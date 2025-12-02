Harlan Cobens neste nyttårsdag Netflix-prosjekt handler om å finne en savnet datter

Hvert år får Netflix-fansen se en ny dramaserie som er inspirert av forfatter Harlan Cobens verk. Disse begrensede seriene har premiere på nyttårsdagen (1. januar), og vanligvis er de noen av strømmetjenestens største prosjekter hvert år, selv om dette kan endre seg i år på grunn av finalen på Stranger Things som finner sted dagen før.

For 2026 har vi nå blitt behandlet med et glimt av hva dette prosjektet vil tilby, med showet kjent som Run Away satt til å ankomme om mindre enn en måned. Den følger historien om hvordan en desperat far leter etter sin forsvunne datter, en prosess som fører til at han blir viklet inn i en drapssak og oppdager hemmeligheter som kan skade og påvirke familien hans for alltid.

Serien har en ganske stjernespekket rollebesetning med James Nesbitt i hovedrollen, og får støtte av Ruth Jones, Thomas Flynn, Alfred Enoch, Minnie Driver og flere. Nå som premieren rykker stadig nærmere, kan du se traileren for Run Away nedenfor, en serie som Coben av alle beskriver som "an emotional roller coaster" til Netflix Tudum.