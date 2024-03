Harold Halibut: Fantastiske historier på en fantastisk undervannsbåt

HQ

Jeg så Harold Halibut for første gang i august i fjor. Det var mitt siste besøk på Gamescom, og å si at jeg var sliten ville være en stor underdrivelse. Jeg var ikke sikker på hva jeg kunne forvente da jeg gikk inn, men da jeg så de håndlagde modellene av Harold og de andre innbyggerne i Fedora 4, visste jeg at jeg hadde noe helt unikt i vente.

Nå har jeg tilbrakt mye mer tid med Harold Halibut, og jeg har opplevd mye mer av den vidunderlige underligheten. Harold Halibut begynte først som et konsept tidlig på 2010-tallet, fortalte spilldirektør Onat Hekimoglu i en presentasjon før vi fikk tilgang til en forhåndsvisning. Det var et studentprosjekt, før Slow Bros. ble offisielt grunnlagt, med en idé om å lage et videospill helt i stop-motion-stil.

Nesten halvannet tiår senere, og med mange store endringer, er Harold Halibut snart her. Det er i bunn og grunn et narrativt eventyrspill, der hovedpersonen Harold Halibut bor på et gigantisk romskip, Fedora 4, som ble sendt ut fra jorden under den kalde krigen for å finne et nytt hjem for menneskeheten. Skipet fant faktisk liv, men på en planet som var helt full av vann.

Dette er en annonse:

Alle bor fortsatt på Fedora 4, selv hundrevis av år etter at det opprinnelig dro av gårde. Livet er ikke så ille, men det er ganske kjedelig for Harold, som er litt av en sveitserkniv-vedlikeholdsmann. En tusenkunstner, men absolutt ingen mester i noe.

Slow Bros. har hentet inspirasjon fra dusinvis av animasjonsfilmer, sci-fi-miljøer, TV-serier, spill, animasjonsstudioer og mye mer, og de har blandet alle disse inspirasjonskildene sammen for å skape den unike verdenen som Harold Halibut har. Du blir umiddelbart oppslukt når du våkner opp på Fedora 4 og blir møtt av et lite, kompakt rom med et stort, men urovekkende ukjent hav som bakteppe. Bruken av omgivelsene på Fedora 4 er utmerket i Harold Halibut. Det er klaustrofobisk de fleste steder, og kunne lett ha blitt en skikkelig dystopisk setting hvis det ikke hadde vært for sjarmen som uanstrengt utstråler fra både selve skipet og menneskene på det.

Hver eneste karakter i Harold Halibut skiller seg ut, ettersom de alle er omhyggelig håndlaget. De oser av personlighet, og du kan ikke unngå å stoppe opp og slå av en prat med fyren som går i hudtette klær og øver på et enmannsteater, eller fyren som driver joggeklubben Fedora.

Dette er en annonse:

Harold HalibutSpillets gameplay er veldig enkelt. Gå fra et sted til et annet, fullfør et minispill eller bare gi en beskjed til en figur, og gå deretter et annet sted for å gjenta prosessen. Fans av actionfylte spill vil kanskje synes at denne prosessen er litt repetitiv, men som en som elsker narrative eventyr, ble jeg med en gang dratt inn i dypet av Harold Halibut sin mysteriesentrerte historie. Du får mange spørsmål med en gang i Harold Halibut. Hva skjedde egentlig med jorden? Er Fedora 4 virkelig fanget på denne planeten? Hva annet finnes der ute?

Disse spørsmålene blir værende i hodet ditt etter hvert som du spiller mer av Harolds hverdagslige liv, og akkurat når du tror at du faktisk skal spille håndverkersimulator, kaster spillet en narrativ kurveball rett i hodet på deg. Det er en opplevelse som minner meg om første gang jeg spilte Pentiment. Til å begynne med ser spillet ut til å være ganske gimmicky, men etter hvert som historien fortsetter, begynner du nesten å glemme hva som trakk blikket ditt mot spillet og bare fortape deg i fortellingen. Det betyr ikke at det visuelle i Harold Halibut ikke er flott. De føles som en spillbar stop-motion-film, og alt har en god følelse av personlighet.

Der Harold Halibut kanskje kommer litt til kort, er at du tar svært få avgjørelser i historien. Du kan velge å ignorere visse personer og sidemål, men ellers kan du ikke påvirke hvem Harold er i de store øyeblikkene i historien. Jeg synes dette er en modig avgjørelse av Slow Bros., og forhåpentligvis fungerer det mot slutten av spillet, men de som vil ha et eventyr der du kan spille om og om igjen for å se de forskjellige utfallene, vil kanskje finne ut at de er ferdige etter én gang med Harold Halibut.