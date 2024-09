Harley Quinn: Sesong 5 finner sted i Supermanns hjemby Metropolis

HQ

Dessverre har vi ingen dato å annonsere, men etter fire svært vellykkede sesonger kommer Harley Quinn tilbake i en ikke altfor fjern fremtid i sesong fem av den populære animerte serien.

ComicBook.com tok en prat med produsentene Justin Halpern og Patrick Schumacker, som hadde noen nyheter å dele om hva vi kan forvente oss denne gangen. Det viser seg blant annet at Harley (og Poison Ivy) tilsynelatende forlater Gotham og reiser til Supermans by Metropolis i stedet, der mye av historien vil finne sted. Og kontrastene er tydeligvis store :

"Jeg kan si at vi var veldig interessert i ideen om at Metropolis alltid er denne vakre, skinnende byen på høyden, mens Gotham bare er, du vet, en kloakk, og at det nesten føles som om Gotham blir subsidiert for Metropolis' vinning. Så vi var interessert i den ideen."

Harley Quinn: Sesong 5 har premiere i høst på HBO Max, og mens du venter på den, anbefaler vi deg absolutt å sjekke ut de foregående sesongene, hvis du ikke allerede har gjort det. Harley Quinn byr på voksenanimasjon av et slag som vil overraske deg, kombinert med helt strålende stemmeskuespill fra flere A-listere. Hvis du allerede har sett alt, finnes også spinoffen Kite Man: Hell Yeah, som ble lansert i sommer og er tilgjengelig på HBO Max.