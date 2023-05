Harmony: The Fall of Reverie - Første inntrykk av Don't Nods kommende emosjonelle eventyr

HQ

Navnet Don't Nod får oss nesten umiddelbart til å tenke på fengslende, historiedrevne spill kombinert med fantastisk grafikk som utforsker dype og utfordrende aspekter ved livet. Life is Strange, studioets anerkjente og prisbelønte eventyrserie som ble utgitt i 2015, er et strålende eksempel på deres enestående øye for detaljer, omsorg og håndverk. Hver tittel de produserer er omhyggelig forberedt, med historiefortelling av høy kvalitet.

Studioet lanserer snart et nytt eventyr, Harmony: The Fall of Reverie, som vi får gleden av å spille i sin helhet neste måned på PC, Nintendo Switch, PS5 og Xbox Series-konsoller. Med det i tankene hadde jeg muligheten til å fordype meg i dette nye universet, og det har gitt meg et positivt inntrykk.

Møt Polly, vårt reisefølge på et nytt eventyr. Etter flere år borte fra byen sin vender hun hjem når moren hennes forsvinner sporløst. Ved ankomst finner hun ut at alt har forandret seg, og det har hun også. Litt etter litt oppdager hun at hun er klarsynt og har kontakt med en parallell verden kalt Reverie. I dette mystiske riket møter hun store ønsker og mektige menneskelige ambisjoner som jakten på lykke, makt, ære og til og med kaos. Hver av disse kreftene samhandler med henne på unike måter og former reisen hennes på forskjellige måter.

Når hovedpersonen vår reiser til det andre riket, blir hun Harmony, en gudinne som får en hellig plikt til å styre ambisjonene og begjærene og gjenopprette balansen mellom den virkelige og guddommelige verden. Med "menneskehetens skjebne på spill" begir vi oss ut på en dyptgripende fortelling som utforsker disse høyt verdsatte og innflytelsesrike sosiale målene. Og for å gjøre dette må vi konfrontere situasjoner som til tider er svært utfordrende.

Det er unødvendig å si at dette er et beslutningsspill. Din tro, dine verdier og din måte å tenke på vil forme veien som spillreisen din tar. Det er verdt å legge merke til at tiden i historien er sammensatt av forskjellige noder som er innviklet forbundet med hverandre. Mens noen noder kanskje bare er transportpunkter, gir andre deg viktige valg som vil avgjøre dine neste skritt. Og hvert valg vil ha konsekvenser, for når du først har valgt et knutepunkt, er det ingen vei tilbake.

Gjennom hele reisen har du en trofast følgesvenn i form av en oversiktlig kodeks som viser og forklarer de ulike aspektene du låser opp underveis. Og ærlig talt er verktøyet til stor hjelp hvis du ikke husker en detalj eller trenger en oppfriskning av noe du har sett tidligere.

Uten å si for mye, vil jeg dele mine første skritt i dette universet. Helt fra starten blir du introdusert for to av ambisjonene. Den første jeg møtte var Happiness, en fargerik jente som introduserer deg for historien og verden rundt den. Deretter kommer Power, en sterk mann som understreker viktigheten av fornuft når man tar en beslutning. På dette tidspunktet innså jeg at jeg måtte velge mellom disse to ambisjonene. Og det skulle vise seg at jeg ikke tok feil.

Den første avgjørelsen jeg ble stilt overfor, var å råde en av mine nærmeste til enten å gi opp prinsippene sine for et jobbtilbud som ville gi stabilitet (Happiness) eller å avslå tilbudet og holde fast ved prinsippene sine (Power). Selv om det kan virke som en mindre beslutning, er det faktisk viktig fordi det avgjør om du mottar en Power-krystall eller en Happiness-krystall, og de kan deretter brukes til å låse opp enten kraftveien eller lykkeveien. Interessant nok valgte jeg Power akkurat den dagen.

Jeg må si at en av de tingene jeg har hatt mest glede av med dette spillet er dets tegneserie-lignende grafikk og illustrasjoner. Den svært detaljerte, fargerike kunststilen er veldig karakteristisk for studioet bak spillet, og bare å se på det gir deg en følelse av omsorgen og kreativiteten som er lagt ned i det. Når det gjelder menyene, er den eneste fremtredende funksjonen kodeksen jeg nevnte tidligere - mens alt annet er ganske greit og enkelt å navigere.

Til slutt vil jeg fremheve at spillet lar deg spille flere "nye spill", så spillingen er mye mer omfattende. Du kan utforske andre stier som du ikke kunne før. Imidlertid må jeg si at den første opplevelsen du har i spillet er den du husker og liker mest.

Harmony: The Fall of Reverie har definitivt overgått forventningene mine. Historiefortellingen, animasjonene og skriptene er imponerende utformet. Jeg kan ikke vente på den fullstendige utgivelsen i juni.