Harrison Ford om Indiana Jones and the Dial of Destiny fiasko: "Shit happens"

Da Indiana Jones gjorde comeback i The Dial of Destiny forleden år, gikk det mildt sagt ikke helt som planlagt. I stedet ble filmen en av Disneys største kommersielle fiaskoer på lang tid. En kostbar produksjon som kostet selskapet langt mer enn de 384 millioner pund den klarte å tjene inn på kino. Men til tross for skuffelsen er Ford fortsatt positiv, og da han nylig ble intervjuet av The Wall Street Journal, beskrev han det slik :

"Shit happens"

"Det var egentlig jeg som følte at det var en annen historie å fortelle. Da Indy hadde lidd konsekvensene av det livet han måtte leve, ville jeg ha en sjanse til til å plukke ham opp og riste støvet av rumpa hans og stikke ham ut der ute, berøvet noe av sin kraft, for å se hva som skjedde. Jeg er fortsatt glad for at jeg laget den filmen."

Ford har absolutt ikke latt fiaskoen tynge ham, og til tross for sin nå betydelige alder spiller han, som mange sikkert vet, for tiden den røde Hulken i Captain America: Brave New World, som har premiere neste uke.

Hva er dine tanker om Indiana Jones and the Dial of Destiny, hvorfor tror du filmen floppet så brutalt?