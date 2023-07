Harrison Ford forsto ikke hvorfor Indiana Jones trengte en pisk.

HQ

Det nå ikoniske Indiana Jones-kostymet forvirret Harrison Ford i den grad at han til å begynne med satte spørsmålstegn ved mange aspekter ved det. I et intervju med GQ sa han dette:

"Det ble presentert for meg som en del av karakteren i den første filmen. Spørsmålene mine var mange. Hvorfor har jeg på meg skinnjakke i jungelen? Er det ikke varmt her? Hvorfor har jeg med meg en pisk? Hva skal jeg med en jævla pisk? Skal jeg piske folk?"

Han fortalte også at han festet hatten med stifter for at den ikke skulle falle av under actionsekvensene, og at han fortsatt har arr etter stiftene. Steven Spielberg og George Lucas forklarte valget av kostyme med at det gjenspeiler "datidens filmer", en forklaring Ford ikke satte ytterligere spørsmålstegn ved. Med tanke på hvor forbundet med karakteren antrekket er i dag, ble alt veldig bra til slutt.

Takk til GeekTyrant