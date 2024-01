Harley Quinn trenger en ferie

HQ

Det er ingen tvil om hvem som er DCs nåværende gulljente ... det er Harley Quinn. I løpet av de siste 15 årene har karakteren fått en enorm oppsving i rampelyset, og Jokerens partner in crime har gått fra å være en enkel Batman-skurk til å bli et av de mest populære ansiktene i hele underholdningsbransjen.

Da Suicide Squad debuterte (den dårlige) i 2016, tok det ikke lang tid før Margot Robbies versjon av karakteren ble det foretrukne Halloween-kostymet for mange. Den som lager disse Daddy's Lil Monster-skjortene og Puddin-halskjedene, må ha tjent en formue. I tillegg til en stadig større tilstedeværelse i Rocksteadys Arkham-titler mellom 2009 og 2015, og nå en hovedrolle i den kommende Suicide Squad: Kill the Justice League, samt en viktig rolle i Todd Phillips' Joker: Folie à Deux med Lady Gaga som gir karakteren sin egen vri, samtidig som hun leder en animasjonsserie som fortsetter å blomstre på HBO Max, har Harley jobbet utrolig hardt de siste 15 årene.



Du lurer kanskje på hva jeg mener, og det er ganske enkelt dette: Harley Quinn trenger å ta ferie. Jeg elsker Harley like mye som alle andre, men det er på tide at hun tar en pause, trekker seg tilbake fra rampelyset og lar noen andre blomstre en stund. DC har en lang liste med andre figurer som kan fylle tomrommet mens Harley tar seg en velfortjent pause, og det tror jeg fans over hele verden vil forstå når de får vite mer om noen av de andre alternativene.

Forutsatt at vi holder oss til skurketrenden som mange ser ut til å like med Harley, er det noen andre gode alternativer som kan blomstre hvis de får sjansen.

Poison Ivy

Du trenger ikke engang å lete lenge for å finne et godt alternativ. I mange filmatiseringer er Harley og Poison Ivy viklet inn i et forhold, og det er bare én av de mange måtene de to er forbundet på. Begge forakter Batman, begge foretrekker en lovløs tilnærming til livet, de er på mange måter like. Så hvorfor ikke overlate bråket til Ivy og den botaniske hæren hennes mens Harley er borte en stund? Det er massevis av potensial i denne karakteren, og ærlig talt har vi ikke sett så mye til henne i den brede underholdningsverdenen, bortsett fra at hun har fungert som en motpart til Harley i HBOs animasjonsserie, vært en gjenganger i Arkham-spillene og blitt portrettert av Uma Thurman i den absolutte katastrofen Batman & Robin fra 1997.

Talia al Ghul

DC-entusiaster vil være godt kjent med denne karakteren, men mange vanlige fans er kanskje langt mindre kjent med hvem hun er. Jo da, Talia dukket opp i The Dark Knight Rises med Marion Cotillard i rollen som karakteren, som en mindre rolle i Arrowverse, og også i Arkham-spillene som en torn i øyet på Bruce, men hun har aldri spilt en hovedrolle for DC. Det er veldig rart at dette aldri har skjedd, for Talia har massevis av potensial. Hun har forbindelser og komplekse relasjoner til mange store helter og skurker. Hun er Batmans kjæreste, datter av lederen av League of Shadows, den udødelige Ra's al Ghul, og har bånd til Bane og Lex Luthor. Så selv om hun er godt trent og svært farlig, har hun også mange unike historier og fortellinger som kan utforskes.

Rose Wilson

De fleste tegneseriefans vil nok kjenne igjen Wilson-navnet, og vil absolutt være kjent med Deathstroke. Denne ikoniske skurken har vært et problem for mange helter i DC-verdenen i årevis, men det mange sannsynligvis ikke vet, er at Slade Wilson selv også har en datter, Rose. Hun har i utgangspunktet aldri hatt en seriøs rolle i DCs underholdningssektor utover tegneserier, så det finnes utallige interessante måter å utvikle denne karakteren på uten å tråkke noen på tærne. Riktignok var Rose en ledende antagonist i barneprogrammet Teen Titans Go!, men ellers har hun ofte blitt oversett, noe som er synd, for hun er brutal, gal og en ideell motstander for mange av DCs mest populære heltinner.

Raven

For å fortsette på Teen Titans -temaet, ville det være synd å ikke nevne Raven. Ja, denne karakteren blir ofte sett på som en helt, og ja, hun var en ledende figur i Titans -serien, men bare fordi hun har hatt noen mer seriøse roller og ofte jobber for de gode, betyr ikke det at hun ikke har en mørk side også. Raven er datter av demonen Trigon, og som du kanskje forventer, betyr det at hun har litt ondt blod i årene. Hun finner på sprø og underlige ting, og det finnes historier der Raven blir helt ond, noe som viser at hun har potensial til å skape store problemer for de snille. Folk kjenner og gjenkjenner Raven, så hun kan være en av de beste Harley-erstatningene som finnes, siden det krever mindre arbeid og innsats å bygge opp en narrativ base som vanlige fans kan assosiere seg med.

Catwoman

Vi har latt denne karakteren stå til sist fordi det nok er den de fleste forventer at vi skal ta opp. Catwoman er velkjent takket være ulike opptredener opp gjennom årene i en rekke medier. Det være seg den ganske forferdelige solofilmen med Halle Berry, Michelle Pfeiffers berømte portrett i Batman Returns, Zoë Kravitz' tilpasning fra The Batman, den konstante tilstedeværelsen i Arkham-spillene, Anne Hathaways versjon i The Dark Knight Rises, listen er lang. Catwoman har egentlig aldri vært utenfor rampelyset, men samtidig har hun, i motsetning til Harley, heller aldri vært i det. Catwoman har alltid eksistert i den gråsonen, og kanskje er det på tide at hun strekker på beina og tar sin plass som en ledende DC-figur.

Det er en stor plass for Harley i fremtiden, men vi er farlig nær å bli veldig trøtte av karakteren, så la oss komme til slutten av 2024, få Suicide Squad: Kill the Justice League, Joker: Folie à Deux, og en ny sesong av Harley Quinn i bøkene, og deretter gi stafettpinnen videre til noen andre i minst noen år.