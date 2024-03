Harold Halibut lanseres 16. april

HQ

Harold Halibut, debutspillet fra Slow Bros. som har vært under utvikling i over ti år, er snart klart for lansering. Ifølge en ny trailer lanseres spillet neste måned, nærmere bestemt 16. april.

Harold Halibut I Slow Bros. spiller du Harold Halibut, en altmuligmann på et romskip som har blitt liggende på en planet fylt med vann. Spillet er et narrativt eventyr og tar deg med på en unik historie om vennskap.

Vi har sjekket ut Harold Halibut, har gått gjennom de to første aktene i spillet og gitt våre tanker her hvis du vil sjekke dem ut. Ellers kan du se spillet selv i traileren nedenfor :