike», men før vi går nærmere inn på dem, la oss gå gjennom de vanlige tekniske detaljene. Red Magic 11S Pro har en 6,85-tommers AMOLED-skjerm som støtter 144 Hz. Den har en lysstyrke på 1 800 nit og en oppløsning på 1 216 x 2 688, og det er en strålende skjerm som fungerer godt i sterkt lys, noe som absolutt har vært en stor fordel i løpet av denne solfylte sommeren. Under panseret finner vi en Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5-prosessor med 16 GB RAM. Dette er imponerende spesifikasjoner, primært utviklet for å håndtere spill med høy bildefrekvens (FPS), og dette er også hovedfokuset i markedsføringen: gaming. Men som sagt, mer om det senere.

Når det gjelder design, er det en ganske... annerledes telefon, for å si det mildt. Dette skyldes at baksiden har et vindu som viser væskekjølesystemet. Den veier 230 gram og ligger veldig behagelig i hånden, og det medfølgende silikonetuiet med strukturert bakside gjør den svært behagelig å holde. Dekselet skjuler imidlertid utsikten til væskekjølesystemet og designet på baksiden ganske betydelig. Men igjen, det er jo ikke akkurat sånn at man ser på baksiden så ofte uansett...

Dette er en annonse:

Tilbake til den strålende skjermen: Det finnes forhåndsinnstilte oppdateringsfrekvenser på 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz og 144 Hz. Det finnes også en automatisk funksjon som skifter oppdateringsfrekvensen mellom 60 Hz og 120 Hz, avhengig av hvilken app som brukes.

En høy oppdateringsfrekvens, kombinert med alt det andre som skjer under panseret, sliter naturligvis hardt på batteriet, så det er en lettelse at det ligger et solid 7 500 mAh-batteri under dekselet. Men jeg opplever også at det likevel tømmes veldig raskt. Det er riktignok en enkel forklaring på dette, selv om den er ganske tveegget. Siden telefonen er fullpakket med avanserte, toppmoderne funksjoner, er det helt naturlig at batterilevetiden blir påvirket, men hvis du vil forlenge den, trenger du (i prinsippet) bare å senke oppdateringsfrekvensen, redusere skjermens lysstyrke og justere noen få andre innstillinger for å få lengre batterilevetid. Men dette er funksjoner som telefonen tilbyr, og som du ønsker å bruke. Ellers kunne du like gjerne ha valgt noe enklere.

Kort sagt er det mye her som er i toppklasse når det gjelder funksjoner. Men du må regne med å måtte lade telefonen i løpet av dagen hvis du vil benytte deg av dem alle.

Dette er en annonse:

Heldigvis lades batteriet raskt – faktisk veldig raskt. Med støtte for 80 W-lading både via kabel og trådløst tar det ikke lang tid før batterinivået stiger, og interessant nok er det også under ladingen du merker en av telefonens kjølefunksjoner, når lyden av en vifte setter i gang. Den er ikke spesielt høylydt, men du kan høre den, det er helt sikkert. Heldigvis finnes det en innstilling for å slå den helt av eller sette den på pause når det kommer en samtale. Jeg vet ikke, rent teknisk sett, hvor mye viften faktisk hjelper, men jeg har i alle fall aldri opplevd at telefonen ble like varm som andre modeller pleier å bli når man bruker hurtiglading. Så den fyller åpenbart en funksjon.

Når vi snakker om kjøling, la oss ta en titt på væskekjølesystemet. En glidebryter på siden tar deg til telefonens «Game Space», der du kan organisere alle spillene dine, justere innstillinger, overvåke FPS, konfigurere profiler for prosessoren og grafikkortet, og alt annet. Som nevnt kan du se væskekjølekammeret på baksiden, og hele systemet heter AquaCore. Det bidrar til å holde temperaturen nede for å levere utrolig ytelse mens du spiller.

Det er støtte for spill ved 144 Hz (inkludert PUBG Mobile og Minecraft), samt støtte for visse spill ved 144 Hz med 2K-oppløsning. Spill som Genshin Impact, Call of Duty: Warzone Mobile og Honkai: Star Rail kjører jevnt uten problemer, og jeg brukte et par intense timer på å spille mobilversjonen av Rainbow Six: Siege, hvor jeg – selv om jeg aldri vil bli en spiller som venner meg til (eller har tenkt å venne meg til) berøringskontroller – hele tiden ble imponert over hvor jevnt det kjørte og hvor bra et spill faktisk kan se ut på en mobiltelefon. Populære gacha-spill som de nevnte ovenfor ser strålende ut, med stilig grafikk og en jevn, flytende bildefrekvens.

Som du forhåpentligvis har lagt merke til, har telefonen mye å by på når det gjelder ytelse, men det er ett område der jeg skulle ønske de hadde gjort en ekstra innsats, og det er kameraene. Spesifikasjonene er som følger: et 16 MP frontkamera og to kameraer på baksiden, inkludert et hovedkamera (vidvinkel) og et ultravidvinkelkamera, der begge har 50 megapiksler. Videospesifikasjonene er det mest imponerende ved disse, da de gir muligheten til å ta opp i 8K/30 fps, 4K/30/60 fps og 1080p@30/60/120/240 fps.

La oss begynne med frontkameraet, eller selfie-kameraet, om du vil. I forhåndsvisningen på skjermen ser det veldig overeksponert ut og også litt «såpeopera-aktig», samtidig som det sliter med å få autofokusen riktig. Eksponeringen tar også litt for lang tid, og det krever en del prøving og feiling for å få skarpe, klare bilder.

Bildene tatt med telefonens bakkameraer er desto bedre, selv om jeg savner «portrett»-modusen som min forrige telefon hadde. Den har imidlertid en imponerende makromodus der du kan komme veldig nær motivet og oppnå utmerket skarphet. Så alt i alt er jeg absolutt ikke misfornøyd med kameraene (det at selfie-kameraet ikke er så bra, plager meg egentlig ikke så mye), men i motsetning til telefonens andre fantastiske spesifikasjoner, føles de likevel ikke helt så førsteklasses som jeg hadde ønsket.

Etter et par uker med Redmagic 11S Pro er det klart, som jeg har påpekt flere ganger i teksten, at dette er en telefon for de som ønsker nok ytelse til å spille spill. Med andre ord synes jeg det er litt vanskelig å anbefale den som en uunnværlig telefon hvis disse funksjonene ikke interesserer deg. I så fall kan du like gjerne bruke pengene dine på en modell med bedre kameraer eller en annen funksjon du anser som viktig. Men hvis du liker å bruke telefonen til spill, er den definitivt i toppklassen, og til syvende og sist er den først og fremst rettet mot brukere som ønsker nettopp det.