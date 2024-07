Harley Quinn: Sesong 5 kan ha premiere ganske snart

HQ

I strømmingens tidsalder er det dessverre vanlig at seertallene synker noe etter en sesong eller to, hvorpå serien umiddelbart legges ned for å fokusere på noe nytt. Dette gjør at serier som går over flere sesonger blir stadig sjeldnere.

Men TV-serien Harley Quinn ser ikke ut til å ha noe problem med det, og etter fire bejublede (og vanvittige) sesonger er en femte sesong på vei. Vi vet ikke når den vil ha premiere, men det virker ikke så langt unna.

Den 18. juli har spinoffen Kite Man: Hell Yeah premiere, og etter det kan vi se frem til Harley Quinn: Sesong 5 i løpet av de kommende månedene. Her er hva seriens medskaper Dean Lorey sa i et intervju med The Direct:

"Jeg vet at det er før slutten av året, jeg husker ikke den nøyaktige datoen ennå. Men jeg tror det er i løpet av de neste månedene. Det vet jeg i hvert fall."

Harley Quinn har et voksent tema med mye vold, sex og annen galskap, og serien har også en imponerende rollebesetning med Kaley Cuoco som Harley selv, og hun får selskap av Alan Tudyk, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Michael Ironside, Wayne Knight og til og med James Gunn (som spiller seg selv).