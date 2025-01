Harrison Ford og Helen Mirren møter en brutal vinter i andre sesong av 1923

Nå som Yellowstone har avsluttet sin langvarige og utskjelte femte (og tilsynelatende siste?) sesong, er det neste store skrittet fremover, eller uten tvil bakover, for serien å gå tilbake til prequel-serien 1923.

Med Harrison Ford og Helen Mirren i spissen utforsker denne serien livet til Jacob og Cara Dutton, som kjemper for å bevare sitt land midt i en ekspansjon inn i det amerikanske vesten. I denne sesongen vil Jacob og Cara stå overfor alle slags trusler, og Jacob og Cara vil overleve en brutal vinter og håndtere nye trusler, mens Spencer må løpe hjem fra Afrika for å hjelpe til i denne kampen, mens en av hans elskerinner, Alexandra, legger ut på en egen sjøreise for å finne Spencer og få ham hjem.

Det er selvsagt mye i vente i den kommende sesongen av dramaserien, som starter på SkyShowtime allerede 23. februar. For å få et glimt av hva som er planlagt, sjekk ut hele traileren for sesongen nedenfor.