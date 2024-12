Harrison Ford er ivrig etter å komme tilbake som Red Hulk i MCU

HQ

Harrison Ford er beryktet for sin nonchalante holdning til Star Wars. Det virker som om han har en forkjærlighet for Indiana Jones, men ellers er Ford ganske utadvendt gretten når det gjelder store franchiser og menneskene som elsker dem. Men til tross for at det først virket som om han følte det samme overfor MCU, er han klar for en retur som den røde Hulken.

I Captain America: Brave New World spiller Ford Thaddeus Ross, som forvandles til Red Hulk i løpet av filmen. Vi kan forvente å se ham i det minste i live ved slutten av filmen, da Ford fortalte Empire at han er klar for runde to.

"Jeg venter på mitt nye oppdrag. Jeg tror det blir fascinerende å se hvor den karakteren tar veien, hvis han tar veien noe sted," sa han.

Skulle han ønske å komme tilbake, kan vi ikke forestille oss at MCU vil la en mulighet til å ha Harrison Ford i en hovedrolle gå fra seg igjen. Det er også lønnssjekken, som helt sikkert vil tiltrekke seg enhver skuespiller, selv de hvis karakterer døde (ser på deg, RDJ.)