Huawei Watch GT 7 Pro

Jeg har brukt en rekke smartklokker fra Watch GT-serien de siste årene, og jeg har alltid likt kombinasjonen av helse- og treningssporingsfunksjoner med et elegant design som er mer enn bare en sportsklokke. I bunn og grunn lar de deg gå rett fra treningssenteret til jobben eller en fin middagsselskap uten å måtte bytte enhet for anledningen. Med den nyeste Watch GT 7 Pro har jeg lagt merke til at Huawei har beveget seg litt mer i retning av en sporty stil med designet sitt, noe som passer utmerket med min motivasjon for å løpe mer utendørs. Hvordan er Huaweis nyeste klokke, og byr den på noen verdifulle tillegg sammenlignet med forrige versjon?

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La oss begynne med utseendet: Jeg har gjennom årene sett på designet som en av de store styrkene til klokkene i Huawei Watch GT-serien, noe som skiller dem fra de hovedsakelig sportsorienterte designene til konkurrerende enheter fra for eksempel Garmin, Samsung og Google. Den gode nyheten er at Watch GT 7 Pro fremdeles er en vinner i så måte, selv om den ser ganske lik ut som de tidligere Watch GT 5- og GT 6-seriene. Jeg antar Huawei tenker at hvis det fungerer og selger bra, trenger det ingen større omlegging. Til denne anmeldelsen mottok jeg den gule versjonen, som jeg synes er den beste av alle de nye fargene. Den har en velutformet gul rem med subtile detaljer preget inn i den, og et metallhus i titanlegering med noen gule innslag. Jeg liker igjen designet, men jeg håper Huawei ikke går for mye i retning av et sporty utseende med remmene, da jeg tror det ville fjerne deres designfordel i forhold til konkurrentene.

Utseende er ikke alt, og heldigvis er komfort også en styrke ved denne klokken. Den gule remmen er laget av fluoroelastomer, som føles nesten oljeaktig og er veldig behagelig mot huden. Når jeg strammet den litt mer, ble det av og til svett rundt håndleddet mitt, men generelt har klokken vært veldig behagelig å ha på, både dag og natt, i løpet av de siste to ukene med testing, også når jeg har dusjet. Remmen er kanskje den største innovasjonen i enheten i år, da den har et nytt system der remmen brettes inn, noe Huawei har kalt EasyCross. Det er både relativt enkelt, men også ganske genialt, da det på en praktisk måte hindrer at den løse enden av remmen løsner – noe jeg alltid hadde en tendens til å fikle med. Det er et flott nytt tillegg som faktisk løser et vanlig problem og gjør enheten mer behagelig å ha på seg.

I sentrum av Watch GT 7 Pro finner vi en 1,47-tommers AMOLED-skjerm med safirglass. Som i tidligere versjoner er det en skjerm av høy kvalitet som er svært lyssterk med opptil 3 000 nit, og med 317 ppi er den også svært skarp ved enhver normal visningsavstand. Den kan justere lysstyrken automatisk og er perfekt synlig utendørs selv i solskinn. Det finnes en rekke nye og tilpassbare urskiver å velge mellom, og den nye standardurskiven «Rugged Peak» passer utrolig godt sammen med den gule remmen. Det finnes ganske mange andre gratis urskiver å velge mellom eller laste ned, inkludert muligheten til å bruke egne bilder som bakgrunn. Videourskiven fungerer dessverre fortsatt ikke særlig bra: du kan legge til din egen 10-sekunders video, men den vil veksle med en rekke standardvideoer som ikke kan slås av, noe som i praksis har gjort funksjonen ubrukelig for meg helt siden den ble lagt til på en av de tidligere modellene.

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For å kunne bruke Watch GT 7 Pro er det obligatorisk å installere Huawei Health-appen. Jeg har brukt denne appen en stund nå, og jeg føler at den tilbyr alt du trenger når det gjelder treningssporing og tilpasning av klokken. For nye brukere krever det imidlertid litt ekstra arbeid: du må kanskje installere noen Huawei-tjenester på telefonen din for å få den til å fungere. Dessuten er det mange tillatelser du må godta når du bruker klokken for første gang, noe som kan være litt irriterende. Bortsett fra det fungerer den bra og gir tilgang til en rekke funksjoner, for eksempel å legge til MP3-filer på klokken, et beskjedent utvalg av ekstra apper, Gmail og WhatsApp, i tillegg til andre varsler (inkludert svar ved hjelp av et tastatur) og en blanding av gratis og betalte treningsplaner. Håndfrie samtaler ved hjelp av en innebygd høyttaler og mikrofon er også mulig, så lenge du er koblet til telefonen din.

Når det gjelder bruken av klokken til helse- og treningssporing: Watch GT 7 Pro har en lang liste over måleparametere og treningsøkter å spore. Noen av de viktigste måleparametrene er hudtemperatur, oksygennivå i blodet, hjertefrekvens og skritt, men også sporing av søvn og lur samt pust under søvn. Av disse har jeg brukt skritt- og søvnsporing mest; jeg holder oversikt over å gå minst 10 000 skritt om dagen og overvåker hvordan jeg sliter med å få nok søvn mellom et travelt hjemmeliv og jobben. Begge deler virker ganske nøyaktige, og enheten registrerer presist når jeg våkner om natten, men jeg tror den teller skritt også når jeg kjører bil.

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Når det gjelder treningsøkter, finnes alle de tidligere introduserte sportsmodusene, for eksempel maratonløpsfunksjonene fra Watch GT Runner 2, samt noen oppgraderinger av golfmodusen som er unik for Huawei-klokker. Flere golfbaner er lagt til, og kartene er nå mer detaljerte, og sykkelmodusene har også fått noen forbedringer. I tillegg introduserer Watch GT 7 Pro sporing av vintersport: utelukkende basert på bevegelser kan den gi målinger på prestasjoner innen både innendørs og utendørs ski og snowboard, selv om jeg ikke har kunnet teste dem. Alle treningsøktene er tilgjengelige med høyst to klikk, og inkluderer alt fra fotball til dykking eller fotturer.

Jeg har prøvd klokken under en rekke turer i friluft og under løpetreningene mine. GPS-sporing er etter min erfaring svært nøyaktig, og til og med et skritt eller to i en annen retning blir trofast registrert i rutedetaljene etter treningen. Etter løpetreningene mine er det en mengde måleparametere å analysere for å se hvordan det gikk (hovedsakelig i Huawei Health-appen): løpetempo per kilometer, hjertefrekvens per segment, kadens, bakkekontakttid, vertikal svingning, balanse og høydeøkning. Den sporer også restitusjonstid, og noen av målingene viser hvordan du ligger an i forhold til jevnaldrende. For meg er dette mer enn nok sporing, men hvis du vil få mest mulig ut av det, tilbyr noen konkurrenter enda mer detaljerte data. For eksempel sammenlignet jeg min Watch GT 7 Pro med en venns Coros-klokke og fant at den ene tilbød mer praktisk måling av generelle helseindikatorer og helseutvikling, noe som ikke er like fremtredende i Huaweis helseapp.

Andre funksjoner som Watch 7 Pro mangler, og som peker deg i retning av andre merker, inkluderer støtte for Spotify uten nettilgang og en sømløs integrasjon med Google Maps for veibeskrivelser. Her fører mangelen på innebygd støtte for Google-apper til et visst tap av funksjonalitet. Offisielt støtter klokken live-kart og veibeskrivelser via Huaweis Petal Maps, men jeg klarte ikke å installere dette på telefonen min fordi appen hele tiden sa at jeg kjørte en nyere versjon av Android. De eneste alternativene er da betalte tredjepartsapper for Google Maps. Det er heller ingen måte å bruke Google Wallet til NFC-betalinger på, men den gode nyheten er at jeg, med litt ekstra arbeid, fikk NFC-betalinger til å fungere ved hjelp av Curve Pay-appen.

Som hverdagsur og enhet for helse- og treningssporing fungerer Watch GT 7 Pro derfor stort sett bra. Men jeg har ikke nevnt en av de andre sterke sidene ennå, og det er definitivt batterilevetiden. Huawei oppgir en batterilevetid på opptil tre uker eller 21 dager, eller omtrent halvparten ved mer intensiv bruk, og mine tester bekrefter dette. Du kan enkelt bruke denne klokken i nesten to uker hvis du bare trener av og til, noe som også betyr at du kan ha den på om natten for søvnsporing. Akkurat som med tidligere smartklokker fra Huawei, synes jeg at det å slippe å bekymre seg for batterilevetiden faktisk er en av de mest praktiske funksjonene klokken har å tilby. Det passer også perfekt med ideen om at denne klokken kan bæres hele døgnet, uansett anledning.

Alt i alt er Huawei Watch GT 7 Pro fortsatt en flott klokke som perfekt kombinerer bruk hele dagen med helse- og treningssporing. Det er en flott enhet laget av førsteklasses materialer, med et bredt utvalg av treningsøvelser og idretter å velge mellom. Den er komfortabel og har en batterilevetid som fjerner all bekymring for å gå tom for strøm. Den nye EasyCross-remmen er en flott innovasjon som på en praktisk måte gjemmer bort overflødig rem på innsiden. Men hvis du fortsatt har en Watch GT 5 eller 6 Pro, er det egentlig ikke nødvendig å oppgradere ennå, med mindre du er interessert i de nylig tilførte vintersportene. Huawei Health-appen kan ta litt tid å sette opp riktig hvis du ikke har brukt den før, men den fungerer generelt bra. Manglende støtte for Google-produkter trekker imidlertid litt ned på klokken, da jeg for eksempel ikke klarte å få Petal Maps (Huaweis svar på Google Maps) og veibeskrivelsene med fullkart til å fungere. På den annen side er dette første gang jeg har kunnet bruke NFC-betalinger på et Huawei-wearable. Alt i alt, med en pris på rundt 429 euro ved lanseringen, er dette ikke en billig klokke, men det er en helhetlig pakke som vil være nyttig til enhver tid i løpet av dagen.