Harrison Ford stjeler showet på The Game Awards med et øyeblikk uten manus

HQ

Harrison Ford gjorde en overraskende opptreden på The Game Awards 2024, og ga et ekstra snev av stjernekraft til arrangementet. Ford gikk ut til det ikoniske Indiana Jones-temaet, sammen med Troy Baker, som gir stemme til Indy i Indiana Jones and the Great Circle, og Bethesdas Todd Howard på scenen.

Ford roste Bakers prestasjon og spøkte med at hvis han hadde visst at Baker var så god, ville han kanskje ha trådt til side for ham. Men det hele tok en morsom vending da Ford, tydeligvis litt distrahert, gjorde tegn til at teleprompteren skulle hoppe fremover, noe som førte til en pause som fikk publikum til å le. Til tross for den korte pinligheten gjorde Fords sjarm og humor øyeblikket minneverdig.

Prisen for beste prestasjon gikk til slutt til Melina Juergens for hennes rolle i Senua's Saga: Hellblade II, men Fords opptreden var utvilsomt et av kveldens høydepunkter. Hans avslappede oppførsel og øyeblikk utenfor manus bidro bare til moroa, noe som gjorde hans opptreden på Game Awards til en som fansen sent vil glemme.