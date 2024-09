Harman forteller om hvordan KI, dobbel driver og strålesporing forvandler lytteopplevelsen med JBL Tour Pro 3

HQ

Harman annonserte JBL Tour Pro 3 på Gamescom ved bokstavelig talt å fjerne sløret fra en gigantisk, menneskestor versjon av den nye modellen på B2B-standen deres. Foran XXL-utgaven fikk vi sjansen til å snakke med Alfredo Fernández, seniorleder for smart audio, og Mikael Herje, global kommunikasjonsdirektør for hodetelefoner, for å få vite alt om de mange forskjellige teknologiske tilleggene som endrer lytteopplevelsen til øreproppene sammenlignet med alle tidligere utgaver.

"Ja, jeg vil gjerne referere tilbake til en høyttaler i rommet, ikke sant?", forklarer Herje i videoen når han blir spurt om hva en dobbel driver tilfører lydbildet. "I alle høyttalere hjemme har du en diskanthøyttaler og en bass- eller mellomtonedriver, og det er akkurat det samme vi gjør her; vi har en balansert armaturdriver som tar seg av alt fra 8 kHz og oppover, og vi har en dynamisk driver med bevegelig spole som tar seg av alt fra 8 kHz og nedover når det gjelder lyd, slik at du får et bedre dynamisk område, mindre forvrengning og en mer behagelig lytting, rett og slett."

Det var alt om den doble driveren, men i det fullstendige intervjuet kommer både Herje og Fernández inn på andre fremskritt som kan se ut som om de kommer mer fra spillfeltet (JBL Quantum), inkludert strålesporing, KI eller 360 graders hodesporing, alt for bedre nøyaktighet eller representasjon av omgivelsene.

Til slutt fungerer Tour Pro 3s Smart Charging Case også som både en analog-til-digital-omformer og som en sender, så det handler ikke lenger bare om berøringsskjermfunksjonene.

"Med Tour Pro 3 bryter vi på en måte barrieren mellom hva en trådløs ørepropp kan kobles til", fortsetter Herje, "så du kan koble den til en hvilken som helst kilde, digital eller analog, og kringkaste til øreproppene dine. Det vil si et underholdningssystem om bord et fly, en eldre lydenhet, Mac-en, PC-en, den blir bokstavelig talt til et lydkort, og den gir også mulighet for toveiskommunikasjon, så så snart du går til et PC- eller Mac-miljø kan du bruke den til å forbedre samtalekvaliteten hjemme. Du kobler den til TV-en slik at alle kan lytte, men det neste nivået er hvordan du får flere til å lytte til den samme sendingen, så vi implementerte Auracast, slik at uansett hva du kobler til, kan du sende til et ubegrenset antall Auracast-kompatible hodetelefoner eller enheter."

JBL Tour Pro 3 lanseres om noen få dager, og vi vil publisere vår anmeldelse på Gamereactor veldig snart.