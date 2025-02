Harrison Ford er virkelig imponert over Troy Bakers stemmeskuespill som Indiana Jones

HQ

Mange ble imponert over hvor godt Troy Baker imiterte Harrison Fords måte å snakke på i Indiana Jones and the Great Circle. En av dem som slutter seg til hyllestkoret, er Ford selv, som sier (via WSJ) på sin uforlignelige måte at dette er et bevis på at AI ikke er nødvendig :

"Du trenger ikke kunstig intelligens for å stjele sjelen min. Du kan allerede gjøre det for småpenger med gode ideer og talent. Han gjorde en strålende jobb, og det trengtes ikke kunstig intelligens for å gjøre det."

Hva synes du, tilfører det noen verdi å la et menneske gjøre jobben, eller kunne en AI ha gjort noe like bra?