Harley Quinn møter Supermann neste måned

I disse strømmetider er selskapene ekstremt utålmodige med synkende seertall, og så snart noe faller, trekker de ut støpselet. Som et resultat av dette er det få serier som får mange sesonger, og det er altfor vanlig at de aldri får en vellykket avslutning.

Heldigvis ser det ikke ut til at DCs animerte serie for voksne Harley Quinn har dette problemet. Den femte sesongen har premiere 16. januar 2025, og nå har vi fått en første trailer med en liten smakebit på hva som kommer. I den nye sesongen forlater Harley Quinn og Poison Ivy Gotham for å innta Metropolis, hvor de selvfølgelig møter Supermann og flere andre figurer fra DC-universet.

Som forventet er Harley for mye å håndtere for Superman selv (selv Jokeren vil forresten ha hans hjelp), og vi har også skurker som Brainiac og Lex Luthor som har skumle planer på gang.

Sjekk ut traileren nedenfor.

Hvis du synes flere av stemmene høres kjente ut, er det sannsynligvis fordi de er det. Rollebesetningen er fenomenal, fra Kaley Cuoco som Harley selv, til Alan Tudyk som Joker, Giancarlo Esposito som Lex Luthor og Stephen Fry som Brainiac - bare for å nevne noen.