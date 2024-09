Harley Quinn og Poison Ivy bytter ut regnfulle Gotham med Barbie-verdenens glamour

HQ

Mattel og DC begynte for noen dager siden å tease for at en slags crossover var på trappene. Det var sentrert rundt, av alle ting, Batman og Barbie, noe som fikk mange til å lure på om Caped Crusader var på vei til en make-over. Dette vil ikke være tilfelle, da noe mye mer passende er i vente.

En Harley Quinn og Poison Ivy Barbie-dukkeduo er kunngjort. Førstnevnte vil ha hoppende grisehaler, et svart og rødt antrekk, Harleys signaturhammer og noen få ekstra tilbehør som en choker, inntjening, piggdekkbelte, støvler og kne- og albueputer. Sistnevnte vil være litt annerledes, da den vil inneholde en klorofyllfarget hud, en håndleddmontert armbrøst og en Venus fluefangerplante i en potte. Ettersom Ivy pleier å bruke blomster og lianer som klær, har hun ikke samme utvalg av tilbehør som Harley.

I følge Comicbook kommer de to dukkene sannsynligvis i salg så snart som 21. september, en dag som regnes som Batman Day, og de vil hver selges for rundt $ 55. Vi venter fortsatt på å høre om lokale priser.

