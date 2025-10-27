Harrie Lavreysen triumferer i UCI Track Cycling World Championships med fire gullmedaljer
Den nederlandske banesyklisten har utvidet sin rekord som den personen med flest gullmedaljer i UCI Track Cycling World Championships.
Den nederlandske syklisten Harrie Lavreysen økte sin imponerende troféliste under UCI Track Cycling World Championships forrige helg, og ble den første personen som har vunnet fire gullmedaljer i én og samme utgave. 28-åringen tok gull i sprint, lagsprint, kilo og keirin, og gjorde rent bord i turneringen i Chile, der han vant alle mulige gullmedaljer.
Han fortsetter sin dominans etter sine fem gullmedaljer i OL i Paris og Tokyo, og nå 20 gullmedaljer i VM i banesykling. Lavreysen har vunnet hver eneste individuelle gullmedalje i sprint siden 2019, og siden 2018 når det gjelder lagsprint. Han slo allerede rekorden for flest titler av alle ryttere i historien i konkurransen i fjor.
"Dette er virkelig ikke normalt", sa Lavreysen. "Jeg drømte på en måte om å gå for fire. Det var faktisk litt av et mål i fjor, men jeg hadde ærlig talt ikke forventet at det skulle være mulig i år".