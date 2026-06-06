Harlan Cobens neste etterlengtede Netflix-dramaserie kommer i juni

Vanligvis er det nyttårsskiftet som er tiden og stedet hvor Netflix debuterer med nye serier basert på forfatter Harlan Cobens verker. Det fikk vi i januar med serien Run Away, men i år får vi en ekstra godbit, for i midten av juni er det også premiere på serien I Will Find You.

Denne serien følger en far som sitter fengslet for et påstått drap på sønnen sin, og som etter å ha hørt om nye bevis på at sønnen er i live og har det bra, forsøker å rømme fra fengselet for å avdekke sannheten.

Serien har Sam Worthington i hovedrollen, men han spiller sammen med Britt Lower fra Severance, i tillegg til en håndfull andre viktige stjerner og navn. Når det gjelder når I Will Find You vil ha premiere på Netflix, er showet rundt to uker unna, da debutdatoen er satt til 18. juni.

Du kan se en trailer for den åttedelte serien nedenfor, og i henhold til sammendraget av serien, finner du også dette nedenfor.

"En uskyldig far som soner livstid for drapet på sin egen sønn, mottar bevis på at barnet hans fortsatt kan være i live - og han må bryte seg ut av fengselet for å avdekke sannheten."