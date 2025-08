Harrison Ford rakker ikke ned på Star Wars for en gangs skyld

Harrison Ford spilte kanskje vår favorittskurk i de originale Star Wars-filmene, men hvis du skulle spørre ham om det nylig, ville det virke som om han bryr seg veldig lite om en galakse langt, langt borte. Det ser imidlertid ut til at han aldri angrer på sin tid i Star Wars, og er til og med "takknemlig" for det.

Ford går gjennom noen av de beste replikkene fra sin legendariske karriere, og tar en pause når han kommer til The Star Wars Holiday Special for å snakke om sin tid som Han Solo. "Star Wars er veldig bra for meg, og jeg er takknemlig og glad for at jeg fikk spille karakteren", sa Ford. "Jeg er glad jeg gjorde det hver eneste gang."

Så hvis barndomsdrømmene dine ble ødelagt hver gang Ford knurret et likegyldig svar på "hvem skjøt først"-spørsmålet, så kan du trøste deg med at han kanskje ikke brydde seg om fan-debatter eller universet, men han var glad for å være med i filmene.

I det samme intervjuet forklarte Ford også at da han improviserte replikken "I know" etter at prinsesse Leia forteller Han Solo at hun elsker ham, tok George Lucas Ford med til en testvisning og fikk ham til å sitte ved siden av ham. Da replikken ble godt mottatt, aksepterte Lucas at den ble tatt med i filmen.