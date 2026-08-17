Yozma IN 10 Pro er en prisvennlig e-moto for førere som ønsker skikkelig kraft uten å bruke en formue. Den leveres med en 5500 W-motor, et 60 V 27 Ah-batteri og en programmerbar Fardriver-sinusbølgekontroller. På papiret er dette ganske imponerende tall for en sykkel i denne prisklassen, spesielt når man sammenligner den med dyrere elsykler.

Når det gjelder vårt første inntrykk rett ut av esken, føles « Yozma IN 10 Pro merkbart tung, spesielt hvis man kommer fra elektriske pedalsykler slik jeg gjorde. Min første reaksjon utover dette var overraskelsen over hvor mye vekt jeg kjente bare ved å løfte den opp og rulle den. Når det er sagt, blir vekten langt mindre merkbar så snart du er i bevegelse, og jeg ble vant til å håndtere den allerede i løpet av de første turene mine.

Setet er virkelig behagelig, og størrelsen passet meg godt med min høyde på 174 cm (5' 9"). Denne sykkelen ligger midt i størrelsesspekteret ved å være større enn en ekte mini-e-moto og mindre enn en i full størrelse, og med min høyde fikk jeg ingen kramper eller behov for å strekke meg ubehagelig for å nå styret. Jeg kunne sitte naturlig uten å måtte justere kjørestillingen for å passe til rammen.

Kraft og gass

Drivverket gjør denne sykkelen til en ekte wheelie-maskin, siden det er nok dreiemoment til at forhjulet lett løfter seg, spesielt i tredje modus. Første modus er et godt sted å starte hvis du er i ferd med å bli vant til sykkelen, men den blir fort litt kjedelig når du først har funnet deg til rette. For meg er den andre modusen det perfekte valget for cruising. Det er nok kraft til at det er moro, men ikke så mye at den blir vanskelig å kontrollere. Hvis du bytter til tredje modus, merker du virkelig aggressiviteten i den oppgraderte drivlinjen, som slår hardt inn og ikke gir seg.

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Gasspaken i seg selv er jevn og lineær, uten dødsoner eller rykk i nedre register, og er uten tvil den beste standardgasspaken jeg har prøvd på en motorsykkel i denne prisklassen, med en kraftoverføring som er enkel å kontrollere, enten du cruiser eller gir gass.

Terrengytelse

Det er her motorsykkelen skiller seg ut. De større hjulene – 17" foran og 14" bak – gjør en merkbar forskjell i terrenget, spesielt på ujevnt underlag, i sand og på ujevne stier. Sykkelen føles stabil i stedet for nervøs, og den ekstra vekten er faktisk en fordel når du først er i fart. I andre tester har jeg også opplevd at den takler sand, fartsdumper og ujevne partier overraskende godt. Den oppgraderte, omvendte hydrauliske forgaffelen og nitrogenstøtdemperen bak absorberer ujevnheter og mindre hopp godt. Selv om det åpenbart ikke er en fjæring på motocross-nivå – og du kan kjenne grensene når terrenget blir virkelig ujevnt – fungerer den virkelig bra for en sykkel i denne prisklassen på vanlige stier og i terrenget.

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5500 W-motoren er trolig den største fordelen i terrenget. Det er rikelig med dreiemoment for bakker og løst underlag, og kraftoverføringen er jevn nok til at du faktisk kan kontrollere den. I andre modus er det enkelt å sykle på stier, mens tredje modus gir deg mye mer kraft når du trenger det. Totalt sett føles IN 10 Pro mye mer som en liten terrengsykkel enn en vanlig elsykkel når du først kommer deg ut i terrenget.

Bremsing

De hydrauliske bremsene er solide standardbremser, men de trenger en innkjøringsperiode de første 20 km eller så. Rett ut av esken er de ikke spesielt imponerende, fordi bremseklossene har et lag på seg som må slites bort før de når sitt fulle potensial. Etter innkjøringen er de virkelig spektakulære. Du kan låse bakhjulet med én finger uansett hastighet, noe som sier mye om den tilgjengelige bremsekraften. Det eneste jeg ikke er så begeistret for, er utseendet – at bremsekaliprene og -hendlene virker litt klønete og generiske sammenlignet med ytelsen de skjuler. Det er en mindre innvending, og en rent kosmetisk en i tillegg, og det påvirker ikke hvor godt de faktisk fungerer.

Vekt og håndtering

Den eneste virkelige ulempen er vekten i forhold til størrelsen, noe du merker mest ved lav hastighet, når du står stille eller prøver å løfte den. Å trille den inn i en garasje eller heise den opp på et stativ krever skikkelig innsats, mer enn du skulle tro ut fra størrelsen. Men så snart du faktisk kjører og får opp farten, forsvinner vekten i bakgrunnen og slutter å være en faktor. Det er en rimelig avveining for kraften som står til rådighet, men verdt å vite på forhånd hvis du kommer fra lettere e-motos eller elektriske sykler med pedaler.

Rekkevidde og batteri

Yozma oppgir en rekkevidde på opptil 97 km, men du kommer ikke i nærheten av det hvis du kjører hardt i tredje modus. En uavhengig test oppnådde rundt 35 km ved hovedsakelig terrengkjøring i andre modus, med noe tredje modus innimellom. En annen test anser rundt 64 km som en mer realistisk rekkevidde ved hardere kjøring. Etter min erfaring fikk jeg mindre enn de oppgitte 97 km fordi jeg syklet hardt og brukte mye tid i den høyeste effektmodusen. Jeg kjørte mye aggressiv akselerasjon og presset sykkelen, noe som selvsagt tømmer batteriet mye raskere enn å cruise i første eller andre modus.

60V 27Ah-batteriet er fortsatt en av de beste delene av Pro-modellen, da det gir sykkelen rikelig med kraft og god kjøretid. Bare ikke forvent den oppgitte rekkevidden på 97 km hvis du sykler aggressivt hele tiden – selv om rekkevidden ved normal kjøring fortsatt er veldig god, med tanke på hvor mye kraft denne sykkelen har.

Bakoverkjøringsfunksjon

En av de nye funksjonene på Pro-modellen er bakoverkjøring, og ærlig talt er den mer nyttig enn jeg forventet. Det er en knapp på styret som lar deg sette sykkelen i revers, noe som er spesielt praktisk når du sitter fast på et trangt sted eller trenger å flytte sykkelen bakover uten å måtte stige av. Det er ikke noe du kommer til å bruke hele tiden, men når du faktisk trenger det, gjør det det mye enklere å flytte sykkelen rundt. IN 10 Pro er ganske tung, så det å kunne kjøre den bakover i stedet for å måtte dytte den bakover selv, er en hyggelig forbedring. Det er en liten funksjon, men en som gjør at Pro-modellen føles mer komplett enn standardversjonen av IN 10.

Lys og ekstrautstyr

Front- og baklysene er virkelig sterke og fungerer også som bremselys, noe som er en praktisk og nyttig detalj for synlighet og sikkerhet, spesielt når du sykler om natten eller på stier med andre syklister i nærheten. Det medfølgende verktøysettet inneholder alt du trenger til montering og senere vedlikehold, slik at du ikke står fast midt i monteringen og må lete etter en nøkkel i riktig størrelse. Den leveres også med et sett klistremerker hvis du vil tilpasse utseendet, noe som er en liten, men verdt å nevne bonus.

Hvem er den beregnet på?

IN 10 Pro er sannsynligvis ikke det riktige valget for en mindre eller lettere syklist, eller en nybegynner som aldri har kjørt en elsykkel før, da denne sykkelen er tung, og vekten merkes tydeligere ved lav hastighet eller når du løfter den opp og flytter den rundt. Hvis du kommer fra vanlige sykler uten noen erfaring med elsykler i det hele tatt, må du regne med en tilvenningsperiode. For de ekstra 800 euroene i forhold til basismodellen IN 10 får du mer kraft, lengre oppgitt rekkevidde og en mer komfortabel kjøreopplevelse takket være den større rammen, noe som er verdt det hvis du vil ha en sykkel som virkelig kan holde tritt med mer aggressiv eller terrengbasert sykling. Hvis du hovedsakelig pendler eller sykler av og til, kan IN 10-grunnmodellen dekke det du trenger uten at du betaler for kraft du ikke trenger.

Konklusjon

Det største forbeholdet er vekten; som jeg har nevnt flere ganger, er sykkelen tung for sin størrelse, og det er det eneste som hindrer den i å være en klar vinner på alle områder. Hvis du kan leve med den avveiningen, gjør kraften, størrelsen og prisen denne til en av de enkleste anbefalingene i denne kategorien. Hvis lav vekt er en prioritet for deg, er det verdt å prøvekjøre den før du bestemmer deg.