Harrison Ford om hvem som ville vunnet mellom Hulken og den røde Hulken: "Greedo"

Til å være en som ser ut til å hate store, fantastiske franchiser, er Harrison Ford med i en god del av dem. Etter å ha sluppet fri fra Star Wars-fansen, har han funnet seg selv omringet av en ny gruppe ivrige og aggressivt entusiastiske Marvel-seere.

I et intervju med Jake's Takes ble Ford nylig spurt om hvem som ville vinne i universet mellom den vanlige grønne Hulken og hans røde Hulk. "Det faller inn i en kategori," sa Ford. "Det faller inn i kategorien 'hvem skjøt først', så svaret er Greedo."

Som alltid ser det ut til at Ford ikke er en som går inn i fan-debatter. Hvis han kommer tilbake som den røde Hulken i fremtidige prosjekter, kan vi forestille oss at han en dag må møte den grønne Hulken, noe som vil bety at MCU kan svare på det spørsmålet for ham.