Harebrained Schemes avslører Graft, et nytt skrekk-action-RPG

Harebrained Schemes (eller bare Harebrained som det ser ut til at de går under nå) har nettopp avduket sitt siste spill, Graft. Tittelen er en overlevelses-horror action-RPG satt på Arc, en massiv romstasjon som er igjen i ruiner som inneholder skremmende monstre.

I spillet blir du sendt til Arc for å samle materialer og overleve. For å ha et håp om å gjøre begge deler, må du bruke andre menneskers kroppsdeler og pode dem på deg selv, akkurat som Elden Ring-bossen Godrick gjør.

For hver poding tar du en del av karakterens minner sammen med dine egne, og over tid vil du komme til å stille spørsmål ved om du virkelig er deg selv. Det er ennå ikke annonsert noen utgivelsesdato for Graft, men du kan sjekke ut annonseringstraileren nedenfor: