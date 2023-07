Harley Quinn: Sesong 4 har premiere senere denne måneden

Mens andre DC-satsinger ser ut til å slite i påvente av James Gunn og Peter Safrans reboot av universet med Superman: Legacy i 2025 har ikke Harley Quinn dette problemet. Snarere tvert imot. Siden premieren i 2019 har serien hatt tre sesonger med høye seertall og en høyt verdsatt spesial (Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special) - og det kommer også en spin-off basert på Kite Man. Nå er en fjerde sesong i ferd med å lanseres.

Via den offisielle DC-kontoen på Instagram avsløres det nå at Harley Quinn: sesong 4 har premiere 27. juli via strømmetjenesten Max.

Hvis det første bildet fra denne sesongen er noe å gå etter skal vi ikke forvente at Harley blir nedtonet, da hun ser ut til å være sitt vanlige jeg (nok en gang med stemme av Kaley Cuoco). Bildet har også taglinen "Not Your Average Joyride" - og vi tror på dem.

Hvis du ikke har sett denne serien før kan jeg anbefale den på det varmeste, men du bør nok ikke la barna dine se den, da den kun er ment for voksne.