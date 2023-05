Harmony: The Fall of Reverie lanseres neste måned

HQ

Mens det har blitt litt av en trend for utviklere å slippe spill på siste generasjons systemer og Nintendo Switch en liten stund etter PC og nåværende generasjons lanseringer, Don't Nod vil ikke følge etter med deres kommende narrative tunge tittel, Harmony: The Fall of Reverie.

Som kunngjort i en ny gameplay-trailer, blir vi fortalt at spillet kommer til PC og Switch 8. juni, og deretter kommer til PS5 og Xbox Series-systemer 22. juni.

Når det gjelder hva dette spillet handler om, forteller tittelen historien om Polly når hun kommer hjem etter år i utlandet for å finne sin savnede mor, bare for å oppdage at hjembyen hennes også har endret seg betydelig, etter at et megaselskap fikk klørne i lokalområdet. Etter å ha oppdaget at hun har klarsynte evner, utvikler Polly seg til en gudinne kjent som Harmony, som begynner å bruke evnene sine til å endre balansen mellom den menneskelige verden og gudenes verden.